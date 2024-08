PHILIPPINES, August 16 - Press Release

August 16, 2024 Transcript of Sen. Nancy Binay's Interview on Punto Asintado Reload, August 16, 2024 Question: Sen. Binay, magandang umaga sa ngalan po ni Cong. Erwin Tulfo, this is Aljo Bendijo, nandito po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Senator Nancy Binay-Angeles: Yes, magandang umaga, Sir Aljo at magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Q: So anong dapat threshold nito, Sen. Binay, kung hindi po sapat ang 64 pesos talaga, halimbawa 65 pesos hindi ka na food-poor, ano pong dapat threshold ngayon sa taas ng mga bilihin ngayon? SNBA: I guess iyong ang dapat alamin kung ano ba talaga ang makatotohanan na numero, di ba, kasi alam naman natin na talagang hindi katanggap-tanggap ang 64 pesos ay sapat na at hindi matatawag na food-poor ang ating mga kababayan. Q: Kasi nga ang ikinu-konsidera din dito ng mga eksperto, yung sustansiyang naidudulot ng mga pagkain na napakamura na. My God, ipagpalagay na natin 70 pesos tatlong beses sa isang kainan yan sa isang indibidwal, ano na lang sustansiyang makukuha niya doon sa mga pagkaing yan? SNBA: Yun na nga, 64 pesos a day yun ha, so 21 pesos per meal. Eh Sir Aljo, ang presyo ng Nutribun, na alam nating yung isang tinapay na yun kumbaga lahat ng sustansiya nandun na, 40 pesos na siya ngayon. So di pa rin maa-afford ng mga kababayan natin yang Nutribun na yan, na supposed to be kumbaga ang requirement nila na nutrients ay nandun na sa Nutribun na yun. At siguro maganda ring tingnan, nagsalita na ang Nutrition Council, sila na mismo ang nagsabi na hindi sapat itong 64 pesos a day para masabi ka na hindi ka food-poor. Q: Baka tinitingnan nila, o kumain ka na lang siguro ng noodles, bumili ka ng kanin, o yan, 2 pares na yan ok na yan. Hindi masustansiya araw-arawin mo ba yan. SNBA: Hindi, Sir Aljo, hindi masustansiya ang noodles na yun. Maganda ding tingnan di ba napakalaki ng problema natin sa kidney problems -ang dami nating kababayan nagda-dialysis ngayon- so baka ang dahilan dun ay hindi masustansiyang pagkain ng ating mga kababayan. Q: Itong mga manggagawang Pilipino, halimbawa bibili sa canteen, magkano ngayon ang isang cup ng rice, abot yata ng 15? SNBA: Sa Senado 20 pesos eh. Siguro dahil malapit ang Senado sa pwesto ni Diwata, kay Diwata di ba 100 pesos unli-rice at pares, pero kulang pa rin. Kulang na kulang pa rin. Q: Wala ka na makita sa carinderia ngayon limang piso na cup ng rice, wala na yata, sampung piso pinakamura. So sampung piso na lang ulam, wala rin sampung pisong ulam ngayon. SNBA: Kasi di ba, kaya rin naman natin, in fact ilang budget na rin natin na-raise ang punto na to, na baka dapat taasan na ng NEDA yang threshold nila dahil hindi nga makatotohanan itong 64 pesos. Kasi ang gusto nating mangyari ay malaman ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan para yung budget ay magawan natin ng programa na talagang magbibigay-solusyon sa problema ng ating mga kababayan lalo na pagdating sa pagkain. Q: Ewan ko lang, may pinakahuling statement yata dito ang NEDA mukhang bumawi, mukhang ancient na daw ito, mga lumang datos. SNBA: Iyon na nga Aljo ang nakakalungkot kasi nung ni-raise natin siya last year during the budget deliberation, yun din ang sinabi sa atin na titingnan, pagaaralan. So well sana this time talagang pagaaralan at babaguhin na nila ang numero na yan. Q: Kasi ang pinaguusapan dito inflation pa rin, eh. Factors nito, inflation, syempre mataas ang presyo ngayon ng kada litro ng produktong petrolyo, tapos medyo bumaba naman ang presyo ng kada kilo ng bigas dahil sa Kadiwa. SNBA: Yes, lalo na ineexpect din pagpasok kasi di ba nagka-epekto na yung sa rice tarriffication na tatanggalin siya, so ang expectation ay bababa ang presyo ng bigas. Pero marami pa ring variables na hindi alam na pwedeng mangyari di ba kasi may mga outside forces beyond our control na pwedeng mag-apekto sa suplay ng ating mga pagkain. Q: Sweldo po, dapat ba talagang across the board na ito taasan? SNBA: Di ba sinuportahan natin sa Senado ang pagpasa sa 100 pesos across the board all over the country. Sana within the year maipasa na itong 100 pesos. Q: So kinukwestiyon nyo itong sa NEDA mukhang hindi talaga feasible. Imposible talaga. SNBA: Kasi ang ganda ng presentation nila na parang bumaba by 2 million. Pero ang tanong ay talaga bang bumaba, baka bumaba kasi ang numero ay mababa. Q: Dapat siguro si Sec. Balisacan bumaba po kayo sa mga carinderia, i-check nyo po baka nagkamali lang sila. SNBA: Iyon na nga eh. Actually kasi ang gumagawa ng survey na ito ay Philippine Statistics Authority. So baka sila ang dapat mag-aral at tingnan. Q: May basis kaya itong mababa? Wala eh. Kahit ako tatanungin minsan talaga kumakain ako ng carinderia, ma'am, wala kang mabibili diyan na 21.50. Well anyway, so ano pong susunod na hakbang ng iyong kung mayroon po kayong hinahawakang komite tungkol dito bilang senador din? SNBA: Sir Aljo kami ngayon sa Senado ay busy talakayin ang ating budget for next year. Tututukan natin kung ano ba talaga ang pondohan for next year's budget para ma-address ang ganitong problema. Q: Maraming salamat po sa inyong panahon, Sen. Nancy Binay. SNBA: Yes, good morning, maraming salamat.