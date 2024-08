PHILIPPINES, August 5 - Press Release

August 5, 2024 STATEMENT OF SENATOR BONG GO: Congratulations, Carlos Yulo, for being the 2024 Paris Olympic champion on the men's artistic gymnastics floor exercise! Ang iyong pagkapanalo ng gintong medalya sa Olympics ay nagbibigay ng malaking karangalan sa buong sambayanan. Isa kang malaking dahilan para mas lalong magkaisa ang mga Pilipino sa panahong sinusubok ang katatagan ng ating mga mamamayan dahil sa mga hamon ng panahon. Carlos, hatid mo ay dangal sa lahing Pilipino! Bilang chairperson ng Senate Sports Committee at Senate Youth Committee, patuloy kong susuportahan ang mga katulad mo at mga kabataang Pilipinong nais din maging kampeon sa hinaharap. Ang sarap ng pakiramdam kapag pinaghirapan at pinagpawisan ang iyong panalo. Ito ay isa sa mga pruweba na kapag buo ang suporta ng sambayanan sa ating mga atleta ay malayo ang kanilang mararating. Isang hamon rin ito sa atin para maipagpatuloy pa at mas palakasin ang ating mga programa sa sports upang mabigyan ng pagkakataon at inspirasyon ang iba pang atleta na maipakita ang kanilang gilas at magwagi hindi lamang sa sports kundi sa anumang larangang kanilang pipiliin sa buhay. Sa mga iba pang mga atleta at coaches natin sa 2024 Paris Games, hangad namin ang inyong tagumpay! Ang tagumpay ninyo ay tagumpay rin ng mga Pilipino! Laban Pilipinas! Go, Go for gold! #SenatorBongGO #MrMalasakit #BisyoAngMagSerbisyo https://www.facebook.com/share/p/utCkmsRHzMvmpL6u/?