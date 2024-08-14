"كونفيرجنت" تتوسع في سوق المملكة العربية السعودية، وتعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية

كونڤيرجنت الشرق الأوسط وأفريقيا

كونفيرجنت توسع عملياتها في السعودية لتقديم حلول متقدمة في الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، مع أكبر قوة هندسية في المنطقة وحضور عالمي في 220 موقعاً.

نحن نتطلع إلى بناء علاقاتٍ طويلة الأمد مع عملائنا في المملكة العربية السعودية ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم في الأعمال من خلال أنظمة تقنية متطورة ومبتكرة” — آن فاندوزي، الرئيس التنفيذي