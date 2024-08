Enamine Basicity-Tuning Kits

KYIV, UKRAINE, August 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- We are pleased to announce the release of a new product from Enamine โ€“ Compound Tuning Kits that help you adjust properties of the developed molecules. Today, we introduce Basicity-Tuning Kits of amines as the most common building blocks of drugs playing a significant role in numerous biological systems.

Basicity of compounds influences many pharmaceutical characteristics, including solubility, bioavailability, activity, and toxicity. This is precisely the reason why tuning basicity is sometimes necessary at the lead generation and optimization stages.

๐„๐ง๐š๐ฆ๐ข๐ง๐ž ๐๐š๐ฌ๐ข๐œ๐ข๐ญ๐ฒ-๐“๐ฎ๐ง๐ข๐ง๐ ๐Š๐ข๐ญ๐ฌ have been designed around popular amines comprising compounds that cover a wide p๐˜’โ‚ range. We offer collections of various amines with p๐˜’โ‚ values from 2.5 to 12. Our highly qualified chemists have developed these Basicity-Tuning Kits to present an even distribution of p๐˜’โ‚ so our customers can find amines with almost any p๐˜’โ‚ value to address specific challenges of their optimization process.

๐Š๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐š๐ง๐ญ๐ฒ๐ง ๐Œ๐ž๐ฅ๐ง๐ฒ๐ค๐จ๐ฏ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐„๐ง๐š๐ฆ๐ข๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐: ๐˜ž๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ต, ๐˜ฑ๐˜’โ‚ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ค๐˜ณ๐˜ถ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ญ๐˜บ ๐˜ข๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด. ๐˜›๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฑ๐˜’โ‚ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜‹๐˜”๐˜Œ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ. ๐˜–๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฅ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฑ๐˜’โ‚-๐˜ต๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ด ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ข๐˜ด๐˜ต. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜‰๐˜ข๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜บ-๐˜›๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜’๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฑ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฆ.

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐„๐ง๐š๐ฆ๐ข๐ง๐ž

