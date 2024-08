Bokrelease: The Execution Revolution

Johan Grönstedt, författaren bakom boken The Execution Revolution som firar bokrelease 3 oktober i Stockholm.

Howwe Technologies bjuder in dig till en bokrelease där Johan Grönstedt introducerar sin bok som spås bli startskottet för en revolution inom strategiexekvering

Jag tror starkt på att vi tillsammans kan förändra landskapet för företagsstrategi, göra det enklare och mer effektivt för alla typer av organisationer att uppnå sina mål” — Johan Grönstedt, Författare & CPO Howwe Technologies

STOCKHOLM, SWEDEN, August 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Välkommen till den här speciella upplagan av CEO Forum, en bokrelease och uppstarten till en rörelse som kommer förändra hur ledare arbetar, där strategi inte bara är en plan, utan en verklighet.Datum: 3 oktober Tid: 16.30-18.30 Plats: Convendum Kungsgatan 9, Stockholm. Anmäl här: https://www.howwe.io/ceo-forum-special-2024/ I en tid då traditionella metoder för strategigenomförande ofta sviker oss utmanar vi gamla arbetssätt och utrustar ledare och beslutsfattare med branschöverskridande verktyg och insikter som behövs för att frigöra affärspotential. Lyssna på Johan Grönstedt, produktchef på Howwe och författare till den nya boken The Execution Revolution som utforskar de fem pelarna bakom ett framgångsrikt strategigenomförande samt scensamtal och mingel med beslutsfattare från en rad olika branscher.Med omfattande erfarenhet och djup expertis tar Grönstedt sig an utmaningen att utforska vad som verkligen krävs för strategisk framgång. Med tanke på att över 80% av företagsstrategier aldrig blir verklighet, är boken inte bara välbehövlig utan direkt avgörande för företagsledare som vill lyckas. Komplicerade strategiteorier omvandlas till handfasta råd och Grönstedt bjuder på övertygande bevis och fängslande berättelser för att understryka behovet av prioritering, beslutsamhet och digitalisering som nycklar till framgång i en alltmer föränderlig värld.Grönstedt har ägnat sin karriär åt att perfektionera konsten att genomföra strategier och ser The Execution Revolution som början på en global förändring i hur strategier genomförs."Mitt mål har hela tiden varit att starta en stor internationell rörelse som inte begränsas av en specifik marknad eller ett enskilt företag. Boksläppet gör det möjligt att sprida idéerna och metoderna i 'The Execution Revolution' till en global publik och påverka hur strategier genomförs över hela världen. Jag tror starkt på att vi tillsammans kan förändra landskapet för företagsstrategi, göra det enklare och mer effektivt för alla typer av organisationer att uppnå sina mål", säger Johan Grönstedt.Anmäl ditt deltagande här: https://www.howwe.io/ceo-forum-special-2024/ Erika Eliasson Ekberger modererar eventet. Medverkar i scensamtal gör även Kajsa Rosén, Affärsområdeschef på SWECO Järnväg samt Patrik Parnfors, VP på Howwe Technologies.The Execution Revolution (ISBN: 978-1-915951-45-8) ges ut av det internationella förlaget LID Publishing 27 september 2024. Alla deltagare får ett exemplar av boken “The Execution Revolution”.För att boka in en intervju eller poddsamtal med Johan Grönstedt, vänligen kontakta Katarina Bennich, CMO på Howwe Technologies, på katarina.bennich@howwe.io eller +46 70 6750620.Howwe Technologies är SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe. Den marknadsledande mjukvaran för bolagsövergripande exekvering gör strategin tydlig och agerbar på alla nivåer i organisationen. Läs mer på howwe.io.

