المراكز الثقافية والشبابية تشارك بأنشطة ومعارض مصاحبة في مهرجان «سكيل فيست»
النادي العلمي ومركز الفنون البصرية ومركز قطر للتصوير ودار التقويم القطري شركاء في المهرجان - اجتذب المهرجان 8378 مشاركاً في الورش و14411 زائراً للمعارضDOHA, QATAR, August 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- تستمر النسخة الأولى من مهرجان «سكيل فيست» في استقطابها لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين وزوار دولة قطر من الدول المجاورة. وتقام فعاليات المهرجان المستمرة حتى 15 أغسطس في أربعة مواقع ذات حضور جماهيري كثيف وهي «مشيرب غاليريا» و«بلاس فاندوم» و«قطر مول» و«ويست ووك».
وتقدم النسخة الأولى مجموعة من الورش الحرفية والفنية يقدمها مجموعة من الحرفيين والفنانين القطريين، ومجموعة من المعارض الفنية والعلمية، وسوق للحرفيين يشارك فيه أصحاب الشركات المتناهية الصغر والمتخصصة في مجال الحرف والفنون في غاليريا مشيرب، بالإضافة إلى نوافذ تعرض منتجات الحرفيين والفنانين والمصورين القطريين في باقي المجمعات. وقد اجتذب المهرجان خلال أول أسبوعين حوالي 35,500 زائر، و8,378 مشارك في الورش، و14,411 زائر للمعارض المصاحبة.
وفي هذا السياق قال السيد حمد الخاجه رئيس قسم الدعم الفني للفعاليات والمهرجانات السياحية في قطر للسياحة: "يسعدنا في Visit Qatar رعاية النسخة الأولى من مهرجان «سكيل فيست» الذي يهدف إلى الاحتفاء بتراث قطر وبيئتها البحرية ويقدّم لرواده العديد من ورش العمل والجلسات التفاعلية والمعارض ذات المواضيع المتنوعة. تعكس هذه الرعاية التزامنا في دعم جميع الفعاليات التي تقام في قطر، والتي من شأنها أن تعزز التجربة السياحة للمواطنين والزوّار والمقيمين. إن الإقبال الجماهيري الكبير على هذه الفعالية، يؤكد على أنّ مهرجان «سكيل فيست» وجهة عائلية صيفية بإمتياز، وفرصة مميزة لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة".
وتتميز النسخة الأولى من المهرجان بمشاركة مجموعة من المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة. وقد شارك النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب من خلال عدة فعاليات رئيسية في الويست ووك، منها المشاركة في المشاريع العلمية ومعرض الواقع الافتراضي يتم من خلاله عرض بعض النماذج التراثية بأسلوب علمي تماشياً مع طبيعة المهرجان. كما شارك النادي بركن تجارب الدوائر الالكترونية والذي ذهدف إلى تعريف المشاركين بالأسس العلمية للدوائر الالكترونية البسيطة، أما مشاركته في العرض العلمي التفاعلي فهي أيام الخميس والجمعة في أوقات محددة.
وفي هذا الصدد قال المهندس عبد الرحمن صالح خميس نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي بأن مشاركة النادي العلمي في المهرجان تأتي إيماناً منه بأهمية التواصل مع الجمهور في أي مكان متاح بهدف تعريفهم بأنشطة وبرامج النادي وحتى يكون النادي أكثر قرباً منهم تحقيقاً لرؤيته الريادة في متعة العلوم والابتكار والمنبثقة من رؤية وزارة الرياضة والشباب وتحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية والتي تعنى بجذب وتشجيع الشباب وتحفيزهم للابتكار. كما توجّه بالشكر لمهرجان «سكيل فيست» لما قدم من تسهيلات وجهود حتى ظهر المهرجان بهذه الصورة المشرّفة والمشرقة.
وبهدف تعزيز الوعي البيئي والتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، شارك مركز قطر للتصوير في مهرجان «سكيل فيست»، ممثلاً بمصوري البيئة البحرية البارزين، خالد الجابري وفيصل الجركس. تأتي مشاركة المركز في هذه الفعالية للتأكيد على التزامه بنشر الوعي البيئي من خلال التصوير، واستخدام الفن كأداة لإلهام المجتمع وحثه على المحافظة على البيئة.
وقد أعرب مدير مركز قطر للتصوير السيد عبد الله المصلح عن سعادته بمشاركة المصورين في هذه الفعالية، مشددًا على دور الفن الفوتوغرافي في نشر الوعي البيئي وتحفيز الجمهور على حماية البيئة. وقال: "نحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذه الفعالية المهمة، ونسعى دائمًا لدعم المبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية."
ويشارك مركز الفنون البصرية التابع لوزارة الثقافة في مهرجان «سكيل فيست» بمجموعة من الأنشطة الفنية الصيفية للأطفال. وقد تم التعاون مع الفنان حسن المطوع الذي قام بتصميم شخصيات المهرجان لاستخدامها في جميع الورش المقدمة. ويقدم المركز ورش تلوين على حقائب القماشية وأوارق مقواة وورشة فن الخدش وورشة القلاد.
وقالت السيدة هدى اليافعي مديرة مركز الفنون البصرية إن المهرجان يقدم فعاليات وورش فنية وثقافية تساهم في تعزيز وبناء مجتمعات مبدعة، تتميز بتبادل الخبرات بين المحترفين والهواة وتساهم في تعميق مشاعر الفخر والاعتزاز لدى الأفراد فيما يتعلق بالتراث القطري والبيئة البحرية الفريدة من نوعها والتشجيع على السياحة الداخلية .
يشارك مجمع الشيخ عبدالله الأنصاري الذي يضم دار التقويم القطري في فعاليات مهرجان «سكيل فيست» المُقامة في قطر مول وبلاس فاندوم. وقد شارك المجمع بمعرض يضم العديد من المخطوطات النادرة، وبعض الأجهزة الفلكية القديمة.كما قدم د. بشير مرزوق (الخبير الفلكي بدار التقويم القطري) خمس ورشات فلكية للمشاركين حول المجموعة الشمسية وأطوار القمر، بالإضافة إلى إقامة ثلاث فعاليات رصد خارجي.
وقد تضمنت الورشات الفلكية عرض تقديمي مبسط ونشاط تفاعلي بتركيب مجسم يوضح بعض الظواهر الفلكية، حيث تعرف المشاركون على مكونات مجموعتنا الشمسية، بالإضافة إلى التعرف على خصائص كل من الشمس والكواكب والأجرام الأخرى مثل الشهب والنيازك والمذنبات، وكذلك التعرف على خصائص القمر ومداره حول الأرض، وكيفية تحديد بدايات ونهايات الأشهر الهجرية.
يستمر المهرجان حتى تاريخ 15 أغسطس ويقدم مجموعة من الورش الحرفية والفعاليات المختلفة، وسيختتم المهرجان فعالياته بورش متقدمة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
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