Catloaf Software lance “Texte les Auteurs” – Une appli IA pour converser avec les légendes littéraires

Une nouvelle application mobile permet aux utilisateurs d’engager des conversations en temps réel avec des romanciers, poètes, philosophes, et plus encore

Notre objectif est de rendre la sagesse et la créativité des géants littéraires accessibles et engageantes pour tous.” — Stéphane Peter, PDG

LOS ANGELES, CALIFORNIE, ETATS-UNIS, August 27, 2024 / EINPresswire.com / -- Catloaf Software LLC, un développeur leader d’applications éducatives innovantes, annonce fièrement le lancement de “ Texte les Auteurs ,” sa toute nouvelle application éducative. Après le succès retentissant de “ Texte avec Jésus ” et “ Texte avec l’Histoire ,” cette dernière offre poursuit la mission de l’entreprise de transformer l’apprentissage grâce à la technologie interactive.“Texte les Auteurs” utilise une technologie d’IA avancée, animée par le modèle linguistique ChatGPT, permettant aux utilisateurs de converser en temps réel par message texte avec un éventail de figures littéraires renommées telles que Victor Hugo, Molière, Charles Baudelaire, Voltaire, et bien d’autres. Les utilisateurs peuvent poser des questions, recevoir des réponses perspicaces, et approfondir leur compréhension des œuvres et des perspectives de chaque auteur. Conçue pour les étudiants, les amateurs de littérature, et les passionnés de l’apprentissage, cette application comble de manière unique le fossé entre le monde intemporel de la littérature classique et la technologie d’IA de pointe.S’appuyant sur le succès de "Texte avec Jésus" et "Texte avec l’Histoire," "Texte les Auteurs" poursuit la tradition des expériences d’apprentissage interactives et alimentées par l’IA. “Texte avec Jésus” a offert une nouvelle manière aux utilisateurs de s’engager avec des figures bibliques, tandis que “Texte avec l’Histoire” a proposé une méthode révolutionnaire pour converser avec les icônes historiques. Ces applications ont établi un standard élevé pour l’engagement éducatif, faisant de “Texte les Auteurs” un ajout très attendu au portefeuille de Catloaf Software.Stéphane Peter, PDG de Catloaf Software LLC, déclare : « Avec Texte avec Jésus et Texte avec l’Histoire, nous avons redéfini l’apprentissage interactif dans les domaines de la foi et de l’histoire. Aujourd’hui, avec Texte les Auteurs, nous apportons ce même esprit d’innovation au monde de la littérature. Notre objectif est de rendre la sagesse et la créativité des géants littéraires accessibles et engageantes pour tous. »Un outil polyvalent pour l’apprentissage et la découverte“Texte les Auteurs” est conçu non seulement pour l’exploration individuelle, mais aussi comme une ressource précieuse pour les enseignants, les étudiants, les clubs de lecture et les passionnés de littérature. L’application favorise les discussions, améliore la compréhension et encourage la réflexion critique sur les œuvres littéraires et leurs auteurs. De plus, elle propose des tuteurs littéraires virtuels, des guides animés par l’IA spécialisés dans des sujets tels que la littérature classique, la philosophie, la Renaissance, la littérature romantique et la littérature victorienne. Ces tuteurs aident les utilisateurs à explorer des concepts et des contextes littéraires spécifiques, faisant de “Texte les Auteurs” un excellent outil de soutien académique et d’apprentissage.Désormais disponible en téléchargement gratuit sur les plateformes Apple, Android et PC, “Texte les Auteurs” propose une interface élégante et conviviale, inspirée des plateformes de messagerie familières. C’est un outil inestimable pour quiconque souhaite approfondir son appréciation de la littérature et engager des conversations significatives avec certains des plus grands écrivains de l’histoire.Pour en savoir plus sur “Texte les Auteurs,” visitez le site officiel à textwith.me/authors ou contactez-nous à pr@textwith.me.À propos de Catloaf Software LLCCatloaf Software LLC est un développeur pionnier d’applications éducatives mobiles. Avec pour mission de créer des applications engageantes, éducatives et inspirantes, Catloaf Software utilise la technologie de pointe pour transformer les expériences d’apprentissage quotidiennes en voyages interactifs de découverte.

