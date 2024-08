PHILIPPINES, August 3 - Press Release

August 2, 2024 Adequate gov't support necessary for public transport modernization program --Gatchalian Senator Win Gatchalian said the Public Transport Modernization Program (PTMP), formerly known as the Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP), is achievable with adequate government support. He emphasized his ongoing commitment to the initiative. "Sa ngayon, hindi pa natutugunan ng gobyerno ang lahat ng hamong kinakaharap ng panukalang programa," Gatchalian said. "The success of the public transport modernization program depends heavily on the strength of the government's support. A temporary suspension is necessary so we can pause and reconsider how to strengthen the program for its effective implementation," he added. Specifically, the government needs to enhance its financial support for the program to ease the burden on operators and drivers, according to Gatchalian. The government has been criticized for providing inadequate financial assistance to operators to acquire modern public utility vehicle (PUV) units. The limited financing options prevent operators from purchasing new vehicles. Some driver and operator groups argue that the modernization program imposes an undue burden, requiring them to buy modern units costing over P2 million each. "Other components of the program that have not yet been met include the consolidation of the remaining 17% units of jeepneys, UV Express, Filcabs, and buses into cooperatives. Another component is the route rationalization," said Gatchalian, adding that as of now, there has been a significant delay in the approval of the Local Public Transport Route Plan (LPTRP) due to slow decision-making bureaucratic processes. The lawmaker also said the government has not provided adequate support to the drivers in terms of retraining, livelihood options, and social protection. "The government should ensure a smooth transition, alleviate the financial burden of transport operators and drivers, and launch a comprehensive and thorough information campaign," the senator added. "The birthing pains are unavoidable if we want to achieve a meaningful transformation of our transport sector. Still, we should be willing to sit down and help address the pain points," he ended. Sapat na suporta mula sa gobyerno kailangan para sa public transport modernization program --Gatchalian Sinabi ni Senador Win Gatchalian na ang Public Transport Modernization Program (PTMP), na dating kilala bilang Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP), ay makakamit sa tulong ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Binigyang-diin niya ang kanyang patuloy na pagsuporta sa inisyatibong ito. "Sa ngayon, hindi pa natutugunan ng gobyerno ang lahat ng hamong kinakaharap ng panukalang programa," ani Gatchalian. "Ang tagumpay ng programang public transport modernization ay nakasalalay nang malaki sa lakas ng suporta ng gobyerno. Pero ngayon, kailangan muna ang pansamantalang suspensyon nito upang muling pag-isipan ng gobyerno kung paano epektibong mapapalakas ang pagpapatupad ng panukalang programa," dagdag niya. Partikular na sinabi ni Gatchalian na kailangang palakasin ng gobyerno ang suporta nitong pinansyal para sa programa upang mapagaan ang pasanin sa mga operator at driver. Pinupuna ang gobyerno dahil sa hindi sapat na tulong pinansyal na ibinibigay sa mga operator para makabili ng mga makabagong pampasaherong sasakyan o PUV units. Ang limitadong pagpipilian sa pagpopondo ay nagiging hadlang sa mga operator sa pagbili ng mga bagong sasakyan. Ilang grupo ng mga driver at operator ang nagsasabing ang programa ng modernisasyon ay naglalagay ng labis na pasanin dahil kinakailangang bumili ng mga makabagong unit na nagkakahalaga ng higit sa P2 milyon bawat isa. "Ang iba pang bahagi ng programa na hindi pa natutugunan ay ang konsolidasyon ng natitirang 17% ng mga unit ng jeepneys, UV Express, Filcabs, at mga bus sa ilalim ng mga kooperatiba. Hindi pa rin lubos na natutugunan ang route rationalization," sabi ni Gatchalian. Hanggang ngayon, aniya, may malaking pagkaantala sa pag-apruba ng Local Public Transport Route Plan (LPTRP) dahil sa mabagal na mga proseso sa gobyerno. Sinabi rin ng mambabatas na hindi pa nagbibigay ang gobyerno ng sapat na suporta sa mga driver sa pamamagitan ng retraining, mga opsyon sa kabuhayan, at social protection. "Dapat tiyakin ng gobyerno ang isang maayos na transisyon, mapagaan ang pasaning pinansyal ng mga transport operator at driver, at maglunsad ng isang komprehensibo at masusing information campaign," dagdag ng senador. "Ang mga pagsubok sa simula ay hindi maiiwasan kung nais nating makamit ang makabuluhang pagbabago sa ating sektor ng transportasyon. Gayunpaman, dapat lagi tayong handang makipag-ugnayan at tumulong sa pagresolba ng mga suliranin," pagtatapos niya.