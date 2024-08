Escuela de Gastronomía Mariano Moreno lidera la innovación tecnológica y el uso de IA generativa en la educación

Escuela de Gastronomía Mariano Moreno

A través de la plataforma impulsada por IA de CYPHER Learning, el instituto ofrece programas académicos para formar a los líderes de la gastronomía colombiana

BOGOTA, COLOMBIA, August 21, 2024 / EINPresswire.com / -- El Instituto Superior Mariano Moreno , reconocido por su excelencia en la formación gastronómica en Colombia y América Latina, está marcando la diferencia en la educación culinaria al integrar estratégicamente la tecnología de inteligencia artificial de CYPHER Learning en sus programas y planes de estudios.CYPHER Learning es la plataforma de aprendizaje moderno impulsada por IA líder en el mundo, que utiliza contenido interactivo para involucrar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje dinámico, interactivo e inclusivo. A través de esta plataforma, a la cual han accedido más de 7.700 estudiantes a nivel nacional, el instituto ha logrado un notable aumento en la cantidad de graduados y una reducción significativa de la deserción estudiantil, transformando la educación culinaria en Colombia.Además, la escuela trabaja en ofrecer con programas 100% virtuales y remotos con el que se capacitarán a todos aquellos que quieran emprender, generar un negocio o trabajar en los restaurantes, hoteles y bares más prestigiosos del mundo.“Somos la única institución gastronómica en Colombia que utiliza una plataforma de LMS de este nivel para formar con la tecnología adecuada, lo que nos permite brindarle a nuestros estudiantes oportunidades únicas e inclusivas para formarse en una industria demandada globalmente”, comentó José Barriga, Director Nacional del Instituto Mariano Moreno en Colombia, y agregó: “Esto nos permite hacerle frente y demostrar que la educación virtual en nuestra industria es posible y que estamos a la altura de las escuelas internacionales en la adaptación de tecnologías de vanguardia”.Gracias al soporte constante de contenido interactivo, como videos, lecturas digitales, presentaciones, cuestionarios, foros de discusión y evaluaciones en línea impulsadas por tecnologías de IA, los alumnos cuentan con un apoyo personalizado y profundo, ya que acceden a materiales curriculares tantas veces como sea necesario. Esta flexibilidad y accesibilidad son fundamentales para formar líderes gastronómicos y empresarios en Colombia.“Contar con una plataforma de LMS no solo nos ha permitido ampliar nuestro alcance a estudiantes que no pueden asistir a clases tradicionales debido a limitaciones geográficas, sino que también hemos mejorado la experiencia de aprendizaje para todos nuestros estudiantes, creando una experiencia más atractiva, completa y centrada en la igualdad de oportunidades”, finalizó Jóse BarrigaSobre el Instituto Superior Mariano Moreno (IMM) en ColombiaOrientada a formar cocineros y pasteleros que apunten a desarrollar su propio negocio, y trabajar en los mejores hoteles y restaurantes, el IMM ofrece diplomas y programas en gestión culinaria, artes pasteleras y más, graduando a más de 7,000 estudiantes que ahora están haciendo contribuciones significativas al campo culinario. Como referente en el sector de escuelas gastronómicas en Colombia y veinte años en el país, el IMM sigue comprometido con el fomento del talento y el apoyo al emprendimiento gastronómico que impulsa la región.La institución hoy cuenta con cinco sedes en Bogotá, Medellín y Cali, y tiene presencia internacional en países como Argentina, Estados Unidos, Venezuela, México y República Dominicana.Más información en https://ismm.edu.co/ Acerca de CYPHER LEARNINGCYPHER Learning existe para darle a los estudiantes el poder de tener éxito en un mundo que cambia rápidamente. Los entrenadores, los profesionales de aprendizaje y desarrollo (L&D, por sus siglas en inglés), los profesionales de recursos humanos y los educadores obtienen todo lo que necesitan en una plataforma para ofrecer resultados de aprendizaje más rápidos, personalizados y mejores. La empresa proporciona la única plataforma de aprendizaje todo en uno con IA que es fácil de usar, bellamente diseñada y construida para impulsar cientos de millones de momentos de aprendizaje todos los días. Crea cursos más rápido. Entrena y enseña mejor. Aprende aún más rápido. Experimenta el enfoque de CYPHER Learning de "justo a tiempo, justo para ti, justo como quieres aprender" que pone a las personas en primer lugar. www.cypherlearning.com/es

