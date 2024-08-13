مؤتمر السفر الفاخر 2024 لتطوير السفر الفاخر الخارجي في المملكة العربية السعودية

استثمارات بقيمة 20 مليار دولار بمعدل نمو 2.58% تجذب شركات السفر العالمية إلى الرياض. سليمان الرومي: 'سوق السفر في السعودية سيصل إلى 4800 مليون دولار بحلول 2028

مؤتمر المملكة لسياحة الأعمال والسفر الفاخر (KBLT) هو بوابتك للتواصل مع قادة صناعة السفر العالميين وجمهور مؤهل مسبقاً في هذا المجال.” — Sulaiman Al Romi, CEO of Saudi Premier Travel & Tourism Group