Teledyne FLIR IISはソニー製SenSWIR IMX990センサーを搭載したForge 1GigE SWIRカメラシリーズを発表

カナダ、リッチモンド, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies[NYSE:TDY]傘下のTeledyne FLIR IISは、Forge®️ 1GigE SWIR(短波長赤外線)1.3MPカメラを発表します。



Forge 1GigE SWIRシリーズの最初のカメラは、広帯域・高感度のソニー®️ SenSWIR™️ 1.3 MP IMX990 InGaAsセンサーを搭載しています。この先進的なセンサーは、5μmのピクセルで可視光とSWIR(VisSWIR)の両方のスペクトルの画像をキャプチャし、400nmから1700nmまでの拡張スペクトル範囲を提供します。この機能により、異常検知と材料分析が強化され、産業用半導体検査、食品・飲料品質管理、リサイクル、セキュリティ監視、環境モニタリング、精密農業などのアプリケーションに最適です。

「Forge SWIRカメラシリーズを導入し、可視スペクトルからSWIR波長までイメージング・ポートフォリオを拡大できることを嬉しく思います」とTeledyne IISのゼネラルマネージャーであるSadiq Panjwani氏は述べています。

「このシリーズは、テレダイン社のSWIRラインスキャンの専門知識を発展させ、工業検査、環境モニタリング、リサイクルなどの幅広い2Dエリアスキャンアプリケーションを後押しします。」 新しいカメラは、コンパクトサイズと優れた画質を両立させた40mm×40mm×43mmのデザインを特徴としています。.Forge 1GigE SWIRには、ピクセル補正、ROI(関心領域)付きシーケンサー、ロジックブロック、カウンターなどの高度なカメラ機能が搭載されており、様々な複雑なアプリケーションに信頼性の高い正確な制御を提供します。

すべてのIISカメラは、テレダイン社のソフトウェア開発キット(SDK)Spinnaker® 4およびSapera™ Processingと強力なTrigger-to-Image Reliability(T2IR)フレームワークによってサポートされています。 T2IRは、検査システムの信頼性と精度を向上させるために、システムレベルで連携するハードウェアとソフトウェアの機能を組み合わせた、Teledyne SDK内のプログラム可能な機能のセットです。

Forge 1GigE SWIRカメラの新モデルの詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

次回のイベントでForge 1GigE SWIRのライブ・デモンストレーションをご覧ください:

VISION、2024年10月8~10日|Booth 8B10 | Messe Stuttgart|Stuttgart, Germany



Teledyne FLIR IISについて

Teledyne Technologies社のグループ会社であるTeledyne FLIR IIS (Integrated Imaging Solutions) は、生産性と開発を強化する産業グレードのテクノロジーを設計、開発、製造、販売、配布しています。 同社は、マシンビジョン、全天球イメージング、ステレオ イメージング技術を通じて革新的なセンシングソリューションを提供しています。 Teledyne FLIR IISは、産業、医療、地理空間、および高度なロボット市場におけるさまざまなアプリケーションに対応する多様なポートフォリオを提供します。詳しくはホームページをご覧ください。

メディア連絡先:

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad874232-36d5-4827-8025-62043f44fcfa/jpn

Teledyne FLIR Forge 1GigE SWIR camera Forge 1GigE SWIRカメラは、工業検査、品質管理、環境モニタリング、精密農業などの用途に優れている

