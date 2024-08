Mavenir 和 Whitestack 拓展开放式网络功能生态系统

Mavenir 成功将其核心网络功能集成至 Whitestack 基于 Intel 技术开发的开放电信云平台

德克萨斯州理查森, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日,致力于构建未来网络的云原生网络基础设施供应商 Mavenir,携手基于开源技术开发电信云解决方案的知名企业 Whitestack,宣布完成了一项技术对接,使 Mavenir 的云原生 IMS 解决方案能够无缝集成到 Whitestack 的电信云平台中,展现了 Mavenir 在推动云原生部署方面至关重要的专业能力。此次合作利用了 Intel Xeon 处理器和 Intel Ethernet 技术的强大实力和卓越性能,这是拉丁美洲领先的一级运营商部署的核心一环。



Mavenir 云原生战略的基础之一,就是支持移动运营商在其云解决方案上部署电信工作负载。今天的公告标志着 Mavenir 与 Whitestack 的电信云解决方案集成大获成功,向电信运营商提供了更加灵活多变的选项以部署 Mavenir 解决方案,并强调了电信生态系统持续扩展的重要性,旨在解放运营商,使其脱离传统或单一化的解决方案。

在运营商对云基础设施进行关键网络功能部署的多项重大公告发布后,两家公司紧跟时代脚步,借助行业推力推进合作。这种趋势正在引起传统运营商的极大兴趣。为满足这一明确需求,Mavenir 和 Whitestack 提供了性能与性价比更具吸引力的选择,使向云解决方案的过渡不再是个难题。

“我们非常高兴能在合理时间内完成集成过程,这在一定程度上得益于我们在其他电信云项目中的经验,以及 Whitestack 灵活机动地调整其数据平面配置、以最大化性能的努力。”Mavenir 云、AI 和 IMS 业务战略高级副总裁兼总经理 Brandon Larson 表示。“随着行业向云基础设施转变,云解决方案必须适应电信工作负载。”Brandon Larson 补充道。“为实现这一目标,业内需要像 Mavenir 这样在云领域和电信领域都具备专业技能的企业。”

Mavenir 的云原生 IMS 解决方案基于微服务架构,采用容器化网络功能(CNF),遵循云原生原则,提供利用 Kubernetes 内在优势的语音服务,从而确保极高的可用性。该解决方案采用自动化部署模式,在 Whitestack 的电信云平台上运行。

“与普通的私有云相比,电信云的众多关键优势之一是能够利用先进技术,以加速提升网络性能。”Whitestack 的 Telco/NFV 业务发展经理 José Miguel Guzmán 表示。“每个应用程序都有其独特的处理、内存、磁盘和流量特性。在 WhiteCloud 中,我们能够对这些方面进行精准把控,为每个 VNF 或 CNF 提供最佳的硬件设置,以最大化其吞吐量,融合并匹配传统和新一代服务器。”

“基于 Intel Xeon 处理器的服务器配置包含了旨在加速用户流量的新功能。结合 Intel Infrastructure Power Manager 软件和 Intel Ethernet E810 控制器,这些配置允许服务供应商优化其基础设施在电信数据中心的性能、能源效率和空间利用率。”Intel 网络和边缘组副总裁 Alex Quach 表示。

Whitestack 已经成为拉丁美洲开放基础设施领域的关键参与者,为该地区数十个一级数据中心提供基于开源技术的电信云解决方案。其产品包括白盒网络、高容量光学系统和由 Intel Xeon 处理器驱动的 COTS 服务器。

Mavenir、Whitestack 和 Intel 将参加2024年9月3日在墨西哥城举行的 Open Telco Cloud Summit 2024。您可注册参与现场会议或选择线上参会。

Intel、Intel 徽标及其他 Intel 标识是属于 Intel 公司或其子公司的商标。

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络,这些解决方案采用更加环保的设计,使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。作为开放 RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型,这些供应商为全球超过50%的用户提供服务。如需了解更多信息,请访问 www.mavenir.com 。

Whitestack 的旗舰电信云解决方案整合了 VNF(基于虚拟机)和 CNF(基于容器)的行业标准部署模型。作为拉丁美洲最广泛部署的电信云解决方案,它拥有来自行业巨头 HPE 和 DELL 的认证,为其顶级性能和可靠性提供保障。

Whitestack 的开放网络解决方案彻底改变了网络基础设施。公司不仅在高级脊叶配置中部署开放 DC Fabric,还通过最先进的开放交换机(白盒)增强光接入和汇聚网络。Whitestack 在各个方面都能实现无缝管理,通过开放的 SDN 控制器 Whitesdn,提供无与伦比的自动化网络配置。如需了解更多信息,请访问 www.whitestack.com 。

