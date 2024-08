State partners with child and adult caregivers to combat hunger in Colorado

CDPHE ramps up support through technical assistance and statewide training

Denver (August 21, 2024): This week, the Child and Adult Care Food Program, administered by the Colorado Department of Health and Environment, held an all-day in-person training for child and adult care providers in Grand Junction. This federal program plays an important role in tackling food insecurity and giving Coloradans access to healthy food. It provided more than 15.8 million meals and snacks to children, youth, and older adults in Colorado in Fiscal Year 2023 alone. This year the Child and Adult Care Food program expanded in-person program training efforts outside of the Denver Metro and Grand Junction areas to include Fort Morgan, Colorado Springs, and Alamosa, which resulted in reaching 60% more participants across the state than the previous year.

“Our team is focused on ensuring that providers feel supported so they can comply with program requirements and maximize their reimbursements,” said Naomi Steenson, Colorado Child and Adult Care Food Program director. “We’re excited to have been able to offer live, in-person training to more communities in Colorado this year. It’s also been a fantastic opportunity to raise awareness of the program and encourage more people to get involved.”

The Child and Adult Care Food Program reimburses participating child care centers, family child care homes, afterschool programs, Head Start programs, outside school hours programs, adult day care centers, and emergency and homeless shelters for serving nutritious meals and snacks. The statewide program includes technical assistance and high-quality training to ensure participants can successfully administer the program. The training helps participants diversify their food offerings, optimize menu planning, and prepare for routine compliance visits. Eligible providers may be able to apply directly with the state or connect with a sponsoring organization that can provide assistance with enrollment and administrative tasks in order to comply with program requirements. To ensure providers are successful in their efforts, program staff offer virtual training and plans to conduct more in-person training in the future.

"Our partnership with the Child and Adult Care Food Program ensures that our organization is able to consistently provide nutritious meals and snacks to the children in our program," said Cynthia Guth, Health and Nutrition Specialist for Centro de la Familia. "Families are grateful for the meals the children receive in our care, and together we are making an impact by giving our youth a head start on a healthy lifestyle."

Participating providers follow United States Department of Agriculture meal standards, which include serving milk, fruits, vegetables, grains, and meat/meat alternatives. The meal standards allow for a wide variety of culturally appropriate foods, and participants have the opportunity to choose from a selection of foods at each meal.

The Child and Adult Care Food Program processed more than $1.8 million in claims from participating providers on the Western Slope in FY 2023, which amounts to roughly 1.1 million meals and snacks served to children, youth, and older adults. If you would like to learn more about how your child care center or adult day care program may participate in the Child and Adult Care Food Program, call 303-692-2330 or visit cdphe.colorado.gov/CACFP.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado aumenta el apoyo a través de asistencia técnica y capacitación en todo el estado

Denver (21 de agosto de 2024): Esta semana, el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, administrado por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado, llevó a cabo una capacitación presencial de todo el día para proveedores de cuidado de niños y adultos en Grand Junction. Este programa federal desempeña un papel importante al abordar la inseguridad alimentaria y brindar a los habitantes de Colorado acceso a alimentos saludables. El programa proporcionó más de 15,8 millones de comidas y refrigerios a niños, jóvenes y adultos mayores en Colorado solo en el año fiscal 2023. Este año, el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos amplió los esfuerzos de capacitación del programa en persona fuera de las áreas metropolitanas de Denver y Grand Junction, para incluir Fort Morgan, Colorado Springs y Alamosa, lo que resultó en llegar a un 60 % más de participantes en todo el estado que el año anterior.

“Nuestro equipo se centra en garantizar que los proveedores se sientan respaldados para que puedan cumplir con los requisitos del programa y maximizar sus reembolsos”, dijo Naomi Steenson, directora del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos de Colorado. “Estamos entusiasmados de haber podido ofrecer capacitación presencial a más comunidades de Colorado este año. También ha sido una oportunidad fantástica para generar conciencia sobre el programa y alentar a más personas a participar”.

El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos reembolsa a los centros de cuidado infantil, hogares de cuidado infantil familiar, programas extraescolares, programas Head Start, programas fuera del horario escolar, centros de cuidado diurno para adultos y refugios de emergencia y personas sin hogar participantes; por servir comidas y refrigerios nutritivos. El programa estatal incluye asistencia técnica y capacitación de alta calidad para garantizar que los participantes puedan administrar el programa con éxito. La capacitación ayuda a los participantes a diversificar sus ofertas de alimentos, optimizar la planificación del menú y prepararse para las visitas de cumplimiento de rutina. Los proveedores elegibles pueden presentar una solicitud directamente al estado o conectarse con una organización patrocinadora que pueda brindar asistencia con la inscripción y las tareas administrativas para cumplir con los requisitos del programa. Para garantizar que los proveedores tengan éxito en sus esfuerzos, el personal del programa ofrece capacitación virtual y planea realizar más capacitaciones en persona en el futuro.

"Nuestra asociación con el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos garantiza que nuestra organización pueda proporcionar constantemente comidas y refrigerios nutritivos a los niños que participan en nuestro programa", dijo Cynthia Guth, Especialista en Salud y Nutrición del Centro de la Familia. "Las familias están agradecidas por las comidas que reciben los niños bajo nuestro cuidado y juntos estamos generando un impacto al brindarles a nuestros jóvenes una ventaja para tener un estilo de vida saludable".

Los proveedores participantes siguen los estándares de comidas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que incluyen leche, frutas, verduras, cereales y carne/alternativas a carne. Los estándares de comidas permiten una amplia variedad de alimentos culturalmente apropiados y los participantes tienen la oportunidad de elegir entre una selección de alimentos en cada comida.

El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos administró más de $1.8 millones en reembolsos de proveedores participantes del área occidental del estado, en el año fiscal 2023, lo que equivale aproximadamente a 1.1 millones de comidas y refrigerios servidos a niños, jóvenes y adultos mayores. Si desea obtener más información sobre cómo su centro de cuidado infantil o programa de cuidado diurno para adultos puede participar en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, llame al 303-692-2330 o visite cdphe.colorado.gov/CACFP.

