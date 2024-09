Septiembre, Mes de Preparación Nacional, llega a Carolina del Norte

A medida que este septiembre observamos el Mes de Preparación Nacional, el gobernador Roy Cooper y funcionarios de la División de Manejo de Emergencias instan a los habitantes de Carolina del Norte a revisar y actualizar su plan de emergencia y suministros. “Ante sucesos como la Tormenta Tropical Debby, la cual ocasionó daños a nuestro estado, se resalta la importancia de estar debidamente preparados,” expresó el gobernador Cooper. “La cuestión no es si habrá alguna emergencia, sino cuándo Carolina del Norte tendrá que afrontar alguna tormenta u otro suceso perjudicial, por lo que debemos ser proactivos y prepararnos como corresponde.” El Mes de Preparación Nacional, auspiciado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), anima a todos los estadounidenses a que se preparen para afrontar los variados tipos de emergencias. Para encontrar recursos sobre cómo deben prepararse las familias para afrontar desastres, se puede consultar la página Web ReadyNC.gov aquí, la cual ofrece información sobre el tránsito vehicular, cortes de electricidad y albergues o refugios. Will Ray, director de la Div. de Manejo de Emergencias de NC, resaltó el abordaje integral de preparación con el que cuenta NC: “Ante un entorno que presenta todo tipo de peligros, elaboramos planes y capacitamos equipos para abarcar una amplia gama de emergencias, incluyendo condiciones del tiempo tropicales e invernales, fallas en infraestructuras críticas, incidentes de seguridad cibernética y mucho más. Es crucial que los habitantes de Carolina del Norte cuenten con un plan de emergencia y lo pongan en práctica, que lo comuniquen a sus familiares o amigos y que mantengan un juego de suministros de emergencia, con provisiones suficientes para tres o siete días.” Los norcarolinianos pueden consultar en las oficinas locales de manejo de emergencias qué tipo de recursos de mensajes de alerta están disponibles en su comunidad; también deben habilitar en sus aparatos móviles los mensajes de alerta de emergencia para mantenerse informados. Además, la iniciativa del sistema Conozca su Zona (Know your Zone) de Carolina del Norte ayuda a los habitantes y visitantes de la región este de NC a entender los procedimientos de evacuación de las zonas costeras vulnerables ante huracanes y otros peligros semejantes. Obtenga más información sobre su zona de evacuación y cómo prepararse al respecto visitando la página Web de Conozca su Zona aquí. Los programas de Capacitación para Equipos de Respuesta a Emergencias Comunitarias (CERT) consulte aquí, juegan un papel crucial en la resiliencia comunitaria, ofreciendo apoyo después de ocurrido un desastre y contribuyendo a los esfuerzos de preparación y respuesta. Manténgase informado y preparado siguiendo los consejos de preparación @NCEmergency en Twitter y Facebook durante todo septiembre. # # #

