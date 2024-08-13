مؤتمر السفر الفاخر 2024 لتطوير السفر الفاخر الخارجي في المملكة العربية السعودية
استثمارات بقيمة 20 مليار دولار بمعدل نمو 2.58% تجذب شركات السفر العالمية إلى الرياض. سليمان الرومي: 'سوق السفر في السعودية سيصل إلى 4800 مليون دولار بحلول 2028
مؤتمر المملكة لسياحة الأعمال والسفر الفاخر (KBLT) هو بوابتك للتواصل مع قادة صناعة السفر العالميين وجمهور مؤهل مسبقاً في هذا المجال.”RIYADH, SAUDI ARABIA, UAE, August 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- الرياض، أغسطس 2024 - تحتضن العاصمة السعودية ( الرياض) مؤتمر المملكة للسفر الفاخر والأعمال (KBLT) في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2024 .و يعد هذا الحدث النوعي المميز الذي يجمع كبار المستثمرين والمبتكرين في صناعة السفر الفاخر، منصة مميزة للتواصل والتعلم ونمو الأعمال في هذا المجال الحيوي و المهم.
— Sulaiman Al Romi, CEO of Saudi Premier Travel & Tourism Group
ويعد مؤتمر KBLT ملتقى تفاكري لكبار المسؤولين التنفيذيين من العلامات التجارية الرائدة في مجال السفر الفاخر حول العالم, ما سوف يعزز الحدث الذي يمتد من 25-26 سبتمبر المقبل , الروابط والتعاون بين رواد هذه الصناعة، مقدما مزيجًا فريدًا من العروض التقديمية الثاقبة والمناقشات الجماعية والجلسات التفاعلية.
ومن المقرر ان يناقش الحضور من خلال الفعالية أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص التي تشكل سوق السفر الفاخر السعودي.
و تؤكد وثيقة بحثية صادرة عن (تايلور وفرانسيس) حول سوق السفر الفاخر السعودي أن المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أهم الأسواق المحفزة للسياح في العالم. و التي اشارت الى نمو السياحة الخارجية إضافة الى الوجهات المستهدفة و ذلك من خلال الدراسة الخاصة التي اعدت في هذا الصدد.
وخلصت الدراسة إلى أن نمو السياحة الدولية السعودية هو نتيجة إلى حد كبير لـ "عوامل الرفاهية" داخل المجتمع السعودي وارتفاع معدل الدخل .كما اشارت ذات الورقة البحثية الى ان “ البيانات الرائجة إلى ظهور وجهات جديدة للسياح الدوليين السعوديين”. لكن الحصول على الإنفاق السنوي البالغ 20 مليار دولار على السياحة الخارجية قد يكون بعيد المنال نظرًا لتفضيل السعوديين لقضاء العطلات في أماكن قريبة ومألوفة ثقافيًا" تتناسب مع خصوصية المجتمع.
و يجتمع محترفو صناعة السفر في KBLT للعثور على مداخل ولبحث إمكانية التموضع في هذه السوق الغنية وإن كانت بعيدة المنال.
ملف تعريف السياح السعوديين راقي ويناسب قطاع السفر الفاخر:-
تؤكد الأبحاث التي أجرتها (مجموعة سيرا) أن 80٪ من السعوديين يفضلون السفر عبر شركات الطيران ذات الخدمة الكاملة و86٪ يحجزون عقارات من فئة أربع أو خمس نجوم لرحلاتهم الدولية بمتوسط إنفاق يزيد عن 180 دولارًا أمريكيًا في الليلة. و تكشف بيانات المجموعة أيضًا أن أكثر من 45٪ من المسافرين الدوليين يقومون برحلات مدتها تسعة أيام أو أكثر.
سيحضر قطاع السفر في المملكة العربية السعودية مؤتمر KBLT 2024 لتحديث متطلبات أعمالهم الوطنية.
