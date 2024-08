Atlas Renewable Energy y ArcelorMittal impulsan la producción de acero sostenible en Brasil

Con este acuerdo entre las empresas, Atlas suministrará energía renovable para ArcelorMittal, en un nuevo método de entrega de proyectos.

Este contrato refuerza la posición de Atlas como un gran aliado de la industria, ahora en el área de siderurgia, en su transición energética y agenda de sostenibilidad.” — Fábio Bortoluzo, director general de Atlas en Brasil

SãO PAULO, BRASIL, August 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy, líder internacional en generación de energía renovable, y ArcelorMittal, líder mundial en producción de acero, firmaron un contrato sin precedentes para la provisión de energía renovable. El contrato abarca la inversión para la construcción de una planta fotovoltaica, con 315 MWp de capacidad instalada dentro del Complejo Fotovoltaico Solar Luiz Carlos, en Paracatu, Minas Gerais, que contribuirá al abastecimiento de las unidades productivas de ArcelorMittal en el sur y sureste de Brasil.Los contratos serán celebrados por medio de la constitución de una colaboración empresarial o joint venture entre Atlas y ArcelorMittal que comprende la instalación de una parte significativa del Complejo Solar Fotovoltaico Luiz Carlos.Una vez que la planta haya entrado en operación comercial, ArcelorMittal adquirirá la totalidad de participación societaria, adjudicándose con el 100% del proyecto.Este modelo permitirá el acceso de ArcelorMittal a un proyecto de gran escala, en una zona de fuerte irradiación en la región sureste de Brasil, con un contrato de conexión al sistema eléctrico, lo que proveerá energía renovable y competitiva a largo plazo para la producción de acero verde. La capacidad instalada de 315 MWp y una generación de 578 GWh al año del proyecto equivalen al abastecimiento de energía para más de 300 mil hogares brasileños, evitando la emisión de más de 20 mil toneladas de CO2 anualmente.“Este contrato refuerza la posición de Atlas como un gran aliado de la industria, ahora en el área de siderurgia, en su transición energética y agenda de sostenibilidad. Este modelo de contratación demuestra nuestra capacidad de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, aportando innovación al mercado, y presenta beneficios concretos. Nos alegra sumar esfuerzos con ArcelorMittal, fortaleciendo así nuestro compromiso con la expansión de la energía renovable y contribuyendo al abastecimiento sostenible de las unidades productivas en el país”, asevera Fábio Bortoluzo, director general de Atlas en Brasil.“Las inversiones en energías renovables están en línea con los esfuerzos de ArcelorMittal por aumentar la autosuficiencia energética y refuerzan la importancia estratégica de Minas Gerais para la actividad de la empresa, contribuyendo a la creación de empleo y al desarrollo económico del estado. La iniciativa es inédita en la operación brasileña, en un proyecto de esta envergadura y con un socio que también es líder en su segmento. Se trata de una acción más encaminada a neutralizar las emisiones de CO2 en la industria siderúrgica y contribuir al objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050”, afirma Jefferson De Paula, Presidente de ArcelorMittal Brasil y CEO de ArcelorMittal Long Carbon and Mining LATAM.Complejo Solar Luiz CarlosEl complejo fotovoltaico Luiz Carlos va a contar en total con 787 MWp de capacidad instalada, con 315 MWp destinados al abastecimiento de ArcelorMittal. El resto del complejo se rige por un acuerdo de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) celebrado con otra gran empresa brasileña, pero de la industria de la construcción. Recientemente, Atlas ha asegurado la financiación para el complejo fotovoltaico Luiz Carlos. La empresa recaudó R$1.5 mil millones, de los cuales R$750 millones provinieron de debentures incentivados bajo la ley 12.431/2011, certificados como "Green Debentures" por Sustainable Fitch. Los R$720 millones restantes fueron obtenidos a través de notas comerciales, ambas operaciones fueron coordinadas y asesoradas por el Banco Itaú BBA.El desarrollo de este complejo inició en 2024 y, una vez más, integra la realización de los programas de impacto social y ambiental de la empresa, como es el caso de su programa social: “Somos parte de la misma energía”, que ha capacitado a más de 1,500 mujeres del entorno de los proyectos construidos por Atlas en Brasil, Mexico y Chile para que participen en la construcción de plantas solares.Los esfuerzos de Atlas también incluyen el desarrollo del premiado programa Ed-Mundo, que capacita a jóvenes estudiantes de comunidades vulnerables para convertirse en protagonistas de la transformación social y generar fuentes de trabajo e ingreso para la comunidad y sus familias mediante el aprendizaje de programación, TI, robótica y emprendimiento.Asimismo, la región de Paracatu abriga el proyecto solar Boa Sorte, con 438 MWp de capacidad instalada, que inició operaciones en 2024. Esos proyectos forman parte de la estrategia de la compañía para el desarrollo de la región, en términos ambientales y sociales, con un énfasis en la contratación de mano de obra local.La conclusión del acuerdo aún depende de las condiciones usuales para las operaciones de esta naturaleza, incluyendo la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía renovable que desarrolla, construye, financia y opera proyectos de energía renovable desde el 2017. Cuenta con más de 6 GW de capacidad instalada en proyectos en diferentes etapas, de los cuales 2.7 GW han entrado en operación. Atlas cuenta con un equipo experimentado y con un profundo conocimiento del mercado global de energía y renovables, con el más amplio historial en el sector en Iberoamérica. La estrategia de la empresa se enfoca en ayudar a grandes empresas a realizar su transición energética a 100% de energía limpia. Atlas Renewable Energy es ampliamente reconocida por sus altos estándares en el desarrollo, construcción y operación de proyectos a gran escala, así como por su vasta trayectoria en asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y desarrollo sostenible.Para más información, visite: https://www.atlasrenewableenergy.com/pt-br/ Sobre ArcelorMittalMayor productor de acero de Brasil y líder en el mercado mundial, el Grupo ArcelorMittal cuenta con cerca de 127.000 empleados, 20.000 de ellos en Brasil, y atiende a clientes en 140 países con el objetivo de crear acero inteligente para las personas y el planeta. La empresa cuenta con unidades industriales en ocho estados (MG, ES, RJ, SC, CE, BA, SP y MS), así como con la mayor red de distribución del país. Fue la primera empresa de América en tener una planta certificada por ResponsibleSteel, una de las certificaciones ESG más respetadas del mundo. Las plantas brasileñas tienen una capacidad de producción anual de 15,5 millones de toneladas de acero bruto y 5,1 millones de toneladas de mineral de hierro y atienden a los sectores de automoción, electrodomésticos, construcción, petróleo y gas, maquinaria y equipos, entre otros. La empresa también opera en áreas como la generación de energía para consumo propio, la producción de bioproductos renovables (carbón vegetal procedente de bosques plantados de eucalipto) y la tecnología de la información.

