Biognosys annuncia la disponibilità commerciale dei servizi di analisi proteomica NULISA™ per la ricerca sui biomarcatori

Grazie a una partnership strategica con Alamar Biosciences, Biognosys è il fornitore di riferimento per i servizi di analisi multiplex NULISA per la ricerca biofarmaceutica

I pannelli NULISAseq™ CNS Disease and Inflammation sono ora disponibili per i clienti come servizio di ricerca a contratto dalla struttura di proteomica di alto livello di Biognosys in Europa

Grazie alla combinazione di test NULISA basati sull'affinità e il profilo plasmatico basato sulla spettrometria di massa con l'arricchimento del plasma P2 TrueDiscovery®, Biognosys offre le soluzioni più complete del settore per la proteomica plasmatica

ZURIGO, Svizzera e NEWTON, Massachusets, Aug. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader globale nelle soluzioni proteomiche di nuova generazione per la ricerca e lo sviluppo di farmaci, ha annunciato quest'oggi la disponibilità commerciale dei test proteomici NULISA per la ricerca di biomarcatori nel plasma e in altri biofluidi. NULISA è una piattaforma di proteomica proprietaria e ad alta sensibilità sviluppata da Alamar Biosciences. Grazie alla partnership strategica annunciata a inizio anno, Biognosys è il fornitore di riferimento per servizi di analisi multiplex NULISA.

Dalla sua struttura all'avanguardia in Svizzera, Biognosys offre ora i pannelli NULISAseqCNS Disease 120 e Inflammation 250 di Alamar. Questi pannelli vengono letti dal sistema ARGO™ HT con la possibilità di servizi di laboratorio conformi alle GCP e simili alle GLP, consento la profilazione esplorativa di campioni relativi a studi clinici. I pannelli NULISAseq sono realizzati da esperti per consentire l'analisi multiplex di citochine e chemochine precedentemente difficili da misurare, nonché di importanti marcatori di neurodegenerazione specifici della malattia, come la pTau217. Il servizio richiede solo 10ul di plasma o altri biofluidi, riuscendo a massimizzare le informazioni ottenute da preziosi campioni clinici.

Donna Earley, Ph.D., VP Global Service Sale, ha dichiarato:"La partnership con Alamar Biosciences ha dato il via a una nuova era della ricerca proteomica. I test NULISA forniscono una sensibilità senza eguali per la scoperta di biomarcatori nei biofluidi. La nostra dedizione per la qualità garantisce che i ricercatori possano tradurre senza esitazione i nuovi biomarcatori, dalla ricerca e sviluppo alla sperimentazione clinica".

Christopher Bunker, Ph.D., M.B.A., VP Biopharma Business Development, ha commentato: "La crescente richiesta di scoprire nuovi marcatori della risposta terapeutica prevede sia un'indagine proteomica completa che la precisa misurazione di proteine specifiche che possa differenziare gli esiti clinici. Siamo entusiasti della collaborazione con Biognosys, leader nella spettrometria di massa di alta qualità, che consentirà di fornire ai ricercatori in ambito biofarmaceutico una completa suite di soluzioni proteomiche per gli studi sui biomarcatori".

La combinazione dei servizi di scoperta obiettiva TrueDiscovery® di Biognosys con i pannelli mirati all'avanguardia NULISA di Alamar rappresenta l'offerta più completa del settore per la proteomica plasmatica, in grado di fornire la massima copertura della gamma dinamica delle proteine plasmatiche. La piattarma TrueDiscovery di Biognosys, basata sulla spettrometria di massa e alimentata dal sistema di arricchimento del plasma P2, offre il miglior prodotto sul mercato per l'analisi approfondita e obiettiva di migliaia di proteine plasmatiche. I test NULISA consentono una profilazione mid e high-plex delle proteine in scarsa concentrazione altamente specifica e ultra-sensibile. Questo approccio complementare consente di spiegare la risposta sistemica dell'ospite e le variazioni di ripiegamento delle proteine legate alla malattia, migliorando così la nostra comprensione dei biomarcatori critici e fornendo preziose indicazioni sui processi biologici complessi.

È possibile consultare un estratto multimediale a corredo di questo comunicato stampa facendo clic su questo link.

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni proteomiche di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery®, TrueTarget® e TrueSignature®, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com .

Contatto per i media Yves Serroen Head of Marketing and Communications Telefono +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com

