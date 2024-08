ECO-CRUISING FU_TOUR aide acteurs des croisières à adopter les bonnes pratiques de la CE en matière de tourisme durable

Des représentants étudieront ce qu'est une destination de croisière durable dans la pratique lors de la prochaine ‘Sea Trade Med Conference’ à Málaga

ESPAGNE, August 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Des représentants d'ECO-CRUISING FU_TOUR, le projet cofinancé par l'UE visant à exploiter le potentiel vert et bleu des PME touristiques de la Méditerranée occidentale, exploreront ce à quoi ressemble une destination de croisière durable dans la pratique lors de la prochaine Conférence SeaTrade Med, qui aura lieu dans la ville de Málaga (Espagne) en septembre 2024. Le panel mettra l'accent sur les sujets clés suivants pour progresser vers des pratiques de tourisme de croisière plus durables dans la région méditerranéenne:• Intégration sociale et participation communautaire: Le projet ECO-CRUISING met l'accent sur l'engagement des communautés locales. Le tourisme durable soutient les économies locales, préserve le patrimoine culturel et permet aux habitants de participer à la prise de décision.• Protection des écosystèmes naturels: Réduction des déchets, conservation de l'eau et préservation de la biodiversité.• Voyage responsable: Les touristes sont encouragés à choisir des options écologiques, à respecter les coutumes locales et à minimiser leur empreinte écologique. Il s'agit notamment d'utiliser les transports publics, de soutenir les entreprises locales et de réduire les déchets plastiques.• Coopération: Le tourisme durable nécessite une collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les communautés afin de garantir des avantages à long terme.Dans le cadre de la prochaine conférence à Málaga, des informations seront tirées du rapport de la Commission Européenne Good Practices for Sustainable Cruise Tourism (‘Les bonnes pratiques pour un tourisme de croisière durable’). Cette étude, publiée en 2023, est devenue le principal point de référenceet de départ pour les représentants de l'ECO-CRUISING. Le rapport fait référence à plusieurs objectifs environnementaux pour l'industrie de la croisière, tels que les principes de l'économie circulaire, l'efficacité énergétique et la flexibilité du carburant, en plus de la collaboration entre tous les acteurs de l'industrie. En ce sens, l'étude met en lumière différents exemples de protection de l'environnement, de bien-être de la communauté et de gouvernance éthique qu'ECOCRUISING FU_TOUR recommande comme ligne directrice pour l'industrie de la croisière. Le secteur des croisières peut s'inspirer de certaines pratiques de divers acteurs, comme l'alimentation électrique à terre, l'avitaillement en GNL, les terminaux de croisière durables, la réduction des déchets alimentaires et le traitement des déchets, ainsi qu'une approche holistique de la gestion des destinations.Le projet ECO-CRUISING FU_TOUR apporte sa contribution par le biais d'études exécutives et d'ateliers de sensibilisation dans les communautés locales d'Italie, d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Le projet propose également un plan d'itinéraire pilote unique qui met en œuvre les principes de durabilité. L'une des principales tâches du projet est de découvrir les dimensions durables du tourisme de croisière. En travaillant avec des petits groupes et des individus, le projet vise à améliorer l'utilisation des offres locales, telles que les boutiques d'alimentation, les expériences culturelles, les attractions naturelles et les petites activités commerciales. Bien qu'il n'y ait pas de marchés spécifiques exclusivement intéressés par le tourisme de croisière durable, il existe une large demande pour des expériences touristiques authentiques.A propos de ECO-CRUISING FU_TOURLe projet européen ECO-CRUISING FU_TOUR est cofinancé par l'Agence Exécutive Européenne pour le Climat, les Infrastructures et l'Environnement (CINEA), dans le cadre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l'Aquaculture (EMFF). Coordonné par X23 Innovation Bakery (Italie), il est mis en œuvre par les partenaires ENIT (Italie), ASCAME (Espagne), Green Evolution (Grèce), CMMI et Celestyal (Chypre), Leancubator (Algérie) et Tangier City Port Management Company (Maroc). Ce projet promeut le développement durable dans le secteur des croisières et du tourisme, en mettant l'accent sur la promotion de l'économie bleue en Méditerranée occidentale, en particulier en Italie, en Espagne, en Algérie et au Maroc. Le projet vise à relever des défis communs et à contribuer à la réalisation de trois objectifs principaux : un espace maritime plus sûr et plus sécurisé, une économie bleue intelligente et résiliente et une meilleure gouvernance de la mer.