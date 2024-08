Banacol aporta al desarrollo sostenible a través de relaciones sindicales armónicas y constructivas

Banacol, continúa demostrando su compromiso inquebrantable con el desarrollo sostenible

Banacol reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el impacto positivo a largo plazo mediante relaciones colaborativas con sindicatos laborales.

MEDELLíN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, August 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- Banacol, la compañía bananera, continúa demostrando su compromiso inquebrantable con el desarrollo sostenible y el impacto positivo a largo plazo a través de sus relaciones colaborativas con los sindicatos laborales.

Banacol: relaciones sindicales respetuosas y colaborativas

Desde sus inicios, Banacol ha fomentado una relación cercana y respetuosa con los sindicatos que representan a su fuerza laboral operativa.

Con el 100% de sus empleados operativos afiliados a seis organizaciones sindicales, la compañía demuestra firmemente una comunicación continua y prolífera con esas organizaciones. A través del respeto a las diferencias y una comunicación clara y respetuosa, Banacol ha logrado trabajar de la mano con los sindicatos para encontrar intereses comunes que beneficien a los trabajadores.

Este enfoque refleja el ADN de Banacol: la cercanía y la importancia de trabajar y construir colaborativamente. En Banacol se entiende y se valora el poder del trabajo conjunto con un fin común.

El respeto al 100% de sus acuerdos convencionales va más allá de estos, porque Banacol busca proactivamente identificar y solucionar inquietudes, mejorar continuamente las condiciones laborales y promover iniciativas que beneficien a toda la comunidad.

Valores fundamentales de Banacol en la relación sindical

Entre los valores que Banacol resalta en su relación con los sindicatos se incluyen:

- Respeto: base fundamental del relacionamiento sindical, reconociendo y respetando a las personas y su libertad de asociación.

- Transparencia y comunicación permanente: claves para una relación armónica.

- Asertividad y propósito común: empleo y bienestar de los empleados y sus familias.

- Trabajo en equipo: fundamental para alcanzar metas comunes.

Imparcialidad y confianza: pilares de una relación sólida.

Los proyectos y las iniciativas colaborativas de Banacol con el sindicato

Banacol ha llevado a cabo diversos proyectos e iniciativas exitosas en colaboración con los sindicatos, como el convenio con la UITA y con los sindicatos para aumentar la participación femenina en las fincas y aportar bienestar a sus empleados.

Un ejemplo es el programa “AgrOrgullosas”, con el cual Banacol busca incrementar la participación femenina en actividades agrícolas del 10% al 20%, demostrando su compromiso con la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en la región.

En una perspectiva más amplia esta iniciativa impulsada no solo quiere sensibilizar sobre la importancia de la equidad de género, sino que también proporcionar herramientas prácticas para abordar y superar los desafíos relacionados con la discriminación y la desigualdad.

De hecho, para Banacol, trabajar de manera conjunta con los sindicatos es fundamental, porque ellos representan una voz adicional de los intereses de sus colaboradores. Banacol trabaja constantemente y de manera armónica con ellos, para así poder escuchar desde otro punto de vista las preocupaciones y llegar a acuerdos que permitan avanzar hacia propósitos comunes.

Con una reciente negociación sindical en 2023, que marca un hito histórico con una duración de cuatro años, Banacol reafirma su compromiso con el bienestar de sus empleados y con la construcción de una sociedad y un país mejor: al trabajar juntos, se puede construir un futuro más prometedor, lleno de oportunidades y bienestar para todos.

Este compromiso no solo es una promesa de seguir mejorando las condiciones laborales, sino también de fomentar un entorno donde cada persona pueda prosperar y contribuir al progreso de la sociedad. Banacol está convencida de que la clave del éxito radica en el poder de la colaboración y la solidaridad.

