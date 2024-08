DAQ Issues Air Quality Permit to Terra-Mulch Products

The North Carolina Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) has issued a Title V air quality permit to Terra-Mulch Products, LLC in Catawba County.

Terra-Mulch produces mulch and other agricultural products by processing wood fibers in natural gas-fired dryers and baggers at its facility at 219 Simpson St., Conover. This process emits volatile organic compounds (VOCs), particulate matter, and various hazardous air pollutants.

The facility previously held a synthetic minor air quality permit from DAQ that capped its emissions below major-source thresholds. In 2022, Terra-Mulch received a state construction and operation permit allowing it to increase annual production of mulch and emit VOCs at major-source levels.

As part of that process, Terra-Mulch was required to apply for and obtain a Title V permit. This Title V permit limits the facility’s VOC emissions to 250 tons per year to avoid triggering Prevention of Significant Deterioration permitting.

Particulate matter emissions at the facility are controlled using cyclones. The final permit requires Terra-Mulch to test these cyclones to determine their effectiveness. The facility will be required to ensure it does not cause or contribute to off-site dust concerns.

Because the facility is remaining a minor source for hazardous air pollution, Terra-Mulch will be required to keep hazardous air pollutants below major-source thresholds. DAQ also reviewed air toxics dispersion modeling of Terra-Mulch’s emissions, which demonstrated that no toxic air pollutant is expected to cause an exceedance of health-based limits.

DAQ solicited comments on a draft of the air quality permit and shared project information with community organizations in Conover and Catawba County. The final permit includes conditions that ensure ambient levels of all pollutants emitted by the facility beyond the facility’s fence line comply with emission standards, including applicable health-based standards. The facility will also be subject to recordkeeping and reporting requirements and regular inspections.

Copies of the final permit, final permit review, permit application and application addendum, final environmental justice report, and a one-page project fact sheet are available online.

If you need this information in Spanish, Vietnamese, or another language, call 919-707-8446 or email Shawn.Taylor@deq.nc.gov.



La División de Calidad del Aire (DAQ) del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte ha expedido un permiso de calidad del aire Título V a Terra-Mulch Products, LLC en el condado de Catawba.

Terra-Mulch produce acolchado y otros productos agrícolas procesando fibras de madera en secadoras y ensacadoras alimentadas con gas natural en sus instalaciones de 219 Simpson St., Conover. Este proceso emite compuestos orgánicos volátiles (COV), material particulado y diversos contaminantes atmosféricos peligrosos.

La instalación contaba anteriormente con un permiso de calidad del aire menor sintético de la División de Calidad del Aire que limitaba sus emisiones por debajo de los umbrales de fuente principal. En 2022, Terra-Mulch recibió un permiso estatal de construcción y explotación que le permitía aumentar la producción anual de mantillo y emitir COV a niveles de fuente principal.

Como parte de ese proceso, Terra-Mulch tuvo que solicitar y obtener un permiso del Título V. Este permiso del Título V limita las emisiones de COV de la instalación a 250 toneladas al año para evitar la activación del permiso de Prevención del Deterioro Significativo.

Las emisiones de material particulado en las instalaciones se controlan mediante ciclones. El permiso final exige que Terra-Mulch pruebe estos ciclones para determinar su eficacia. Se exigirá a la instalación que garantice que no causa ni contribuye a causar problemas de polvo fuera del emplazamiento.

Dado que la instalación sigue siendo una fuente menor de contaminación atmosférica peligrosa, se exigirá a Terra-Mulch que mantenga los contaminantes atmosféricos peligrosos por debajo de los umbrales de fuente mayor. La DAQ también revisó la modelización de dispersión de tóxicos atmosféricos de las emisiones de Terra-Mulch, que demostró que no se espera que ningún contaminante tóxico atmosférico cause una superación de los límites basados en la salud.

La DAQ solicitó comentarios sobre el proyecto del permiso de calidad del aire y compartió información sobre el proyecto con organizaciones comunitarias de Conover y el condado de Catawba. El permiso final incluye condiciones que garantizan que los niveles ambientales de todos los contaminantes emitidos por la instalación más allá de la línea de vallado de la misma cumplen las normas de emisión, incluidas las normas aplicables basadas en la salud. La instalación estará sujeta a mantener registros, informes e inspecciones periódicas.

Copias del permiso final, de la revisión final del permiso, de la solicitud de permiso y de la adenda a la solicitud, del informe final sobre justicia medioambiental, y una hoja informativa de una página sobre el proyecto están disponibles en línea.

Si necesita más información en español o en otro idioma, llame al 919-707-8446 o envíe un correo electrónico a Shawn.Taylor@deq.nc.gov.