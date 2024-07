'Education champion:' Gatchalian pays tribute to DepEd chief Sonny Angara

Senator Win Gatchalian paid tribute to his former colleague at the Senate and now Secretary of Education Sonny Angara "for his exemplary service to the institution and to the Filipino people as a Senator of the Philippines."

Gatchalian is a co-author of Proposed Senate Resolution No. 1070, which expresses the Senate's appreciation to Angara who took over the leadership of the Department of Education (DepEd) on July 19. The resolution's other authors are Senators Juan Miguel Zubiri, Nancy Binay, JV Ejercito, Loren Legarda, and Joel Villanueva.

"Ipinakita ni Secretary Sonny Angara ang husay at katapatan sa kanyang panunungkulan sa loob ng mahabang panahon bilang mambabatas. Bilang kampeon ng edukasyon, isinulong niya ang mga batas na nagtataguyod sa kapakanan ng ating mga mag-aaral," said Gatchalian.

"Bilang Chairperson ng Committee on Basic Education sa Senado, alam kong mas lalalim pa ang pakikipag ugnayan ng aking opisina sa DepEd lalo na ngayong nakaupo na si Secretary Angara dahil marami na kaming naumpisahang reporma pagdating sa sektor ng edukasyon, at ngayon ay ipagpapatuloy lang namin ang naumpisahan naming trabaho," he added.

Gatchalian emphasized Angara's role as author of the law that established the Second Congressional Commission (EDCOM II), where Angara served as Commissioner. The senator also credited Angara's role in the passage of laws like the Universal Access to Quality Tertiary Education Act or the free higher education law, the inclusive education law for learners with disabilities, the Alternative Learning System Act, the Anti-Bullying Act, and the Enhanced Basic Education Act of 2013 or the K to 12 law.

Gatchalian assured Angara that he has the full support of the Senate Committee on Basic Education and the EDCOM II in the pursuit of needed reforms.

'Kampeon ng edukasyon': DepEd Secretary Angara binigyang pugay ni Gatchalian

Binigyang pugay ni Senador Win Gatchalian si Secretary of Education Sonny Angara para sa kanyang serbisyo sa mga Pilipino bilang isang Senador.

Isa si Gatchalian sa mga may akda ng Proposed Senate Resolution No. 1070 na binibigyang pugay si Angara na pormal nang naluklok bilang kalihim ng Department of Education (DepEd) noong Hulyo 19. Kabilang sa iba pang may akda ng naturang resolusyon sina Senador Juan Miguel Zubiri, Senador Nancy Binay, Senador JV Ejercito, Senador Loren Legarda, at Senador Joel Villanueva.

"Ipinakita ni Secretary Sonny Angara ang husay at katapatan sa kanyang panunungkulan sa loob ng mahabang panahon bilang mambabatas. Bilang kampeon ng edukasyon, isinulong niya ang mga batas na nagtataguyod sa kapakanan ng ating mga mag-aaral," ani Gatchalian.

"Bilang Chairperson ng Committee on Basic Education sa Senado, alam kong mas lalalim pa ang pakikipag ugnayan ng aking opisina sa DepEd lalo na ngayong nakaupo na si Secretary Angara dahil marami na kaming naumpisahang reporma pagdating sa sektor ng edukasyon, at ngayon ay ipagpapatuloy lang namin ang naumpisahan naming trabaho," dagdag na pahayag ng senador.

Binigyang diin ni Gatchalian ang papel ni Angara bilang may akda ng batas na bumuo sa Second Congressional Commission (EDCOM II), kung saan nagsilbing Commissioner si Angara. Binalikan din ni Gatchalian ang papel ni Angara sa pagpasa ng mga batas tulad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o ang free higher education law, ang inclusive education law para sa mga mag-aaral na may kapansanan, ang Alternative Learning System Act, ang Anti-Bullying Act, at ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o ang K to 12 law.

Tiniyak naman ni Gatchalian kay Angara na buo ang suporta ng Senate Committee on Basic Education at ng EDCOM II sa pagsulong at pagpapatupad ng mga kinakailangang reporma.