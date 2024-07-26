beIN SPORTS تحقق معدلات مشاهدة تراكمية قياسية مع تسجيل 1.2 مليار مشاهدة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024

نهائي البطولة بين إسبانيا وإنجلترا يسجل 95.2 مليون مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة بنسبة 50% عن عدد مشاهدات نهائي كأس أمم أوروبا 2020