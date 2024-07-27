BMA Business Solutions расширяет спектр услуг для иностранных предпринимателей в Швейцарии
BMA Business Solutions запускает VIP услуги для предпринимателей в Швейцарии: бизнес-туры, открытие банковских счетов, поддержка в создании бизнеса и релокация.CHUR, SWITZERLAND, July 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- Компания BMA Business Solutions, ведущая швейцарская консалтинговая фирма со штаб-квартирой в Куре, рада объявить о значительном расширении своих услуг для иностранных предпринимателей, включая запуск эксклюзивных бизнес-туров в Швейцарию и комплексную поддержку в открытии бизнеса и банковских счетов.
**Инновационные решения для международного бизнеса**
BMA Business Solutions, под руководством Асель Мамытовой, известного эксперта в области международного бизнеса и финансов, представляет обновленный пакет услуг, доступный через специализированный веб-сайт https://vip.bma-business.com/. Новые предложения включают:
1. **Эксклюзивные бизнес-туры в Швейцарию:**
- Помощь в получении шенгенской визы
- Организация встреч с представителями швейцарских компаний из различных отраслей
- Специальные программы для членов семей, включая посещение клиник и образовательных учреждений
2. **Открытие банковских счетов иностранных банках:**
- Консультации по выбору подходящего банка
- Подготовка необходимой документации
- Сопровождение процесса открытия счета
3. **Поддержка в открытии бизнеса в Швейцарии:**
- Разработка бизнес-планов
- Юридическое сопровождение регистрации компании
- Консультации по выбору организационно-правовой формы
4. **Налоговое планирование:**
- Анализ налоговых обязательств
- Разработка стратегий оптимизации налогообложения
- Помощь в подготовке налоговых деклараций
5. **Услуги по релокации в Швейцарию:**
- Помощь в поиске жилья
- Содействие в получении вида на жительство
- Интеграционная поддержка для всей семьи
**Комментарий эксперта**
Асель Мамытова, директор по развитию BMA Business Solutions, комментирует: "Наша цель – предоставить иностранным предпринимателям полный спектр услуг для успешного выхода на швейцарский рынок. Мы не просто организуем бизнес-туры, мы открываем двери в швейцарскую экономику, помогая нашим клиентам установить прочные деловые связи, открыть банковские счета и начать свой бизнес в одной из самых стабильных и инновационных стран мира".
**Преимущества для международных предпринимателей**
1. **Комплексный подход:** От первого знакомства со Швейцарией до полноценного запуска бизнеса и релокации – все услуги из одних рук.
2. **Экспертиза высокого уровня:** Команда BMA Business Solutions обладает глубокими знаниями швейцарского законодательства, банковской системы и бизнес-среды.
3. **Индивидуальные решения:** Каждый проект разрабатывается с учетом уникальных потребностей и целей клиента.
4. **Доступ к обширной сети контактов:** Многолетний опыт работы позволяет BMA предоставлять клиентам доступ к ключевым игрокам швейцарского бизнес-сообщества.
5. **Культурная адаптация:** Помощь в понимании швейцарского менталитета и бизнес-этикета для более эффективной интеграции.
**Особенности программы**
- **Персональный менеджер:** Каждому клиенту назначается персональный менеджер, координирующий все аспекты сотрудничества.
- **Гибкость услуг:** Возможность выбора отдельных сервисов или комплексного пакета поддержки.
- **Прозрачность процессов:** Четкое объяснение всех этапов работы и связанных с ними затрат.
- **Постоянная поддержка:** Консультационное сопровождение на всех этапах развития бизнеса в Швейцарии.
**Вклад в развитие международного сотрудничества**
Расширение услуг BMA Business Solutions направлено на укрепление экономических связей между Швейцарией и международным бизнес-сообществом. Компания стремится не только привлечь новые инвестиции в швейцарскую экономику, но и способствовать обмену опытом и инновациями на глобальном уровне.
Асель добавляет: "Мы видим свою миссию в том, чтобы сделать Швейцарию более доступной для талантливых предпринимателей со всего мира. Наши услуги помогают преодолеть культурные и административные барьеры, открывая новые возможности как для наших клиентов, так и для швейцарской экономики".
**О компании BMA Business Solutions**
BMA Business Solutions – ведущая консалтинговая компания со штаб-квартирой в Куре, Швейцария. Основанная группой международных экспертов, включая Асель Мамытову, компания специализируется на предоставлении комплексных решений для иностранных предпринимателей, стремящихся развивать свой бизнес в Швейцарии.
С момента своего основания BMA зарекомендовала себя как надежный партнер, сочетающий глубокое понимание швейцарской бизнес-среды с международным опытом. Компания гордится своим индивидуальным подходом к каждому клиенту и стремлением к инновациям в сфере бизнес-консалтинга.
**Контактная информация:**
Для получения дополнительной информации о деловых турах в Швейцарию BMA Business Solutions, пожалуйста, посетите наш специализированный веб-сайт https://vip.bma-business.com/ или свяжитесь с нами.
Asel Mamytova
BMA Business Solutions GmbH
+41 79 657 78 70
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