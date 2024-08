"Carrera" se Lanza en Amazon Para Ayudar a una Nueva Visión de la Investigación de la Carrera

Enlaces de "Carrera" en Amazon Profesor Huang Dongxian, autor de Carrera Profesor asociado Liu Tingting, autor de Carrera

"Carrera" es la versión en español de "生涯学", que los lectores pueden comprar fácilmente a través del sitio web de amazon.

BEIJING, CHINA, August 26, 2024 / EINPresswire.com / -- "Carrera" es la versión en español de "生涯学", que ahora está en línea en Amazon y está disponible en todo el mundo, y los lectores pueden comprarlo fácilmente a través del sitio web de amazon. ( https://www.amazon.com/dp/B0D94Y3962 El libro, realizado conjuntamente por el profesor Huang Dongxian y el Profesor asociado Liu Tingting de la Universidad de economía y gestión de hubei, ha sido traducido sucesivamente a varias versiones en inglés, japonés y español, y es conocido como una obra pionera en el campo de la carrera, con el objetivo de proporcionar orientación teórica sistemática y herramientas prácticas para el desarrollo y Crecimiento individual.La carrera es una disciplina integral, centrada en la teoría del Tai Chi profesional y la teoría de la integración profesional, que estudia los conocimientos, habilidades y comportamientos de los individuos en el desarrollo profesional, la vida familiar y la planificación de la carrera, involucrando psicología, pedagogía, gestión, sociología y economía, centrándose en los desafíos y la confusión que enfrentan los individuos a lo largo de su vida, explorando cómo lograr objetivos de vida, mejorar la satisfacción y promover el desarrollo integral.La publicación de "carrera" ha atraído una gran atención y se considera la piedra angular del desarrollo futuro de la carrera en una disciplina independiente. Esta es también una importante obra académica sobre planificación y gestión de la carrera publicada internacionalmente por académicos chinos, marcando una nueva etapa en la investigación de la carrera.La publicación del libro no es solo una respuesta positiva a la demanda del mercado español, sino también una comprensión prospectiva de las tendencias de la carrera global. El profesor Huang Dongxian dijo: "espero que a través de la lectura de este libro, los lectores puedan comprender más profundamente la esencia de la carrera, establecer una visión positiva y saludable de la carrera y la vida, y aplicarla a la vida para lograr sus objetivos profesionales y valores de vida".El libro proporciona a los lectores un nuevo marco disciplinario para ayudar a las personas a comprender, planificar y lograr una carrera significativa y satisfactoria. En esta sociedad de ritmo rápido, todos deberían tener este libro para iniciar un viaje de meditación y reflexión sobre sí mismos.¡¡ empecemos un maravilloso viaje de "carrera" juntos!

