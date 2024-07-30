Umay Ajans, 9. Yılını Kutluyor
EINPresswire.com/ -- Bu yıl, yaratıcı tasarım dünyasında öncü bir güç olan Umay Ajans, dokuzuncu yılını gururla kutluyor. 2015 yılında kurulan Umay Ajans, o günden bu yana yaratıcılık ve yenilik sınırlarını zorlayarak uluslararası alanda tanınan, ödüller kazanan ve takdir edilen bir ajans haline gelmiştir.
"Dokuz yıl önce, yaratıcılığı yeniden tanımlamak ve benzersiz tasarım çözümleri sunmak için bir yolculuğa çıktık," diyor Umay Ajans CEO'su Murat Tekmen. "Bugün, tutku, bağlılık ve yeniliğin gücünü temsil ediyoruz. Ekibimizin mükemmeliyet arayışı, fikirleri gerçeğe dönüştürmemizi sağladı ve müşterilerimiz ile hedef kitleleri arasında benzersiz ve görsel açıdan etkileyici projeler ortaya çıkardık."
Başarı ve Yenilikle Dolu Bir Miras
Geçtiğimiz on yıl içinde Umay Ajans, yaratıcı endüstride lider konuma gelerek Web Tasarım, Dijital Pazarlama, E-Ticaret Çözümleri, Sosyal Medya Çözümleri, Mobil Uygulama Geliştirme, SEO Optimizasyonu, WordPress Çözümleri ve Hazır Site Paketleri gibi kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmuştur. Her hizmet, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve dijital varlıklarının etkileyici ve akılda kalıcı olmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Portföyümüzde Nef, Arıkan Partners ve Poshet gibi prestijli müşterilerle olan iş birliklerimiz yer almaktadır. Nef, Türkiye'nin en beğenilen ve en itibarlı gayrimenkul şirketi olarak tanınmakta ve ülkenin en değerli 100 marka arasında yer almaktadır. Arıkan Partners, 2014 yılından bu yana Real Estate, Construction, Commercial, Corporate, M&A ve Dispute Resolution gibi alanlarda Legal500 tarafından tanınan lider bir hukuk firmasıdır. Poshet, 2023 yılında Yılın E-Ticaret Ödülü'nü kazanan kadın giyim markasıdır.
Yenilikçi Çözümler ve Sarsılmaz Bağlılık
Umay Ajans'ın başarı hikayesi sadece ödüllerle sınırlı değil; sunduğumuz yenilikçi çözümlerle de tanınıyoruz. Mükemmelliğe olan bağlılığımız, her projede sıradanın ötesine geçmeyi ve ilham verici, etkileşimli tasarımlar sunmayı hedefliyor. Uzman ekibimiz, geniş bir deneyim ve yaratıcılık tutkusunu bir araya getirerek, estetik açıdan hoş ve stratejik olarak sağlam işler sunmamızı sağlıyor.
Geleceğe Bakış
Bu önemli dönüm noktasını kutlarken, aynı zamanda geleceğe büyük bir heyecan ve beklentiyle bakıyoruz. Dijital dünya hızla değişiyor ve Umay Ajans, yaratıcı yeniliklerde liderlik etmeye devam etmeye hazır. Hizmetlerimizi genişletmeye, yeni teknolojileri benimsemeye ve büyüme için yeni yollar keşfetmeye kararlıyız.
Yolculuğumuza Katılın
Dijital tasarım ve pazarlamanın geleceğini şekillendirmeye devam ederken, sizleri de bizimle bu yolculuğa katılmaya davet ediyoruz.
Murat Tekmen
"Dokuz yıl önce, yaratıcılığı yeniden tanımlamak ve benzersiz tasarım çözümleri sunmak için bir yolculuğa çıktık," diyor Umay Ajans CEO'su Murat Tekmen. "Bugün, tutku, bağlılık ve yeniliğin gücünü temsil ediyoruz. Ekibimizin mükemmeliyet arayışı, fikirleri gerçeğe dönüştürmemizi sağladı ve müşterilerimiz ile hedef kitleleri arasında benzersiz ve görsel açıdan etkileyici projeler ortaya çıkardık."
Başarı ve Yenilikle Dolu Bir Miras
Geçtiğimiz on yıl içinde Umay Ajans, yaratıcı endüstride lider konuma gelerek Web Tasarım, Dijital Pazarlama, E-Ticaret Çözümleri, Sosyal Medya Çözümleri, Mobil Uygulama Geliştirme, SEO Optimizasyonu, WordPress Çözümleri ve Hazır Site Paketleri gibi kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmuştur. Her hizmet, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve dijital varlıklarının etkileyici ve akılda kalıcı olmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Portföyümüzde Nef, Arıkan Partners ve Poshet gibi prestijli müşterilerle olan iş birliklerimiz yer almaktadır. Nef, Türkiye'nin en beğenilen ve en itibarlı gayrimenkul şirketi olarak tanınmakta ve ülkenin en değerli 100 marka arasında yer almaktadır. Arıkan Partners, 2014 yılından bu yana Real Estate, Construction, Commercial, Corporate, M&A ve Dispute Resolution gibi alanlarda Legal500 tarafından tanınan lider bir hukuk firmasıdır. Poshet, 2023 yılında Yılın E-Ticaret Ödülü'nü kazanan kadın giyim markasıdır.
Yenilikçi Çözümler ve Sarsılmaz Bağlılık
Umay Ajans'ın başarı hikayesi sadece ödüllerle sınırlı değil; sunduğumuz yenilikçi çözümlerle de tanınıyoruz. Mükemmelliğe olan bağlılığımız, her projede sıradanın ötesine geçmeyi ve ilham verici, etkileşimli tasarımlar sunmayı hedefliyor. Uzman ekibimiz, geniş bir deneyim ve yaratıcılık tutkusunu bir araya getirerek, estetik açıdan hoş ve stratejik olarak sağlam işler sunmamızı sağlıyor.
Geleceğe Bakış
Bu önemli dönüm noktasını kutlarken, aynı zamanda geleceğe büyük bir heyecan ve beklentiyle bakıyoruz. Dijital dünya hızla değişiyor ve Umay Ajans, yaratıcı yeniliklerde liderlik etmeye devam etmeye hazır. Hizmetlerimizi genişletmeye, yeni teknolojileri benimsemeye ve büyüme için yeni yollar keşfetmeye kararlıyız.
Yolculuğumuza Katılın
Dijital tasarım ve pazarlamanın geleceğini şekillendirmeye devam ederken, sizleri de bizimle bu yolculuğa katılmaya davet ediyoruz.
Murat Tekmen
Umay Ajans
hi@umayajans.com
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