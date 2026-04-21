سنهايزر تطلق سماعات إتش دي 480 برو المغلقة من الخلف
ترددات منخفضة دقيقة وراحة فائقة للتسجيل والمراقبة باحترافية
تحقق ما تعجز عنه السماعات المغلقة الأخرى
عادة ما يتعذر إعادة إنتاج الترددات المنخفضة في السماعات المغلقة الظهر بكفاءة. صرح جيمي ر. لاندري، مدير تسويق الفئة بقطاع صناعة الموسيقى في سنهايزر: "هذا هو الجانب الذي تتفوق فيه إتش دي 480 برو. مقارنة بالسماعات مغلقة الظهر الأخرى، فهي تتميز بأنها أكثر ضبطًا للجهير، وبأن تردداتها المنخفضة دقيقة للغاية وأقرب إلى الواقع".
ثم أضاف غونار ديركس، مدير المنتجات الأول للسماعات الاحترافية: "تمثل الراحة العامل الأهم عندما تكون السماعات أداة عمل. غالبًا ما يقضي المهندسون ساعات متواصلة في جلساتهم. فهم بحاجة إلى زوج من السماعات الخفيف الوزن ذي التصميم المريح للحفاظ على التركيز والانتباه. تقضي سماعة إتش دي 480 برو على أي نقاط ضغط وتناسب كل رأس بدقة وراحة – ولو كنت ترتدي نظارة".
بخلاف العديد من السماعات المغلقة الظهر، تقدم سماعة إتش دي 480 برو ترددات منخفضة واقعية.
مصممة خصيصًا لإنتاج عمل صوتي احترافي
سواء استخدمها المنتجون ومهندسو المزج الصوتي والموسيقيون ومهندسو التسجيل والمبدعون في الأستوديو، أو استخدمها مهندسو الصوت الأمامي ومهندسو المراقبة في العروض الحية، أو مرة أخرى في أثناء التنقل، فإن سماعة إتش دي 480 برو هي الخيار المثالي للمراقبة والإنتاج والتسجيل، وللمزج الصوتي أيضًا، ما يجعلها السماعات الأكثر تنوعًا من بين سماعات سنهايزر حتى الآن. إن دقتها المطلقة، واستجابتها للترددات غير الملونة، والترددات المنخفضة الواقعية تضمن ترجمة الصوت ترجمة دقيقة في أي بيئة استماع، بدءًا من السماعات المنزلية إلى سماعات السيارات وأنظمة الصوت العام.
"معرفة أنك تثق في كل ما تسمعه هو كل شيء، هذا ما تحصل عليه من خلال سماعة إتش دي 480 برو."
جيم كوفمان، منتج
"عندما أمارس المزج الصوتي باستخدام السماعات خارج استوديو عملي، فمن الضروري أن أمتلك زوجًا من السماعات أثق به. من خلال سماعة إتش دي 480 برو، الحصول على هذا المستوى من الجودة والدقة في سماعة مغلقة الظهر هو أمر مذهل."
ويل بريير، مهندس مزج صوتي
"نحن – المنتجين – يجب أن تتلقى آذاننا أفضل صوت قدر الإمكان. كل تفصيلة مهمة. عندما ترتدي السماعة 480، فأنت تنغمس في الصوت، دون أن يشتتك شيء من العالم الخارجي."
يونغ تشينكس، فنان ومنتج
"إنه لأمر مذهل أن تستشعر بنعومة وسائد الأذن فور وضعها. ثم أبعاد الصوت. شعرت وكأن الموسيقى لها عمق ومساحة حولها. برز شيئان على الفور. الجودة المكانية للصوت تيسّر عليك إدراك مكان كل شيء داخل المزيج الصوتي. وفي أثناء التسجيل، استطعت سماع صوتي بوضوح وبعد حقيقيين. لقد جعل ذلك الغناء يبدو طبيعيًا وأسهل."
ناو يوشيوكا، مغنية وكاتبة أغانٍ
"لا شيء سوى الحقيقة"
لتمكين المستخدم من التركيز الكامل على الصوت وسماع كل التفاصيل، تتميز سماعات إتش دي 480 برو بمراحل متعددة من حجب الصوت السلبي، في حين تضمن وسائد الأذن المريحة ذات الأخاديد الناعمة لأذرع النظارات إغلاقًا محكمًا لإعادة إنتاج الصوت نقيًا. تقضي سلسلة من الإجراءات التصميمية – المندرجة تحت مصطلح "نظام إضعاف الاهتزاز" –على الاهتزازات والانعكاسات والتشويه غير المرغوب فيها، الأمر الذي يحافظ على نقاوة الإشارة. أما ملفات الصوت فائقة الخفة في سماعات إتش دي 480 برو فتضمن إعادة إنتاج ديناميكية وواقعية لا تخطؤها الأذن.
سماعات إتش دي 480 برو من سنهايزر الاحترافية هي الأكثر تنوعًا حتى الآن. هي الخيار المثالي للمراقبة والإنتاج والتسجيل، وللمزج الصوتي أيضًا.
ابتكارات غير مسبوقة تجمع بين الراحة، والتصميم الملائم للجميع، وتقنية فصل الضوضاء
كما هو الحال في السماعة المفتوحة الظهر – إتش دي 490 برو – تستفيد إتش دي 480 برو من العديد من ميزات سنهايزر الحاصلة على براءات اختراع.
هندسة المحاور الخاصة: يضمن التصميم الميكانيكي تكيف السماعات مثاليًا مع الرأس والحفاظ على ضغط تلامس متساوٍ بصرف النظر عن شكل رأس المستخدم. تجربة استماع تناسب جميع المستخدمين على حد سواء.
