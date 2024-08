マべニアとホワイトスタック、オープンネットワーク機能のエコシステムを拡大

インテルのテクノロジーに基づいたホワイトスタックのオープン·テレコクラウド・プラットフォームに、主要なマベニアネットワーク機能を統合することに成功

テキサス州リチャードソン, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブなネットワーク·インフラ・プロバイダーであるマベニア (Mavenir) と、オープンソースベースのテレコクラウド·ソリューション開発企業であるホワイトスタック (Whitestack) は本日、マベニアのクラウドネイティブIMSソリューションをホワイトスタックのテレコクラウド・プラットフォームにシームレスに統合することを可能にする技術調整が完了したと発表した。これにより、クラウドネイティブな展開を促進するマベニアの卓越した専門性が実証された。 このコラボレーションは、ラテンアメリカにおける大手ティア1 (Tier 1) 通信事業者との展開の一環として開始され、インテル® Xeon® (Intel Xeon) プロセッサーとインテル® イーサネット (Intel Ethernet) テクノロジーのパワーとパフォーマンス能力を活用している。



モバイル通信事業者がクラウドソリューション上で通信事業ワークロードを展開できるようにすることは、マベニアのクラウドネイティブ戦略の根幹をなすものである。 本日の発表は、ホワイトスタックのテレコクラウド・ソリューションとの完全統合の達成を意味する。これにより、通信事業者は、マネベニアのソリューションを導入する際に、より幅広い柔軟なオプションを利用できるようになる。また、従来のソリューションやモノリシックなソリューションから通信事業者を解放することを目的とした、通信エコシステムの継続的な拡大を示すものでもある。

両社は、重要なネットワーク機能にクラウド・インフラストラクチャを採用する通信事業者による重要な発表を受け、業界の追い風を活かして事業を展開している。 この傾向は、従来の通信事業者から大きな関心を呼んでいる。 この明確な需要に応えるため、マベニアとホワイトスタックは、魅力的なコストパフォーマンスを提供し、クラウドソリューションへの移行を容易に決定できるようにしている。

「他のテレコクラウドでの経験と、データプレーン構成を柔軟に調整してパフォーマンスを最大化するホワイトスタックの柔軟性のおかげもあり、合理的な期間内に統合プロセスを完了できたことを非常に嬉しく思います」と、マベニアのクラウド、AI、IMS事業戦略担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのブランドン・ラーソン (Brandon Larson) 氏は語った。 さらに、同氏は次のようにも述べている。「業界がクラウドインフラストラクチャへと移行するにつれ、クラウドソリューションは通信事業者のワークロードに適したものへと適応していかなければなりません」。 「これを実現するには、クラウドと通信の両方で専門的なスキルセットを開発したマベニアのような企業が不可欠です」とも語っている。

マベニアのクラウドネイティブIMSソリューションは、クラウドネイティブの原則を採用したコンテナ化ネットワーク機能 (CNF) で構成されるマイクロサービスアーキテクチャに基づいており、Kubernetesの持つ本質的な利点を活用して高可用性を確保する音声サービスを提供するものである。 このソリューションは、ホワイトスタックのテレコクラウド・プラットフォーム上で、自動展開モデルで運用される。

「通常のプライベートクラウドと比較して、テレコクラウドの多くの重要な側面の1つは、ネットワーク機能のパフォーマンスを高速化するための高度な技術を利用できることです」と、ホワイトスタックのテレコ/NFV事業開発マネージャーのホセ・ミゲル・グスマン氏は語っている。 「各アプリケーションには、独自の処理、メモリ、ディスク、トラフィックのプロファイルがあります。 WhiteCloudでは、これらの側面をきめ細かく制御できるため、各VNFやCNFに最適なハードウェア設定を提供してスループットを最大化し、従来のサーバーと新世代のサーバーを組み合わせて使用することができます」。

「インテル® Xeon®プロセッサーをベースにしたサーバー構成には、ユーザートラフィックを高速化するように設計された新機能が含まれています。 こうした構成をインテル®Infrastructure Power Managerソフトウェアおよびインテル®イーサネットE810コントローラーと組み合わせることで、サービスプロバイダーは、通信データセンターにおけるパフォーマンス、エネルギー効率、スペースに関するインフラストラクチャの最適化を推進することができます」と、インテル®ネットワークおよびエッジグループ担当副社長のアレックス・クアック (Alex Quach) 氏は述べている。

ホワイトスタックは、ラテンアメリカのオープン·インフラストラクチャ分野で主要なプレーヤーとして台頭し、同地域の数十のティア1データセンターにオープンソーステクノロジーに基づくテレコクラウド·ソリューションを供給している。 同社の製品には、ホワイトボックス-ネットワーキング、大容量光学システム、インテル®Xeon®プロセッサーを搭載したCOTSサーバーなどがある。

マべニア、ホワイトスタック、インテルは、2024年9月3日にメキシコシティで開催されるオープン・テレコクラウド・サミット2024に参加する - 参加登録は直接またはオンラインで。

Intel, Intelロゴ、その他のIntelマークは、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築えしており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 オープンRANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120か国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳細については、 www.mavenir.com を参照。

ホワイトスタックについて

ホワイトスタックの主力製品であるテレコムクラウド・ソリューションは、実績のある業界標準の展開モデルを使用して、VNF (仮想マシンベース) とCNF (コンテナベース) の両方を統合している。 ラテンアメリカで最も広く導入されているテレコクラウド・ソリューションとして、業界大手のHPEおよびDELLの認定を受けており、最高レベルのパフォーマンスと信頼性を保証している。

ホワイトスタックのオープンネットワーキング·ソリューションは、ネットワークインフラストラクチャに革命をもたらすものである。 高度なスパイン&リーフ型ネットワーク構成のオープンDCファブリックに導入、または最先端のオープンスイッチ (ホワイトボックス) を使用して光アクセスおよび集約ネットワークを強化する。 すべては、ホワイトスタックのオープンSDNコントローラーによってシームレスに管理され、比類のない自動ネットワークプロビジョニングを実現している。 詳細については、 www.whitestack.com を参照。

マベニア広報窓口:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

