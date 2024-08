Pirche startet Erweiterung seines KI-Algorithmus für erfolgreiche Organtransplantationen

Investieren Sie in Pirche. Investieren Sie in die Zukunft der Gesundheit.

Das Technologieunternehmen Pirche startet heute am 1. August 2024, eine Crowdfunding-Kampagne auf Invesdor.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, August 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Pirche , ein Technologieunternehmen, das einen KI-Algorithmus für die genaue Analyse und Vorhersage von Nierentransplantationen entwickelt hat, rüstet sich für Wachstum. Das Unternehmen möchte den Zugang zu seiner Technologie verbessern und ihre Anwendungsmöglichkeiten erweitern. Dazu gehört auch, dass sie auf andere Organe anwendbar wird. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen und die Zahl der erfolgreichen Organtransplantationen weltweit zu erhöhen, startet das Unternehmen heute, am 1. August 2024, eine Crowdfunding-Kampagne auf Invesdor Wenn mit herkömmlichen Methoden eine Spenderniere für einen Patienten gefunden wird, funktioniert das Organ in der Regel bestenfalls fünf bis zehn Jahre lang einwandfrei. In dieser Zeit versagen jedoch 50 % der transplantierten Nieren, so dass diese Patienten gezwungen sind, zur Dialyse zurückzukehren und deren schwächende Nebenwirkungen zu ertragen. Damit beginnt die Suche nach einem Spender von Neuem.Fünf Jahre lang hat Eric Spierings (PhD), unabhängiger Studienleiter am Center for Translational Immunology und EFI-akkreditierter Laborleiter des Transplantationslabors am University Medical Center Utrecht, an einer Lösung gearbeitet. Er ist der Erfinder der bahnbrechenden Pirche-Technologie, die von KI-Algorithmen gesteuert wird und unzählige individuelle Variationen in 34.000 Datenpunkten vergleicht, die aus der genetischen Typisierung von Nierenpatienten und potenziellen Spendern stammen.Dies ermöglicht genaue Vorhersagen über die Kompatibilität des Organs und des potenziellen Empfängers in nur drei Sekunden. Es werden Simulationen der zu erwartenden Reaktion des Immunsystems erstellt, um die Wahrscheinlichkeit einer Organabstoßung abzuschätzen. Dies ermöglicht mehr und vor allem bessere Übereinstimmungen, die die Wartelisten und -zeiten verkürzen und die oben erwähnte Lebensdauer der Organe von fünf bis zehn Jahren auf 20 Jahre oder mehr verlängern. Die Technologie wurde zu einer digitalen Diagnoseplattform entwickelt und von einem engagierten Expertenteam unter der Leitung von Pirche-Gründer und CEO Thomas Klein im Jahr 2019 auf den Markt gebracht.Die Technologie von Pirche kann durch ein „Plug and Play“-System in die bestehenden IT-Systeme von Kliniken und Krankenhäusern integriert werden. Über 850 Transplantationszentren weltweit haben Zugang zu der Plattform, darunter die Charité Universitätsmedizin Berlin, das University Medical Center Utrecht, das Universitätsspital Zürich und führende Krankenhäuser in Amerika. Die Wirksamkeit der Technologie wurde anhand der Daten von 250.000 Patienten umfassend nachgewiesen, und Pirche hat bereits kommerzielle Verträge mit Branchenschwergewichten wie ThermoFisher Scientific und Werfen geschlossen.Mit seiner bewährten Erfolgsformel für die Nierentransplantation strebt Pirche danach, den Einsatz, die Reichweite und die Wirkung seiner Technologie weltweit zu steigern. Dazu gehören verstärkte Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen, um die Technologie weiterzuentwickeln und sie für weitere Organe, einschließlich Leber, Herz, Lunge und Bauchspeicheldrüse, anwendbar zu machen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen an, sein bereits beträchtliches Wachstum auf dem US-Markt weiter auszubauen.Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, startet das Unternehmen heute, am 1. August 2024, eine Crowdfunding-Kampagne auf Invesdor. Ziel von Pirche ist es, zwei Millionen Euro einzusammeln, mit einem Mindestbetrag von 400.000 Euro. Interessierte können auf der Website ab 317 Euro mitmachen. Betreut wird die Crowdfunding-Kampagne von Generous Minds.„Wir sind fest entschlossen, die bestmögliche Übereinstimmung für Organtransplantationspatienten zu erzielen. Ein Jahrzehnt der Forschung und Entwicklung hat den medizinischen Beweis erbracht, dass unsere Technologie die Ergebnisse der Patienten verbessert. Bei einer Investition in Pirche geht es nicht nur um attraktive finanzielle Renditen - es geht darum, das Gesundheitswesen zu verändern und Leben zu verbessern“, sagte Klein.Über PirchePirche hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ärzten die besten Werkzeuge an die Hand zu geben, um Leben zu retten, zu verlängern und zu verbessern, indem der Kompatibilitätsprozess für Organtransplantationen vereinfacht und optimiert wird. Das von dem Unternehmer Thomas Klein gegründete Unternehmen hat einen KI-Algorithmus entwickelt, der das Überleben des Spenderorgans im Körper des Patienten genau einschätzen und die Reaktion des Immunsystems simulieren kann. Damit soll das Risiko einer Organabstoßung minimiert werden. Pirche ist ein deutsches Technologieunternehmen, dessen geistiges Eigentum in den USA und der EU durch 25 erteilte Patente geschützt ist. Zu den wichtigsten Investoren gehören erfahrene Veteranen wie Jürgen Schumacher, Mitbegründer des milliardenschweren Biotech-Unternehmens QIAGEN.