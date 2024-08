Cambio Econômico 2024: Análise da Volatilidade do Mercado Global por David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd

David Barrett, CEO do EBC Financial Group UK (Ltd), discute a volatilidade do mercado global, o impacto das mudanças na política de taxas de juros e as estratégias de investimento em portos seguros em meio às mudanças econômicas em andamento em 2024.

Os mercados globais estão em um estado de fluxo à medida que as pressões inflacionárias, as mudanças nas taxas de juros e as tensões geopolíticas convergem para criar uma incerteza sem precedentes em todos os setores financeiros. David Barrett, CEO do EBC Financial Group UK (Ltd) e do EBC Financial Group (Cayman) Limited, oferece sua análise especializada sobre as forças que impulsionam o cenário financeiro atual e as estratégias que os investidores devem empregar para se manterem à frente da curva.

A volatilidade do mercado de ações e as mudanças nas expectativas das taxas de juros criam uma perspectiva econômica incerta.

Barrett observou um período de confiança renovada na negociação de ações à vista durante o primeiro semestre de 2024. Durante esse período, tanto os investidores institucionais quanto os de varejo impulsionaram o aumento da atividade, reforçando a liquidez e a eficiência do mercado. Relatórios de lucros positivos e indicadores econômicos melhores apoiaram esse impulso, indicando um clima de investimento mais saudável.

Recentemente, os mercados globais passaram por uma turbulência significativa, desencadeada por vários fatores, incluindo o aumento inesperado da taxa de juros no Japão, preocupações com a inflação e a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros elevadas, apesar dos sinais de desaceleração do crescimento econômico. Em sua reunião de julho de 2024, o Fed optou por manter as taxas em seu nível mais alto em 23 anos, entre 5,25% e 5,50%, surpreendendo alguns participantes do mercado que esperavam sinais de flexibilização da política monetária.

Anteriormente, Barrett havia combatido o equívoco de que as baixas taxas de juros representavam um novo normal, enfatizando que essas taxas foram impulsionadas por circunstâncias extraordinárias, por exemplo, a pandemia da COVID-19. Ele alertou que, embora as taxas baixas tenham proporcionado um alívio de curto prazo, elas nunca tiveram a intenção de serem permanentes. As recentes decisões dos bancos centrais de manter taxas mais altas refletem um afastamento mais amplo da era do dinheiro barato, já que os formuladores de políticas continuam a enfrentar a inflação persistente.

Embora as ações do Fed estejam alinhadas com sua meta de controlar a inflação, elas também aumentaram os temores de que manter as taxas altas durante uma desaceleração econômica poderia levar a economia a uma recessão. Os investidores, que haviam previsto possíveis cortes nas taxas para aliviar a pressão econômica, reagiram vendendo ações, ampliando a queda do mercado. Essa reação destaca o delicado equilíbrio que os bancos centrais devem manter entre o controle da inflação e o apoio ao crescimento econômico.

Barrett aconselha os investidores a se prepararem para a volatilidade contínua, já que os bancos centrais precisariam ajustar a política monetária em resposta à evolução das condições econômicas. A flexibilidade estratégica é essencial, já que a probabilidade de persistência de taxas mais altas no médio prazo permanece incerta. Apesar desses desafios, Barrett observa que as oportunidades no comércio de ações à vista permanecem, embora a navegação nesse ambiente exija uma estratégia cuidadosa e um foco de longo prazo na estabilidade.

A força dos negócios e o apoio do governo impulsionam a estabilidade econômica dos EUA.

Barrett enfatiza o papel vital que as empresas norte-americanas e as intervenções do governo continuam a desempenhar na manutenção da estabilidade econômica, especialmente em meio às crescentes mudanças políticas e econômicas. A volatilidade do início de agosto de 2024 foi um teste de resiliência, mas novos desenvolvimentos -especialmente no cenário político- estão moldando ainda mais a perspectiva do mercado.

A entrada de Kamala Harris na corrida presidencial de 2024 chamou a atenção para uma nova onda de políticas destinadas a enfrentar os desafios do custo de vida, incluindo a repressão às corporações e incentivos fiscais significativos para a habitação. Suas propostas, como US$ 25.000 para compradores de imóveis pela primeira vez e aumento dos benefícios para crianças, chamaram a atenção dos eleitores de classe média nos principais estados decisivos. No entanto, Barrett ressalta que, embora essas medidas sejam politicamente atraentes, elas vêm com possíveis compensações econômicas. O aumento dos gastos com moradia e da renda disponível poderia estimular o crescimento econômico no curto prazo, mas também poderia alimentar as pressões inflacionárias.

Barrett observa que os mercados estão observando atentamente os sinais de política do Fed, já que as preocupações com a inflação persistem juntamente com os sinais de desaceleração do crescimento econômico. Embora alguns dados tenham sido melhores do que o esperado, a preocupação geral continua sendo como os bancos centrais equilibrarão o controle da inflação com o risco de desacelerar demais a economia. À medida que a retórica eleitoral se intensifica, as promessas de curto prazo destinadas a atrair os eleitores podem levar a avaliações mais críticas de seu impacto de longo prazo, principalmente para as grandes corporações.

Barrett aconselha que, embora a força dos negócios e o apoio do governo tenham ajudado a estabilizar a economia até o momento, os investidores devem estar atentos a mudanças políticas e econômicas mais amplas no horizonte. Isso inclui riscos de inflação, possíveis mudanças nas políticas fiscais de ambos os lados do espectro político e mudanças na postura monetária do Federal Reserve. Compreender a interseção entre as promessas políticas e a realidade econômica será fundamental para navegar nos próximos meses.