و اكد KBLT ان السيد \سليمان الرومي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السفر والسياحة السعودية الرائدة ورئيس مجلس إدارة Gulf Reps Ltd.، سيكون أحد المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر KBLT, بصفته رئيسًا للمجلس الاستشاري لـ KBLT إضافة الى انه شخصية رائدة في صناعة السفر والسياحة في المملكة، و يملك الرئيس التنفيذي للمجموعة سليمان الرومي خبرة تراكمية ورؤية متميزة في المجال . لا تسلط الضوء على أدواره المزدوجة القيادية ومعرفته الواسعة وتأثيره على القطاع فحسب، بل تؤكد أيضًا على التزامه بتعزيز النمو والابتكار في السفر التجاري والفاخر. تحت قيادته، و من المقرر أن يقدم مؤتمر KBLT رؤى رائدة ومناقشات ديناميكية، مما يضمن تجربة لا تُنسى لجميع الحاضرين.
وفي كلمته أمام المشاركين من المملكة العربية السعودية في مؤتمر KBLT، أكد سليمان الرومي، رئيس مجلس إدارة Gulf Reps، ومجموعة السفر والسياحة السعودية الرائدة، ورئيس المجلس الاستشاري لمؤتمر KBLT، "إن سوق السفر في المملكة العربية السعودية على استعداد للوصول إلى 4800 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028 مع نمو إيرادات السفر الخارجي بنسبة 2.8٪ سنويًا. ومن المقرر أن يصل السفر التجاري الفاخر والصادر والوارد إلى المملكة إلى آفاق جديدة ويساعدك في إعداد خطط السفر المثالية؛ و أنت مطالب بالتعاون مع شركاء ومقدمي خدمات من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم.
“مشيرا الى ان مؤتمر السفر التجاري الفاخر في المملكة (KBLT) هو أكثر من مجرد تجمع للصناعة. و إنه بوابتك الاستراتيجية للتواصل مع كبار قادة صناعة السفر على مستوى العالم وجمهور منتقى بعناية من المشترين المؤهلين مسبقًا للسفر التجاري الفاخر".
و يفخر مؤتمر KBLT السنوي الثالث بالإعلان عن شركائه المرموقين الذين يلعبون دورًا حاسمًا في جعل هذا الحدث نجاحًا كبيرًا. ويقود الطريق شريك ترافيل تيك، شركة فلاي اكيد للسفر والسياحة. تشمل الجهات الراعية الذهبية هيئة أبوظبي للسياحة، وارويا كرويسس، وسيتي اوف دريميز ميديترين، وديستنيشن كومبيليت، ومكتب المؤتمرات والمعارض في جورجيا (GNTA). أما الجهات الراعية الفضية التي وقعت حتى الآن فهي ابركايميب & كينت، واكسيبريينس فيا، وبريمنسيو ديلوكس قيتواي، وتوفيس ريترات. وتشمل الجهات الراعية البرونزية اكتفيتي ايرلندا وتوريزم ايرلندا، وترافيل اهانسا بيبوك، والاندا ترافيل هوتيل ، وايه ام لوكشري هوتيل ، بلاك وايت بريبيل ترافيل ، وكراون بلازا ستنبول -فلوريا، ودومتر، قولدن تويب تليبيس، وايه بي ان ترافيل ، وsايه ايتش رستور، وماسونس ترافيل ، وان ايتش سبا اتياليا ،بيتش كامب سارونيا، وسيس فور لايف، وتوريزم سيشيلس ، وترافيل ايفينت ،لكشري سونيفا ، وتروسبانا، وفانيليا ايفينت ، وفيلا رستور مالديفيس تشمل قائمة الرعاة البرونزيين الإضافيين فنادق أكور، ومجلس السياحة في ماكاو، وجلوب ترافيل، وكيه 11، وفندق لاكشري ترافيل البرتغال، وماداريم كراون، ومجموعة شيدير، وسويس ميديكال جيت، وسويس بريميوم نيجوسي، وفيل
http://kbltcongress.com
**Saudi tourism sector decoded in comprehensive trend report by SkiftX & Seera Group - Seera
*Search results | Taylor & Francis Online (tandfonline.com)
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