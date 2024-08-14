"كونفيرجنت" تتوسع في سوق المملكة العربية السعودية، وتعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية
كونفيرجنت توسع عملياتها في السعودية لتقديم حلول متقدمة في الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، مع أكبر قوة هندسية في المنطقة وحضور عالمي في 220 موقعاً.
نحن نتطلع إلى بناء علاقاتٍ طويلة الأمد مع عملائنا في المملكة العربية السعودية ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم في الأعمال من خلال أنظمة تقنية متطورة ومبتكرة”الرياض, الرياض, المملكة العربية السعودية, August 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- "كونفيرجنت" تتوسع في سوق المملكة العربية السعودية، وتعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية
— آن فاندوزي، الرئيس التنفيذي
(التاريخ ١٤ أغسطس،(2024 أعلنت شركة "كونفيرجنت"، الرائدة عالمياً في قطاع تكامل الأنظمة التكنولوجية، عن توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتشمل المملكة العربية السعودية. وستقدم الشركة للعملاء مجموعة شاملة من الحلول المتقدمة في مجالات الأنظمة الأمنية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة السمعية والمرئية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي. تضم الشركة أكبر قوة عاملة هندسية في منطقة الشرق الأوسط؛ مؤلفة من 10 آلاف موظف بالإضافة لتواجدها القوي في السوق المحلي والعالمي بما يشمل 220 موقعاً حول العالم، تقود "كونفيرجنت" مجال تصميم وتطوير الأنظمة التقنية الذكية لمختلف القطاعات - بما في ذلك القطاع الحكومي والبنية التحتية الحيوية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية والقطاع المالي والمصرفي.
بفضل عشرون عاماً من الخبرة، تتميز "كونفيرجنت" الشرق الأوسط وإفريقيا بقدرتها على تصميم وتنفيذ وصيانة أحدث الأنظمة والحلول التقنية المخصصة لمختلف القطاعات، ولديها مكاتب قائمة في دبي وأبوظبي والعراق وجنوب إفريقيا. ومع دخول "كونفيرجنت" إلى السوق السعودية، هذا يضع الشركة في بيئةٍ مثاليةٍ لدعم التطور الرقمي السريع في المنطقة. حيث تتماشى حلول الأمن المتقدمة وإنترنت الأشياء وأتمتة الأنظمة التي تقدمها الشركة، مع الجهود الطموحة التي تبذلها المملكة العربية السعودية نحو تطوير المدن الذكية وتعزيز الأمن السيبراني والتنوع الاقتصادي القائم على التكنولوجيا. ومن خلال هذا التوسع، تهدف "كونفيرجنت" إلى دعم الابتكار والمساهمة في النظام البيئي التكنولوجي المتنامي والمساهمة في تطوير قوة عاملة ماهرة في المجال الرقمي.
صرّحت آن فاندوزي، الرئيس التنفيذي لشركة كونفيرجنت: "نحن نتطلع إلى بناء علاقاتٍ طويلة الأمد مع عملائنا في المملكة العربية السعودية ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم في الأعمال من خلال أنظمة تقنية متطورة ومبتكرة. إن ثقافتنا الفريدة والمدعومة بقيمنا ومعتقداتنا، تدفعنا للالتزام بتقديم خدماتٍ استثنائية تلبي الاحتياجات المتطورة والمُتنامية لعملائنا في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال الجمع بين منظومة شركائنا من المستوى العالمي مع خبرتنا التقنية الواسعة، نحن في مكانةٍ جيدة لنكون شريك نجاح أساسي في قطاع تكامل الأنظمة المتطورة في السوق السعودي"
وأضاف سعيد كيوان، المدير الإقليمي لشركة "كونفيرجنت" الشرق الأوسط: "إن كونفيرجنت مجهزة بالكامل ومستعدة لتقديم خدماتها في السوق السعودية. ومع توسع قدراتنا الهندسية، سنتمكن من ترسيخ مكانتنا العالمية، مما يسمح لنا بخدمة عملائنا بشكلٍ أفضل وتمكينهم من تحقيق أهدافهم ورؤيتهم. نحن متحمسون للمساهمة في دعم رؤية المملكة العربية السعودية في التقدم التكنولوجي وأن نكون جزءاً من رحلتها نحو أن تصبح مركزاً ملهماً للابتكار والتحول الرقمي".
نبذة عن شركة كونفيرجنت
تعد كونفيرجنت شركة رائدة عالميًا في مجال تكامل الأنظمة الحديثة، وتبلغ قيمتها السوقية 2.5 مليار دولار أمريكي، وهي معروفة بخبرتها في تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني وأنظمة مكافحة الحرائق والسلامة العامة وأتمتة المباني وأنظمة الصوت والصورة. وقد تم إدراجها كأفضل شركة تكامل أنظمة في تقرير مجلة SDM لأفضل شركات تكامل الأنظمة على مدار السنوات السبع الماضية. وتمتلك الشركة فريقًا يضم أكثر من 10,000 موظف محترف، وتتواجد في أكثر من 220 موقعاً حول العالم.
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