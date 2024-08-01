Areon imzalı kripto borsası AreonX SPK’ya başvuruyor

AreonX

En kapsamlı Katman 1 blok zincir projelerinden Areon Network, Türkiye'de SPK lisanslı kripto para borsası hizmeti sağlamak için harekete geçti.

İSTANBUL, TüRKIYE, August 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- En kapsamlı Katman 1 blok zincir projelerinden Areon Network, Türkiye'de SPK lisanslı kripto para borsası hizmeti sağlamak için harekete geçti.

Areon ekibi, AreonX isimli kripto varlık borsası platformunu Türkiye pazarına sunacak. Kripto varlık alım satımı işlemlerinin yapılabileceği borsa platformu, areonx.com web sitesi üzerinden hizmet verecek.

Teknik ve yasal hazırlıklarını tamamlayan ekip, Türkiye'de süreci Magician of Meta Teknoloji Anonim Şirketi ile yürütüyor. 2 Ağustos 2024 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu tamamlayacak olan firma, resmi onayın ardından areonx.com adresinde topluluğunun Türkiye'deki üyelerine kripto para borsası hizmeti verecek.

Gözler SPK’da

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kripto varlıklara ilişkin kanun düzenlemesi 26 Haziran tarihinde TBMM’den geçerek yasalaştı. SPK, yasal düzlemde bu hizmeti sağlamak için başvuran firmaların bir listesini 2 Ağustos'tan itibaren kurumun web sitesinde yayımlayacak.

Magician of Meta Teknoloji ve Areon Network'ün pazarlamadan sorumlu yetkilisi Mehmet Deniz Perçin, yasal düzenlemenin ve AreonX borsasının Türkiye piyasasına etkisine değindi:

“Türkiye'nin kripto para piyasasındaki potansiyeline inanıyoruz. AreonX ile birlikte güvenli, şeffaf ve kullanıcı dostu bir borsa platformu sunarak bu potansiyelin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. SPK'ya lisans başvurumuzun yanı sıra, Türkiye'deki kripto varlık ekosisteminin gelişmesine öncülük edeceğimiz için de heyecanlıyız."

Areon Network hakkında

Son kullanıcı ve geliştirici odaklı bakış açısıyla rakiplerinden sıyrılan Areon Network, Katman 1 tip blok zincir ve ekosistem geliştiricisidir. Hızı, ölçeklenebilirliği ve düşük maliyeti ile önce çıkan Areon Zincir, saniyede 600 bin işlem ve 100 milisaniyenin altındaki işlem hızıyla dikkat çekiyor.

Kuruluşundan bu yana desteği hızla büyüyen Areon Network topluluğu yeni nesil merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümlerini, geleneksel finans teknolojilerinin güvenilirliği ile harmanlıyor. Sağlam bir yol haritası ve giderek büyüyen bir ekosisteme sahip olan Areon, kripto borsası adımıyla birlikte en kapsamlı ağ olma hedefine biraz daha yaklaştı.