وبالتالي أصبحنا قادرين على تقديم إصدار منتجات للشركات العالمية باستخدام تراخيص المؤثرين الكوريين جنبًا إلى جنب مع التسويق التعاوني ".

CHUNCHEON-SI, GANGWON-DO, SOUTH KOREA, August 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- G1BIO رائدة في مجال الابتكار في تصنيع مستحضرات التجميل الكورية - استهداف السوق العالمية بحلول حقوق صور المؤثرين

أعلنت شركة G1BIO المحدودة (الرئيس التنفيذي كيم ووسيك)، وهي شركة تصنيع مستحضرات تجميل واعدة موجهة نحو النمو ومقرها تشون تشيون سي، مقاطعة جانجوون، كوريا الجنوبية، عن توفيرها حلول تصنيع مستحضرات تجميل كورية مبتكرة لشركات العلامات التجارية والمشترين. تستند هذه الحلول إلى حقوق الملكية الفكرية (IPRs) التي تستخدم حقوق صور المعبودين والمؤثرين في المحتوى الكوري من مرحلة تطوير المنتج وحتى التسويق والتوزيع.

تزود G1BIO العلامة التجارية SOQU ومستحضرات التجميل OEM وODM لمتاجر التجزئة العالمية مثل Marshalls وHEBE وWINNERS وEUROKOS وTKMAXX وPRIMOR وMADAMECOCO وTJMAXX وDM وFOZZY وFAMILIA وMEDCELL. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتصدير منتجات ODM إلى الشرق الأوسط، مع العلامات التجارية olivian و river one إلى Makhazen في المملكة العربية السعودية، والعلامة التجارية ESSE إلى Life Pharmacy في دبي. تُعرف الشركة بأنها شركة رائدة في تصنيع مستحضرات التجميل الكورية، حيث تقوم بتطوير وتصنيع وإنتاج مستحضرات تجميل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركات العلامات التجارية والمشترين.

من خلال حل ابتكار تصنيع مستحضرات التجميل القائم على حقوق الملكية الفكرية هذا، تهدف G1BIO إلى الاستفادة من قوة العلامة التجارية القوية لنجوم المحتوى الكوري والمؤثرين العالميين لتعزيز حلول التسويق وتوزيع الشركات التابعة للمؤثرين لمستحضرات التجميل الكورية عالية الجودة.

ولهذه الغاية، استثمرت G1BIO في إنشاء فرع لها في جانجنام، سيول، منذ عدة سنوات. هذا الفرع مخصص لوساطة حقوق صور النجوم والمؤثرين ومطابقتها مع العلامات التجارية الترفيهية والشركات، ودعم ابتكار تصنيع مستحضرات التجميل الكورية القائم على حقوق الملكية الفكرية.

حقق حل مستحضرات التجميل الكورية القائم على حقوق الملكية الفكرية نجاحًا ملحوظًا، بما في ذلك إطلاق منتجات التعاون مع المؤثرين الدوليين وتوسيع المبيعات من خلال التسويق بالعمولة. لقد شهدت الشركات التي طبقت المحتوى الكوري على منتجاتها ونفذت التسويق التعاوني اختيارًا سريعًا للمشترين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التسويق من خلال المؤثرين الكوريين على وسائل التواصل الاجتماعي يمكّن من التوزيع الفعّال للشراكات التابعة في نقطة التسويق.

أصدرت مجموعة الفتيات ICU التابعة لشركة LIZ Entertainment ألبوم "ANTI HERO" تلاه إطلاق سلسلة مستحضرات التجميل SOQU Radiance، واكتسبت شعبية في متاجر التجزئة الكورية والأسواق الخارجية. كما تقدم G1BIO التسويق من خلال شراكات المؤثرين العالميين مثل نجمة Instagram الإيطالية Tatsiana (700 ألف متابع) والعارضة الأمريكية التي تحولت إلى مبدعة داريا. يتضمن هذا تصنيع المنتجات باستخدام حقوق الصورة وبرامج التسويق التابعة، وتقديم مبيعات مباشرة عبر الإنترنت في أكثر من 50 دولة بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة G1BIO كيم ووسيك، "لقد حقق مصنعو مستحضرات التجميل الكوريون بالفعل منتجات ذات أعلى جودة من خلال المنافسة الشديدة. في سوق مستحضرات التجميل التنافسية عالميًا، كان من الضروري تعزيز المحتوى والتسويق. وبالتالي أصبحنا قادرين على تقديم إصدار منتجات للشركات العالمية باستخدام تراخيص المؤثرين الكوريين جنبًا إلى جنب مع التسويق التعاوني ".