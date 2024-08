Notified dan TIRI Membantu Perusahaan Taiwan Memperluas Kehadiran Global

Kedua Organisasi Akan Bekerja Sama untuk Menyediakan Sumber Daya, Layanan, dan Alat Bantu untuk Meningkatkan Keterampilan Hubungan Investor dan Memperluas Peluang Pendidikan

NEW YORK, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, mitra teknologi tepercaya global bagi para profesional hubungan investor dan hubungan masyarakat, dan Taiwan Investor Relations Institute (TIRI) telah bekerja sama untuk menyediakan rangkaian solusi komunikasi IR canggih, akses pasar global, dan peningkatan wawasan Notified kepada berbagai perusahaan Taiwan. Selain itu, kolaborasi ini akan membuka peluang baru bagi berbagai perusahaan Taiwan untuk memperluas kehadiran mereka di kancah internasional dengan memanfaatkan koneksi Notified yang ekstensif di Amerika Serikat, pasar modal terbesar di dunia.



Melalui aliansi ini, Notified juga akan terlibat bersama para anggota TIRI dan menyediakan sumber daya edukasi, mulai dari buku putih industri hingga webinar.

“Kemitraan kami bersama TIRI mewakili langkah maju signifikan dalam misi kami untuk mendukung penutur cerita perusahaan (corporate storyteller) di Taiwan,” ujar Nimesh Davé, Presiden Notified. "Dengan mengedepankan profesi hubungan investor melalui akses ke teknologi terbaru dan alat bantu terbaik di kelasnya, serta dengan menciptakan jalur untuk mengakses komunitas bisnis Taiwan yang dinamis, kami akan memberdayakan para profesional hubungan investor untuk memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan dan menavigasi pasar internasional dengan penuh percaya diri."

“Kami merasa sangat bahagia dengan kehadiran Notified ke dalam keluarga besar TIRI. Kami mencari mitra dengan wawasan internasional yang mendorong inovasi dalam hubungan investor, dan keahlian serta solusi komprehensif Notified sangat selaras dengan visi ini,” ungkap Jonny Kuo, Ketua TIRI. “Melalui kerja sama kami dengan Notified, kemajuan para profesional hubungan investor Taiwan akan dilihat oleh dunia, dan melalui pertukaran dengan pasar global, lebih banyak modal asing akan dapat berinvestasi di Taiwan.”

Platform hubungan investor Notified memungkinkan profesional hubungan investor masa kini mengelola komunikasi yang penting bagi pencapaian misi dan persyaratan peraturan yang kompleks secara efisien, menyediakan alat bantu komprehensif yang diperlukan untuk memperdalam keterlibatan dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan utama. Kunjungi Notified.com untuk mempelajari selengkapnya.

Tentang Notified

Di Notified, kami mengedepankan corporate storyteller. Kami memberdayakan para profesional hubungan investor dan hubungan masyarakat dengan alat bantu, teknologi, dan keahlian untuk mengungkapkan kisah mereka dengan kuat, efektif, dan tanpa cacat.

Dipercaya oleh lebih dari 10.000 klien global, kami memungkinkan tim hubungan investor dan hubungan masyarakat untuk tetap memegang kendali atas narasi perusahaan mereka dengan serangkaian solusi kelas dunia yang telah meraih penghargaan dan tim layanan pelanggan khusus. Solusi komunikasi menyeluruh kami mencakup segala sesuatu mulai dari distribusi siaran pers GlobeNewswire, pemantauan pemasaran produk di berbagai saluran media sosial, dan pemantauan media hingga undangan laporan laba perusahaan, situs web IR, dan pertemuan investor bersama manajemen perusahaan.

Bersama Notified, kisah Anda hadir di sini.

Pelajari selengkapnya di notified.com, berlangganan ke blog kami dan ikuti kami di LinkedIn.

Notified merupakan bagian dari West Technology Group, LLC yang dikendalikan oleh berbagai afiliasi dari sejumlah dana yang dikelola oleh Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO).

Tentang Taiwan Investor Relations Institute (TIRI)

Taiwan Investor Relations Institute (TIRI) didirikan untuk berfungsi sebagai platform komunikasi bagi tim manajemen, pemegang saham, analis sekuritas, pasar modal, dan lembaga pengatur yang bekerja sama dengan perusahaan yang terdaftar di bursa efek, pasar di luar bursa, dan pasar negara berkembang, serta perusahaan yang merencanakan penawaran umum dan perusahaan inovatif non-publik. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan hubungan investor di Taiwan, meningkatkan kapasitas profesional dan pemosisian para anggotanya, serta meningkatkan komunikasi pasar modal internasional.

Kontak Media

Caroline Smith: Caroline.smith@icrinc.com

