State health department launches statewide dementia awareness campaign

Denver (August 15, 2024) —The Colorado Department of Public Health and Environment has launched a statewide campaign to raise awareness about Alzheimer’s disease and other dementias among Coloradans.

The new “Talk About Dementia” campaign encourages Coloradans who are experiencing signs of Alzheimer’s disease or other forms of dementia to talk about it with their loved ones and health care providers as soon as possible. The earlier dementia is detected, the greater their opportunity to participate in planning for care.

“Open discussion about these issues is the first step,” said Jill Hunsaker Ryan, CDPHE’s executive director. “It can lead to better outcomes and more collaboration to support and honor those who are aging in our community.”

This month, Coloradans will see advertising on social media that will direct them to the department's “Talk About Dementia” page where they can learn more about dementia, the warning signs of dementia, and the benefits of early detection.

Since early detection of dementia is important, the CDPHE campaign recommends Coloradans be aware of the 10 warning signs of dementia. These signs can include: Challenges in planning or solving problems; confusion with time and place; difficulty completing familiar tasks at home, at work, or at leisure.

Promoting brain health is a key component of the campaign. Coloradans can take steps such as managing their diabetes, treating hearing loss, quitting tobacco and limiting alcohol consumption, and other steps to promote brain health. Other steps Coloradans can take include: Protecting your head and preventing traumatic brain injuries, getting enough sleep, and staying engaged socially.

"The things we can do to reduce our risk of Alzheimer’s disease and other types of dementia are straightforward. In fact, many overlap with steps we can take to support our overall health and wellness,” said Joanna Espinoza Robbins, Alzheimer’s Disease and Related Dementias program manager at the Colorado Department of Public Health and Environment. “The bottom line is that we have more control than we might think when it comes to preventing and addressing dementia.”

The campaign is part of a five-year state plan to address and reduce the impact of Alzheimer's disease and related dementias on Coloradans, and in particular on those disproportionately affected by the disease, including American Indian and Alaska Natives, Black, and Hispanic populations. The state plan outlines actions for addressing the needs of Coloradans living with dementia and their care partners through an approach that focuses on risk reduction, early detection and diagnosis, and education and support for Coloradans.

Visit talkaboutdementia.org to learn more and help promote the importance of talking openly about dementia early and often.

(Denver, 15 de agosto de 2024) - El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado lanzó una campaña a nivel estatal para crear conciencia sobre el Alzheimer y otro tipo de demencias entre los habitantes de Colorado.

La nueva campaña “Habla Sobre la Demencia” motiva a los habitantes de Colorado que experimentan signos de la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia a hablar de esto con sus seres queridos y proveedores de atención médica lo antes posible. Cuanto antes se detecte la demencia, mayores serán sus oportunidades de participar en la planificación de la atención y cuidados.

“Una conversación abierta sobre estas situaciones es un primer paso”, así lo dijo Jill Hunsaker Ryan, directora ejecutiva del Departamento de Salud y Medioambiente de Colorado. “Puede llevar a mejores resultados y mayor colaboración para apoyar y honrar a las personas de la tercera edad”.

Este mes, los habitantes de Colorado verán anuncios en redes sociales que los llevarán a la página “Habla Sobre la Demencia”, donde podrán encontrar mayor información sobre demencia, señales de alerta y los beneficios de una detección temprana.

Dado que la detección temprana de la demencia es importante, la campaña del Departamento de Salud y Medioambiente de Colorado, recomienda que la comunidad esté consciente de las 10 señales de advertencia de la demencia. Estas señales pueden incluir: Desafíos en la planificación o resolución de problemas; confusión con la hora y el lugar; dificultad para completar tareas familiares en casa, en el trabajo o en el tiempo libre.

Promover la salud del cerebro es un componente clave de la campaña. Los habitantes de Colorado pueden tomar medidas tales como controlar su diabetes, tratar la pérdida auditiva, dejar el tabaco y limitar el consumo de alcohol; entre otras medidas para promover la salud cerebral. Otras acciones que los habitantes de Colorado pueden tomar incluyen: proteger su cabeza y prevenir lesiones cerebrales traumáticas, dormir lo suficiente y mantenerse activos socialmente.

"Las cosas que podemos hacer para reducir nuestro riesgo de Alzheimer y otros tipos de demencia son sencillas. De hecho, muchas son iguales que las medidas que podemos tomar para apoyar nuestra salud y bienestar general", dijo Joanna Espinoza Robbins, Gerente del programa de Alzheimer y Demencias Relacionadas del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. “La conclusión es que tenemos más control del que podríamos pensar cuando se trata de prevenir y abordar la demencia”.

La campaña es parte de un plan estatal de cinco años para abordar y reducir el impacto del Alzheimer y las demencias relacionadas en los habitantes de Colorado, y en particular en aquellos afectados desproporcionadamente por la enfermedad, incluyendo las poblaciones de indios americanos y nativos de Alaska, raza negra e hispanos. El plan estatal describe acciones para abordar las necesidades de los habitantes de Colorado que viven con demencia y sus cuidadores a través de un enfoque que se centra en la reducción de riesgos, detección y diagnóstico tempranos, y la educación y apoyo a los habitantes de Colorado.

Visite Habla sobre la demencia | Department of Public Health & Environment para más información sobre cómo ayudar a promover la importancia de hablar abiertamente sobre demencia de manera temprana y frecuentemente.

