Umair Masoom - Founder and Managing Director of myco Web3 streaming platform myco raises $10 million for its Series A funding

حققت منصة البث الرقمي الإماراتية "مايكو" نجاحاً في إتمام الإغلاق الأول لجولة التمويل الأولى من الفئة أ، الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.

منصة البث الرقمي الإماراتية "مايكو" تجمع 10 مليون دولار في جولة التمويل الأولى من الفئةأ

للنشر الفوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 أغسطس 2024– حققت منصة البث الرقمي الإماراتية "مايكو" نجاحاً في إتمام الإغلاق الأول لجولة التمويل الأولى من الفئة أ، حيث جمعت 10 مليون دولار من صناديق استثمار رائدة في رأس المال المخاطر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. وشمل المشاركون الرئيسيون في جولة التمويل هذه: "ضمان للإستثمار"، و"أبتوس لابز"، و"بي ديجيتال"، و"موكا فينتشيرز"، و"آرت 3 فاوندايشن"، و"غاف كابيتال بارتنرز"، و"ميكس ميديا نيتوورك"، و"فاكتور6 كابيتال بارتنرز" و"إنجين ستارتر"، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين. كذلك، شارك في جولة التمويل 88 مستثمراً معتمداً عبر منصة Republic.com.

تم جمع رأس المال من خلال عرض اكتتاب الأسهم والرموز الرقمية بتقييم ما بعد المال بقيمة 80 مليون دولار، بدعم من شركة ضمان للإستثمار كشريك استشاري ومستثمر أولي، وشركة و"ريبابليك كريبتو" كمستشار Web3.

وكانت "مايكو" قد أعلنت الشهر الماضي عن تحقيقها أول عام ربح لها، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مليون دولار أمريكي، مع تحقيق إيرادات قدرها 7.5 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023-2024.

يرافق هذا الإنجاز التمويلي صفقة إضافية بملايين الدولارات في شكل منح ومكافآت أداء مع شريك "مايكو" الجديد في مجال البلوكتشين ، مؤسسة "أبتوس"، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تطلق المنصة رمزها الرقمي الأداة الأصلي على بلوكتشاين "أبتوس" في بداية الربع الرابع من 2024، إلى جانب نقل بنيتها التحتية.

وفي معرض تعليقه، قال عمير معصوم، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "مايكو": "لقد أثبتت "مايكو" بالفعل قدرتها على التوسع في الأسواق الرئيسية، حيث حققت مؤشرات استثنائية في نمو المستخدمين والاحتفاظ بهم والإيرادات وبناء المجتمع. ومن خلال هذه التمويلات الجديدة، نخطط لتكرار نجاحنا من خلال التوسع في أسواق ذات خصائص ديموغرافية مماثلة وشراكات إقليمية قوية".

نجحت أقسام البث المباشر في "مايكو" في تأمين حقوق مهمة حتى عام 2025، بما في ذلك حقوق بطولة الكريكيت الدولية وبطولة الدوري الباكستاني الممتاز للكريكيت، وجميع حقوق الكريكيت الرئيسية لأمريكا الشمالية عبر تلفزيون "ويلو"، فضلاً عن حقوق البث لاتحاد الاسكواش العالمي واتحاد الاسكواش المصري. بالإضافة إلى ذلك، تملك "مايكو" حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في باكستان وحقوق بث رياضية متنوعة مثل بطولة آسيا للهوكي وبطولة القتال الحر الشجاعة (Brave MMA)، إلى جانب حقوق بث الألعاب الإلكترونية الرائدة لألعاب مثل كاونتر سترايك 2 وببجي وفالورانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بعد التوسع الأخير في أمريكا الشمالية ومصر، تقوم "مايكو" بتحديد مناطق نمو استراتيجية أخرى وتهدف إلى إغلاق ثاني لتمويلها من الجولة الاستثمارية الأولى بحلول أوائل عام 2025.

نبذة عن مايكو

"مايكو" هو تطبيق خارق للبث المباشر، يجمع بين خدمات الاشتراك بالفيديو عند الطلب (SVOD) والإعلانات الفيديو عند الطلب (AVOD) في بيئة لامركزية. المنصة تضم أكثر من 13 مليون مستخدم مسجل و3 ملايين مستخدم نشط شهريًا من أكثر من 190 دولة. يستند إلى طبقة اقتصادية تعتمد على المنظومات الرقمية اللامركزية(Web3) ، ويحقق التمكين الحقيقي والملكية لكل من المشاهدين ومنشئي المحتوى. اليوم، تُعد "مايكو" المنصة الأسرع نموًا في عالم البث المباشر القائم على المنظومات الرقمية اللامركزية (Web3)، حيث تضم مجموعة متنوعة من المحتويات المتكاملة عموديًا، بدءًا من الرياضات النقل الحي والأفلام والوثائقيات وصولاً إلى محتوى المؤثرين والمحتوى المُنشأ من قِبل المستخدمين، مع أكثر من مليون فيديو على المنصة. تتوفر منصة "مايكو" على المتصفح الإلكتروني ومتاجر التطبيقات"آبل ستور"و"غوغل ستور"و"هواوي آب غاليري"، وقد حققت أكثر من مليار انطباع خلال الـ12 شهرًا الماضية بمتوسط وقت تفاعل مذهل يبلغ 35 دقيقة، كما تربطها شراكات إعلانية مع أكثر من 100 علامة تجارية رائدة وشراكات محتوى مع أكثر من 50 قناة محتوى عالمية.

