Teledyne FLIR IIS推出Forge 1GigE SWIR紅外熱像儀系列，採用了索尼SenSWIR IMX990感測器

加拿大里士满, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 推出Forge 1GigE SWIR紅外熱像儀系列,採用了索尼SenSWIR IMX990感測器



Forge 1GigE SWIR系列的首款相機配備寬頻帶、高靈敏度的索尼SenSWIR™️ 130萬像IMX990 InGaAs感測器。這款先進的感測器採用5微米像素捕捉可見光和SWIR光譜(VisSWIR)的圖像,提供從400奈米到1700奈米的擴展光譜範圍。這一功能增強了異常檢測和材料分析能力,是工業半導體檢測、食品和飲料品質控制、回收利用、安全監控、環境監測、精准農業等應用的理想之選。

“我們很高興能推出Forge SWIR相機系列,將我們的成像產品組合從可見光譜擴展到SWIR波長。”Teledyne IIS總經理Sadiq Panjwani表示,“該系列拓展了Teledyne的SWIR線掃描專業技術,促進了工業檢測、環境監測和回收利用等一系列二維區域掃描應用的發展。”

新相機的設計尺寸為40毫米 x 40毫米 x 43毫米,兼顧小巧的體積和卓越的圖像品質。 新相機的設計尺寸為40毫米 x 40毫米 x 43毫米,兼顧小巧的體積和卓越的圖像品質。Forge 1GigE SWIR包括像素校正、帶ROI(感興趣區域)的序列器、邏輯塊和計數器等高級相機功能,可為各種複雜應用提供可靠、精確的控制。

所有IIS相機均由Teledyne軟體開發工具包(SDK)Spinnaker® 4和Sapera™處理以及強大的觸發到圖像可靠性(T2IR)框架提供支持。T2IR是Teledyne SDK中的一套可編程功能,將硬體和軟體功能結合在一起,在系統級協同工作,幫助提高檢測系統的可靠性和準確性。

如需獲取有關新型Forge 1GigE SWIR相機的更多資訊,請訪問網站。

在即將舉行的活動上觀看Forge 1GigE SWIR的現場演示:

機器視覺展覽會,2024年10月8日-10日 | 展位號8B10 | 斯圖加特展覽中心 | 德國斯圖加特



關於Teledyne FLIR IIS

Teledyne FLIR IIS(整合成像解決方案)是一家Teledyne Technologies公司,設計、開發、製造、行銷和分銷可增強生產力和開發的工業級技術。 該公司通過機器視覺、球面成像和立體成像技術提供創新的傳感解決方案。Teledyne FLIR IIS提供多樣化的產品組合,服務於工業、醫療、地理空間和先進機器人市場的各種應用。如需瞭解更多資訊,請訪問主頁。

媒體聯絡人:

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad874232-36d5-4827-8025-62043f44fcfa/zht

Teledyne FLIR Forge 1GigE SWIR camera Forge 1GigE SWIR紅外熱像儀在工業檢測、品質控制、環境監測和精准農業等應用中大放異彩

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.