TOGETHER! Respalda a Cinco Candidatos del Congreso

WASHINGTON, MARYLAND, UNITED STATES OF AMERICA, August 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Con tres meses antes del día de las elecciones, para apoyar a los candidatos locales dedicados a la unidad en el servicio público, TOGETHER! anunció hoy su respaldo a cinco candidatos finales: dos republicanos y tres demócratas. La lista completa de candidatos jóvenes y con sentido común respaldados por TOGETHER! incluye ocho republicanos, ocho demócratas, un independiente y un forwardista. Los dieciocho son candidatos al Congreso, incluyendo uno cuyo título sería comisionado residente de Puerto Rico. Encuentra los perfiles de todos los candidatos respaldados aquí .=Cofundada por el excandidato presidencial demócrata Jason Palmer , TOGETHER! es firme en reducir la polarización y el extremismo político, registrar a jóvenes para votar, y apoyar las campañas de líderes jóvenes comprometidos con la resolución de problemas y la superación de las divisiones partidistas.La lista final de respaldos de TOGETHER! incluye:William Villafañe Ramos (Republicano / Partido Nuevo Progresista), comisionado residente de Puerto Rico y delegado general del Congreso) es un defensor comprometido reconocido por su capacidad para trabajar entre líneas partidistas. William ha servido como jefe de personal del gobernador Ricardo Rosselló y como miembro general del Senado de Puerto Rico. Los esfuerzos de William en el Senado, particularmente en comités enfocados en energía y asociaciones público-privadas, subrayan su impulso por esfuerzos cooperativos y soluciones realistas.Michelle Vallejo (Demócrata, TX-15) es una propietaria de negocios pequeños y cofundadora de organizaciones enfocadas en el liderazgo comunitario y mujeres minoritarias en los negocios. Su trabajo, especialmente en la defensa de la atención médica asequible y el apoyo a los pequeños negocios, destaca su compromiso con la colaboración y la resolución pragmática de problemas.El congresista Maxwell Alejandro Frost (Demócrata, FL-10) es un defensor comprometido reconocido por su capacidad para trabajar entre líneas partidistas. Como el miembro más joven del Congreso, Maxwell aporta una perspectiva fresca y energía juvenil. Con experiencia en activismo y organización, se desempeñó como director nacional de organización de March for Our Lives y trabajó con la organización de ACLU. Su trabajo en el Congreso, especialmente en seguridad de armas y derechos de los inquilinos, subraya su impulso por esfuerzos cooperativos y soluciones realistas.La congresista Celeste Maloy (Republicana, UT-2) es una servidora pública dedicada conocida por sus esfuerzos bipartidistas. Sus contribuciones en el Congreso, particularmente con la junta política Bipartidista de Incendios Forestales y en la junta política de la Cuenca del Río Colorado, ilustran su pasión por la cooperación bipartidista y las soluciones prácticas.Missy Cotter Smasal (Demócrata, VA-2) tiene experiencia como oficial de guerra de superficie en la Marina de los EE. UU. y como propietaria de un pequeño negocio. También ha servido como directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro. Su trabajo, particularmente en la Comisión de la Bahía de Chesapeake como representante ciudadana de Virginia, enfatiza su búsqueda de la unidad y enfoques prácticos a los problemas.Los cinco son candidatos con sentido común que compiten en distritos competitivos, y están alineados con los valores fundamentales de TOGETHER!: democracia, civilidad, integridad y prosperidad humana."Con la cuenta regresiva hacia el día de las elecciones, con nuestra lista completa de 18 candidatos sensatos anunciada, estamos enfocándonos en apoyar a estos jóvenes candidatos y en los esfuerzos para sacar el voto en todo el país", dice Jason Palmer. "El 5 de noviembre, a través de los candidatos que elijamos, queremos ver que estamos avanzando lejos del extremismo y hacia un futuro mejor para todos los estadounidenses, un futuro arraigado en la democracia, soluciones con sentido común, compromiso comunitario, civilidad e integridad en el servicio público."Junto con los candidatos respaldados, TOGETHER! está comprometido con construir un futuro más brillante e inclusivo para todos los estadounidenses. Únete a ellos en empoderar a la próxima generación de líderes y dar forma a una democracia que refleje los valores y aspiraciones de nuestra nación diversa. Para saber más sobre TOGETHER! y su misión de construir la unidad nacional, por favor visita https://togetherpurple.org SOBRE TOGETHER!Cofundada por Jason Palmer, Deborah Perry Piscione y Kwame Jackson, TOGETHER! tiene como objetivo mejorar la democracia estadounidense aumentando dramáticamente la participación de votantes jóvenes, incrementando el financiamiento a candidatos jóvenes y creando tecnologías que faciliten a los jóvenes estadounidenses recaudar dinero para sus causas, empresas y campañas. Únete al Movimiento TOGETHER! en https://togetherpurple.org