Statement of Senator Risa Hontiveros on the electoral results for the senatorial and partylist race

Lumalakas na ang totoong oposisyon sa Senado at Kongreso!

Hindi ito simpleng "comeback". Pinapatunayan lamang ng halalang ito na hangad pa rin ng masang Pilipino ang pamahalaang may puso, may prinsipyo, at may tapang manindigan.

Ang makasaysayang tagumpay ng aking minamahal na Akbayan Partylist ay bunga ng tiwala at pagkilos ng taumbayan. Once more, the Filipino people have brought Akbayan to the top of a very hard fought partylist race.

Buong puso akong nagpapasalamat sa solid supporters ng Akbayan sa pananatili at pagbitbit sa ating partido sa bawat sulok ng bansa. Sa mga bagong mukha na tumaya sa ating pagkilos, salamat sa pagkakataong inyong ibinigay. At special shoutout sa ating kabataang botante na nagsilbing game-changer sa eleksyong ito!

Welcome back rin sa aking mga kaibigan, Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino! Kayo ang mga boses na kailangang-kailangan natin sa Senado sa mga darating na araw. I look forward to once again working with you both for the good of the people.

Siyempre, masaya ako at kasama ng Akbayan sa susunod na Kongreso ang Mamamayang Liberal Partylist (ML) sa pangunguna ni former Senator Leila de Lima sa pagsulong sa hustisya, karapatang pantao at malinis na gobyerno.

Simple at malinaw ang sigaw ng taumbayan: Itaas ang sahod. Ibaba ang presyo ng bilihin. Gawing abot-kamay ang edukasyon. At tiyaking may pananagutan ang nasa kapangyarihan.

Kasama sina Senator Kiko at Senator Bam sa Senado, at ang Akbayan Partylist at Mamamayang Liberal Partylist sa Kongreso, titindig tayong muli nang mas taas-noo, mas matatag, at mas handa sa hamon ng panahon.

At sa milyon-milyong bagong kasama natin sa laban: Maligayang pagdating. Kaya natin ito.