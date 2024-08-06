Estrella Immunopharma美国I/II 期EB103 T细胞临床试验完成首位淋巴瘤患者给药
Estrella Immunopharma, Inc. (NASDAQ:ESLA, ESLAW)EMERYVILLE, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- 美国加利福尼亚州埃默里维尔 -- 临床阶段生物制药公司Estrella Immunopharma, Inc.（纳斯达克代码：ESLA，ESLAW）（“Estrella”或“公司”）今日宣布其I/II期临床试验（STARLIGHT-1）已为首位患者给药。该试验旨在评估EB103，一种用于复发/难治性（R/R）B细胞非霍奇金淋巴瘤（NHL）成年患者的自体免疫T细胞疗法的安全性和有效性。
“与传统标准治疗相比，CAR-T疗法改善了B细胞非霍奇金淋巴瘤患者的治疗效果，”加州大学戴维斯分校综合癌症中心医学教授Mehrdad Abedi医学博士表示。“然而部分复发/难治性NHL患者，尤其是那些同时面临高风险疾病，如人类免疫缺陷病毒（HIV）相关淋巴瘤、中枢神经系统（CNS）淋巴瘤和其他高级别NHL亚型的患者急需新的，可以降低包含严重的细胞因子释放综合征（CRS）和神经毒性等潜在致命副作用风险的治疗方案。EB103 ARTEMIS® T细胞疗法代表了一种具有创新性的治疗选择，可能使更多的复发/难治性B细胞NHL患者从中获益。”
“完成STARLIGHT-1 I/II期临床试验中首位患者给药是EB103开发的重要里程碑，”Estrella Immunopharma总裁兼首席执行官刘诚博士表示。“我们相信ARTEMIS T细胞疗法可能比现有的CAR-T疗法具有独特优势，包括更高的肿瘤细胞杀伤能力、更长的T细胞持久性和更好的安全性。我们期待在临床应用中充分发挥其潜力。”
“EB103可能为B细胞NHL患者提供改善CD19 T细胞免疫治疗效果的机会，同时通过最小化治疗的毒性和副作用来提高患者的生活质量，”加州大学戴维斯分校综合癌症中心助理教授、该试验的首席研究员Naseem Esteghamat医学博士表示。
EB103的I/II期临床试验是一项开放标签、剂量递增、多中心的I/II期临床试验，旨在评估EB103自体T细胞疗法的安全性，并确定复发/难治性B细胞NHL成年受试者（≥18岁）的推荐II期剂量（RP2D）。研究包括剂量爬坡阶段，随后是扩展阶段。试验的详细信息可以在clinicaltrials.gov网站上找到，NCT标识符为：NCT06343311。
关于EB103
EB103是一种T细胞疗法，也称为Estrella的“靶向CD19的ARTEMIS® T细胞疗法”。该疗法利用了从Eureka Therapeutics, Inc.（“Eureka”）授权的ARTEMIS®技术，而Eureka是Estrella的母公司。与传统的CAR-T细胞不同，ARTEMIS® T细胞（如EB103 T细胞）的独特设计允许其在与癌症目标接触时，使用一种更类似于内源性T细胞受体的激活和调节机制。输注体内后，EB103 T细胞会寻找CD19阳性癌细胞，与这些癌细胞结合并摧毁它们。
关于Estrella Immunopharma
Estrella是一家临床阶段的生物制药公司，开发针对CD19和CD22靶点的ARTEMIS® T细胞疗法，用于治疗癌症和自体免疫疾病。Estrella的使命是利用人类免疫系统的进化力量，改善与癌症和其他疾病作斗争的患者的生活。为实现这一使命，Estrella研发管线中的主要产品候选者，EB103利用Eureka的ARTEMIS®技术靶向一种在几乎所有B细胞白血病和淋巴瘤表面表达的蛋白质，即CD19。同样利用Eureka的ARTEMIS®技术，Estrella也在开发同时靶向CD19和CD22的EB104。CD22是一种与CD19一样在大多数B细胞恶性肿瘤表面表达的蛋白质。
有关Estrella的更多信息，请访问www.estrellabio.com。
前瞻性声明
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