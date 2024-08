Vom Acker auf den Teller: Ackern für eine nachhaltige Zukunft

Die System-Change-Allianz von Acker ist ein Zusammenschluss aus Menschen und Organisationen, die einen Paradigmenwechsel im Bildungssystem erreichen wollen.” — Acker-Gründer Dr. Christoph Schmitz

BERLIN, GERMANY, August 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Ackern für eine nachhaltige Zukunft? Die zunehmende Entfremdung zur Natur prägt unsere moderne Gesellschaft. Gelegenheiten und Orte, Natur unmittelbar zu erleben, werden immer weniger – Wissen, Kompetenz und Verbundenheit gehen verloren. Aber auch das Überangebot an stark verarbeiteten Lebensmitteln führt zu unausgewogenen Ernährungsgewohnheiten und Lebensmittelverschwendung. Acker Gründer Dr. Christoph Schmitz hat sich diesen Herausforderungen bereits 2014 gestellt und nach einem Weg gesucht, das kollektive Bewusstsein für mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmitteln zu fördern. Die Idee: wirkungsvolle Bildungsprogramme zum Erleben von Natur. Eigene Ackerflächen an Schulen, Kitas und Kindergärten sollen praxisnahen Zugang zumAnbau und der Verarbeitung von Gemüse geben und dabei nachhaltiges Wissen rund um eine Gesundheitsbewusste und nachhaltige Ernährung vermitteln. Die Programme zeigen Wirkung. Mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche an rund 1.800 Lernorten im deutschsprachigen Raum haben in den Bildungsprogrammen von Acker bereits ihr eigenes Gemüse angebaut. Mittlerweile beschäftigt das Sozialunternehmen über 200 Mitarbeitende und rund 500 ehrenamtliche Helfer*innen. Dazu bietet Acker ein umfangreiches Angebot mit den Bildungsprogrammen AckerRacker, GemüseAckerdemie und GemüseKlasse für Kinder und Jugendliche sowie weitere praktische Bildungsangebote für Erwachsene im deutschsprachigen Raum. An der Schnittstelle von Bildung, Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung integriert Acker damit seit mittlerweile zehn Jahren Naturerfahrung und Wissen wirkungsorientiert und wissenschaftlich in den Bildungsalltag. Vielfache Auszeichnung, wie die nationale Auszeichnung „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der Deutschen UNESCO-Kommission oder der Deutsche Nachhaltigkeitspreis unterstreichen den Erfolg. Das erklärte Ziel: Bis 2030 jedes Kind!Acker hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 jedes Kind in Deutschland die Möglichkeit hat zu lernen, wie Lebensmittel entstehen, wie Natur funktioniert und was das alles mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Um diesen systemischen Wandel im Bildungssystem voranzutreiben, hat Acker Hebel identifiziert, um besonders viel Wirkung erzielen zu können. Dazu gehören der massive Ausbau der Digitalisierung, die Veränderung der Ausbildung von Pädagog*innen und die politische Mitgestaltung an der Veränderung im Bildungssystem. Da sich diese Hebel nur schwer mit klassischen Förderinstrumenten in Bewegung setzen lassen, hat Acker nun eine einzigartige System-Change-Allianz ins Leben gerufen, die das Ziel „2030 – jedes Kind“ fördern soll.Acker-Gründer Dr. Christoph Schmitz über die System-Change-Allianz: „Die System-Change-Allianz von Acker ist ein Zusammenschluss aus Menschen und Organisationen, die einen Paradigmenwechsel im Bildungssystem erreichen wollen. Die Mitglieder der Allianz stellen freie Mittel zur Verfügung, die uns erlauben, unternehmerisch an unseren System-Change-Zielen zu arbeiten. Gleichzeitig bringen sie sich mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und Netzwerken ein. Aktuell sind die Mitglieder vor allem unternehmerisch denkende Menschen, Investor*innen und progressive Stiftungen, die Lust haben, sich im sozialunternehmerischen Sektor einzubringen und eine neue Form der Zusammenarbeit in der Philanthropie zu prägen.“

