State health officials to publish data table for human cases of avian flu in Colorado

Coloradans can find twice weekly updates on avian flu in humans on the CDPHE website

Denver (July 25, 2024) — The Colorado Department of Public Health and Environment — in coordination with the Colorado Department of Agriculture and State Emergency Operations Center — is reporting three confirmed cases of avian flu in humans at a second farm in Weld County, bringing the total number of cases to three at that particular farm. Public health officials first reported news of the virus at a second farm last Saturday. This update brings Colorado's total number of confirmed avian flu cases in humans to 10 — nine cases at two poultry farms and one case from a dairy farm.

Later today, the Colorado Department of Public Health and Environment will launch a data table to track cases of avian flu in humans. The table will be updated on the CDPHE website by 4 p.m. every Tuesday and Thursday.

The biweekly update will include the number of presumptive positive human cases, number of confirmed human cases, approximate number of people tested, and a link to the Colorado Department of Agriculture for the number of impacted dairy and poultry farms.

The Colorado Department of Agriculture provides data on avian flu in poultry and dairy cattle, which is updated weekly or as data is confirmed.

The CDC continues to state that the risk of avian flu to the general public is low. So far, we have not seen evidence of person-to-person transmission. Epidemiologists both here in Colorado and at CDC are monitoring for genetic variations in the virus and changes in transmission patterns.

###

Los coloradenses podrán encontrar dos veces por semana datos actualizados sobre casos de gripe aviar en seres humanos en el sitio web del CDPHE

Denver (25 de julio de 2024) — El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) — en tarea coordinada con el Departamento de Agricultura de Colorado y el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia — notifica tres casos confirmados de gripe aviar en una segunda granja del Condado de Weld, lo cual lleva el total de casos en dicha granja a tres. Los funcionarios de Salud Pública informaron acerca de la presencia del virus en esta segunda granja el pasado sábado. Con esta actualización, el número total de caso de gripe aviar en seres humanos se eleva a diez (nueve en dos granjas avícolas y uno en un establecimiento lechero).

Más tarde durante el día de hoy, el CDPHE lanzará un tablero de datos con el fin de rastrear los casos de gripe aviar en seres humanos. El tablero se actualizará en el sitio web del CDPHE antes de las 4 p.m. todos los martes y jueves.

La actualización quincenal incluirá el número de casos humanos presuntamente positivos y de casos confirmados, el número aproximado de pruebas de detección realizadas y un enlace al Departamento de Agricultura de Colorado para encontrar el número de establecimientos lecheros y granjas avícolas afectadas.

Los CDC continúan afirmando que el riesgo de contagio es bajo para el público en general. A la fecha, no hemos encontrado evidencia de transmisión entre seres humanos. Los epidemiólogos del Estado de Colorado y de los CDC están monitoreando variaciones genéticas en el virus y modificaciones en el mecanismo de transmisión.

###