منطقة راحة للنظارات: وسائد للأذن لا تضغط على أذرع النظارات بل تحتوي على منطقة ناعمة، ما يجعلها محكمة الإغلاق موفرة درجة عالية من الراحة في نفس الوقت.
حجب الضوضاء المنقولة عبر الكابل: بالقرب من غطاء الأذن، يتميز كابل التوصيل بجزء حلزوني، يعمل على عزل سماعة إتش دي 480 برو بفعالية عن أي ضوضاء منقولة عبر الهيكل أو ناتجة عن التعامل مع الجهاز، مثل تلك المنقولة عندما يصطدم الكابل بالمكتب.
للاستخدام الاحترافي اليومي
للتكيف مع البيئات المختلفة، يمكن ارتداء الكابل القابل للفصل على الجانب الأيسر أو الأيمن من سماعة إتش دي 480 برو. يُعد مسار الكابل المرن هذا مثاليًا للتسجيل المنفرد للآلات، فهو – على سبيل المثال – يجعل الكابل غير معيق للحركة. لضمان سهولة الاستخدام، وُضعت علامات برايل على غطاءي الأذن الأيسر والأيمن. صُممت سماعة إتش دي 480 برو على يد فريق التطوير الاحترافي الخبير في سنهايزر لتستمر طويلًا وتقدم نتائج ثابتة مهما طال الوقت.
براءة اختراع لسنهايزر: يعمل الجزء الحلزوني بالقرب من موصل غطاء الأذن على منع ضوضاء الكابل من الوصول إلى غطاءي الأذن.
إتش دي 490 برو أم إتش دي 480 برو – أيهما تختار؟
تتربع سماعات إتش دي 490 برو المفتوحة الظهر وإتش دي 480 برو المغلقة الظهر على قمة السلسلة 400 من سماعات الصوت الاحترافية المصممة لهذا الغرض. فأيهما أفضل إذن ولأي تطبيق؟
يقول غونار ديركس: "لقد عمل مطورونا بجد لتقريب صوت سماعة إتش دي 480 برو المغلقة قدر الإمكان من صوت إتش دي 490 برو المفتوحة. يعتمد الطراز الأنسب لك اعتمادًا كبيرًا على طبيعة عملك. ستكون سماعة إتش دي 490 برو مثالية للمزج الصوتي في البيئات الهادئة، إلا أنني أوصي بسماعة إتش دي 480 برو للتطبيقات التي تحتاج فيها إلى العزل؛ على سبيل المثال عند تسجيل الأصوات في الغرفة، أو عند المراقبة أو استخدامها مرجعًا للصوت الأمامي، أو ببساطة عندما تعمل في نفس المساحة مع الآخرين".
تُباع إتش دي 480 برو بسعر 1.549 درهمًا إمارتيًا. وتتميز بوسائد أذن للتسجيل وكابل حلزوني بطول 3 أمتار وتُسلَّم كاملةً مع حقيبة حمل. أما سماعة إتش دي 480 برو بلس فتأتي مع حافظة سفر بدلًا من حقيبة الحمل، وتُباع بسعر 1.749 درهمًا إماراتيًا.
البيانات التقنية لسماعة إتش دي 480 برو
المبدأ الصوتي:
مغلق
نوع تغطية الأذن:
محيط بالأذن
أساس عمل المحول:
ديناميكي
قطر المحول:
38 ملم
الاستجابة الترددية:
3 إلى 28.700 هرتز (-10 ديسيبل)
الحساسية:
107 ديسيبل مستوى ضغط صوتي (عند 1 كيلو هرتز/1 فولت فعال)؛ 98 ديسيبل (عند 1 كيلو هرتز، 1 مللي واط)
أقصى مستوى ضغط صوتي:
130 ديسيبل (1 كيلو هرتز، 5% تشوه توافقي كلي)
التشوه التوافقي الكلي:
<0.5% (عند 1 كيلو هرتز، 100 ديسيبل مستوى ضغط صوت)
المقاومة:
130 أوم (1 كيلو هرتز)
القدرة المقننة:
300 مللي واط (100 ساعة، ضوضاء وفقاً لمعيار IEC 60268)
نطاق درجة الحرارة:
0 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية للتشغيل؛ -25 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية للتخزين
الرطوبة النسبية:
10 إلى 80%، غير مكثفة للتشغيل؛ 10 إلى 90% للتخزين
الوزن:
272 جرامًا (بدون الكابل)
الملحقات المتاحة
وسائد أذن بديلة للتسجيل، كابل حلزوني بديل (3 م)، كابل مستقيم 1.8 م، كابل مستقيم 3 م، كابل متوازن، حافظة سفر (بديلة)، حقيبة (تخزين)، حقيبة (بديلة).
(نهاية البيان)
عن علامة سنهايزر التجارية
إننا نعيش الصوت ونتنفسه، ويحركنا الشغف لابتكار حلول صوتية فارقة. إن بناء مستقبل الصوت وطرح تجارب صوتية رائعة لعملائنا –هو ما تمثله علامة سنهايزر التجارية منذ 80 عامًا. بينما تمثل حلول الصوت الاحترافية مثل الميكروفونات، وأنظمة صوتية للاجتماعات، وتقنيات البث وأنظمة المراقبة هي جزء من أعمال شركة سنهايزر إلكترونيك إس إي. وشركاه المحدودة التوصية، فإن الأعمال المتعلقة بأجهزة المستهلك مثل سماعات الرأس والساوند بار والأجهزة السمعية المعززة للكلام تديرها شركة سونوفا هولدينغ إيه جي بموجب ترخيص من سنهايزر.
www.sennheiser.com
www.sennheiser-hearing.com
