KFSHRC、革新的なトレーニングとシミュレーションにより医学教育の世界的リーダーへ

サウジアラビア・リヤド発, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター(KFSHRC)は、iLearnポータル(iLearn Portal)および包括的なシミュレーションベースのプログラムを通じて臨床研修に画期的な変革をもたらし、卓越した医学教育と研修に向けた積極的な取り組みを進めている。

KFSHRCのシミュレーション研修では、バーチャルリアリティ(VR)とシナリオベースの学習を活用し、管理された環境での実践的な経験を提供することで、医療従事者が複雑な医療状況に対応できるようサポートしている。 患者の安全を促進し、医療ミスを減らすことを目的として作成されたこうしたプログラムは、「ゼロハーム」とコスト削減を目指している。 2023年から2024年初めにかけて、リヤドにあるシミュレーションセンター(Simulation Centre)は、「CRM麻酔ワークショップ」、「超音波中心静脈カテーテル挿入ワークショップ」、「体液・血行動態管理ワークショップ」など数多くのワークショップを成功させ、実践的で学際的な研修を提供した。

また、KFSHRCジェッダ病院(KFSHRC Jeddah Hospital)では、「超現実的学習(VRL)」セッションにより、医療スタッフの相当数が没入型の双方向トレーニングを体験した。 さらに、最近のオーディオビジュアル・システムのアップグレードにより、総合的なトレーニング・ドキュメンテーションが確保され、学習体験がさらに充実したものになっている。

また、eラーニングプラットフォームのiLearnポータルは、いつでもどこでも利用できる幅広いコース、アセスメント、リソースにより、病院スタッフの継続的な学習とトレーニング体験を向上させる。 iLearnポータルは、そのインパクトを評価され、2024年インターナショナル・ビジネス・エクセレンス・アワード(IBXA)で「ベスト・ラーニング・アンド・ディベロップメント・プログラム」賞を受賞している。

KFSHRCのテクノロジー主導型アプローチは、継続的に学習する文化を育み、医療従事者が質の高い患者ケアを提供するための優れた態勢を確保し、世界の医療エコシステムの発展に大きく貢献するものである。

2024年の『ブランドファイナンス』誌のランキングによると、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、世界の学術医療センタートップ250のリストで2年連続で中東・北アフリカ地域で1位、世界で20位にランクされ、サウジアラビアと中東で最も価値のあるヘルスケアブランドとして認められていることは注目に値するものである。 さらに同年、『ニューズウィーク』誌は、同院を世界最高の病院250にランク付けしている。

報道関係者向け問い合わせ先:

エッサム・アル・ザーラニ (Essam AlZahrani)

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

本発表に関する写真はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0843687a-f778-4082-9709-12912cd62eab

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.