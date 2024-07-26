beIN SPORTS تحقق معدلات مشاهدة تراكمية قياسية مع تسجيل 1.2 مليار مشاهدة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024
نهائي البطولة بين إسبانيا وإنجلترا يسجل 95.2 مليون مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة بنسبة 50% عن عدد مشاهدات نهائي كأس أمم أوروبا 2020DOHA, QATAR, QATAR, July 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- الدوحة، قطر – 25 يوليو 2024: كشفت beIN SPORTS، الشبكة الرائدة المختصة في بث المنافسات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تحقيق رقم قياسي جديد بعدد المشاهدات التراكمية يصل إلى أكثر من 1.2 مليار مشاهدة لتغطيتها متعددة اللغات لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي استمرت لمدة شهر كامل في ألمانيا، في زيادة بنسبة 27% مقارنة بعدد مشاهدات كأس أمم أوروبا 2020 الذي بلغ 0.96 مليار مشاهدة للعدد ذاته من المباريات.
وأُقيمت المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الماضي، وهي الأخيرة من أصل 51 مباراة أقيمت بين 14 يونيو و14 يوليو، حيث فازت إسبانيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، لتحقق لقبها القاري الرابع بفضل هدف متأخر من ميكيل أويارزابال. وسجلت المباراة أكثر من 95.2 مليون مشاهدة، مما يجعلها أكثر المباريات مشاهدة في البطولة. واستقطبت تغطية الشبكة لنهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020 بين إيطاليا وإنجلترا 64.4 مليون مشاهد، مما يشير إلى زيادة بنسبة 50% تقريباً في عدد المشاهدين.
وحظيت مباراتا الدور نصف النهائي باهتمام كبير، حيث تابع أكثر من 54.1 مليون مشاهد النجم الصاعد لامين يامال البالغ 16 عاماً، والذي أصبح أصغر هداف في تاريخ البطولة في مباراة إسبانيا وفرنسا، كما حققت مباراة إنجلترا وهولندا 54.4 مليون مشاهدة، حيث حسم اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز النتيجة في الوقت بدل الضائع. وقد شاهد 23.8 مليون مشاهد وسطياً كل مباراة، على مدار البطولة بأكملها، وهو ما يزيد بأكثر من 5 ملايين مشاهد لكل مباراة مقارنة بمتوسط مشاهدات البطولة عام 2020.
وساهمت التغطية الرقمية عبر منصات beIN، والتي تضمنت جميع تحديثات المباريات وأبرز الأحداث بعد انتهائها وغيرها من مقابلات وتغطيات خاصة في الاستوديو، في تحقيق منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشبكة لأرقامٍ قياسية أيضاً، إذ ارتفع إجمالي عدد مرات الظهور التراكمية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لـ beIN إلى 2.6 مليار مرة، مما يعكس زيادة بنسبة 261.8% مقارنة بـ 718 مليون مشاهدة خلال البطولة في عام 2020. وفي الوقت نفسه، شهد عدد مشاهدات الفيديو التراكمية عبر منصاتها زيادة بنسبة %518 من 178 مليوناً في عام 2020 إلى 1.1 مليار مشاهدة مسجلة خلال بطولة عام 2024.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أثبتت تغطية beIN الشاملة لكأس أمم أوروبا 2024 أنها الوجهة الحقيقية لمشاهدة كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تابع حوالي 27% من إجمالي عدد السكان البالغين في المنطقة تغطيتنا للمباراة النهائية يوم الأحد الماضي. وتسعدنا إتاحة فرصة متابعة البطولة المميزة للجميع ومواصلة رفع معايير البث على مستوى العالم."
وقدمت beIN SPORTS تغطية شاملة وحصرية لجميع مباريات البطولة الـ 51 على قنوات beIN SPORTS MAX، حيث قدمت كل من قناتيّ beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 تغطية باللغة العربية، في حين وفرت قناة beIN SPORTS MAX 3 تغطية باللغة الإنجليزية، بينما قدمت قناة beIN SPORTS MAX 4 تغطية باللغة الفرنسية لجميع المباريات.
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لمحة حول مجموعة beIN الإعلامية:
beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج عدداً منقطع النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال استديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت المجموعة على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016، وأطلقت منصة TOD المتخصصة بالبث الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022.
لمزيد من المعلومات حول مجموعة beIN الإعلامية، يُرجى التواصل من خلال: mediaoffice@bein.com.
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