O ouro continua sendo um investimento fundamental em mercados imprevisíveis

David enfatiza que, apesar da atual incerteza global, o ouro continua sendo uma opção de investimento confiável. Enquanto as tensões geopolíticas e os desafios econômicos persistirem em 2024 - como preocupações inflacionárias, taxas de juros flutuantes e a perspectiva de cortes nas taxas de juros dos EUA - o papel do ouro como ativo de refúgio permanecerá forte.

No início de 2024, o dólar norte-americano manteve uma força significativa devido à inflação persistente e aos aumentos agressivos das taxas pelo Federal Reserve. No entanto, com o aumento das expectativas de cortes nas taxas, o dólar amoleceu em meio a preocupações com o crescimento econômico dos EUA. Esse enfraquecimento do dólar deu suporte aos preços do ouro, tornando-o mais atraente para os investidores internacionais. Como resultado, o ouro atingiu níveis recordes, ultrapassando US$ 2.500 por onça em agosto de 2024, um aumento de quase 20% no ano passado.

Barrett observa que, em um ambiente de imprevisibilidade econômica, o ouro oferece uma proteção contra riscos de inflação e possíveis mudanças de política. Com a aproximação das eleições nos EUA e as condições do mercado global permanecendo incertas, a estabilidade duradoura do ouro o torna um elemento essencial de um portfólio diversificado, especialmente para investidores que buscam proteção contra a atual volatilidade.

O PAR DÓLAR-IENE CONTINUA A FLUTUAR EM MEIO A UMA NOVA VOLATILIDADE NO MERCADO DE CÂMBIO

Barrett afirma que o par de moedas dólar-iene está sujeito a uma volatilidade constante, especialmente porque os mercados globais passaram por mais turbulências desde junho de 2024. A calma anterior no mercado de moedas deu lugar a fortes flutuações em agosto, impulsionadas por preocupações com a inflação e pela decisão do Federal Reserve de manter taxas de juros historicamente altas. A divergência entre as políticas monetárias dos EUA e do Japão continua sendo um fator central, com o Fed mantendo as taxas altas para combater a inflação, enquanto o Banco do Japão mantém sua política ultrafrouxa.

A turbulência do mercado por volta do início de agosto de 2024 ampliou essas flutuações, especialmente porque os temores de taxas altas prolongadas e a incerteza econômica global abalaram os mercados financeiros. O par dólar-iene tem estado na vanguarda desses movimentos, servindo como um barômetro crítico do sentimento do investidor e do apetite pelo risco em um ambiente econômico cada vez mais instável.

Barrett enfatiza que a atual volatilidade do par dólar-iene oferece uma visão valiosa sobre as mudanças macroeconômicas mais amplas e o delicado equilíbrio que os bancos centrais devem alcançar entre a gestão da inflação e o crescimento econômico. Enquanto o mercado lida com essas dinâmicas complexas, os movimentos do dólar-iene continuam sendo um indicador importante da estabilidade financeira internacional.

A queda na atividade de varejo desacelera as operações de transporte e deprime o mercado de câmbio

Barrett observa que o mercado de câmbio, especialmente no nível de varejo, tem visto uma mudança na atividade desde meados de 2024. No início deste ano, a participação do varejo no mercado de câmbio já havia mostrado sinais de declínio, influenciada pelo aumento da volatilidade do mercado, pelas pressões regulatórias e pelo aperto da política monetária. Os eventos de agosto de 2024, marcados pela alta volatilidade do mercado e pelas preocupações com a manutenção de altas taxas de juros, reduziram ainda mais o entusiasmo por carry trades, estratégias que dependem de diferenciais de taxas de juros entre moedas.

A desaceleração do comércio de varejo teve um efeito cascata no mercado de câmbio. As operações de transporte, que normalmente se beneficiam de ambientes de taxas de juros estáveis e previsíveis, tornaram-se menos atraentes à medida que as divergências de políticas dos bancos centrais aumentaram. Embora o Federal Reserve tenha mantido taxas altas para combater a inflação, outros bancos centrais, como o Banco do Japão, continuam a adotar políticas monetárias mais flexíveis. Essa divergência introduziu mais incerteza, tornando essas operações mais arriscadas para os investidores de varejo.

Barrett enfatiza que essa participação reduzida dos traders de varejo está remodelando a dinâmica do mercado de câmbio. Embora os traders institucionais continuem a dominar, a redução da atividade de varejo resultou em um ambiente de negociação menos vibrante, especialmente em pares de moedas que dependem de estratégias de carry trading. Os investidores devem se adaptar a essas condições variáveis, reconhecendo que os movimentos de mercado impulsionados pelo varejo podem permanecer moderados, já que as políticas globais de taxas de juros continuam a divergir.

Foco estratégico do EBC Financial Group

Em meio à atual volatilidade do mercado e às mudanças nas condições econômicas globais, o EBC Financial Group continua focado em fornecer serviços financeiros personalizados que ajudam os investidores a navegar nesse ambiente incerto. Ao priorizar o acesso profissional ao mercado e a flexibilidade operacional, o EBC Financial Group mantém o compromisso de se adaptar à dinâmica do mercado e às mudanças regulatórias.

Barrett aconselha os investidores a permanecerem vigilantes diante da contínua imprevisibilidade econômica. Selecionar corretores de boa reputação, manter-se informado sobre as mudanças regulatórias e manter a adaptabilidade são estratégias cruciais para ter sucesso nos mercados atuais, que mudam rapidamente.

