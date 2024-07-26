Скачано 50 миллионов раз

Поднимитесь на самую вершину с новыми функциями геймплея, рейтинговой таблицей и новым героем — воином Ауграном — и все это уже сегодня в Honor of Kings

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, July 26, 2024 / EINPresswire.com / -- - Ясновидец Туманных болот намерен сойти к своей команде, быстро скользя над землей.- Выиграйте еще больше, совершенствуясь в игре и делясь эксклюзивными привилегиями Elite Player со своими товарищами по команде.- Ведите свою команду с новой функцией чемпионата.- Присоединяйтесь к турниру Honor of Kings Invitational Midseason x Esports World Cup 1 августа.- Игру скачали с глобального сервера HOK в общей сложности 50 миллионов раз.26 июля — Погрузитесь полностью в битву с новым героем Honor of Kings — Воином Ауграном! Аугран, известный как Ясновидец Туманных болот, может атаковать своих противников, призвав на помощь духов своих врагов, и быстро перемещаться к своим товарищам, паря над землей. Поднимите свой уровень с новой функцией чемпионата и делитесь привилегиями Elite Player с друзьями, чтобы одержать верх в сегодняшней битве, и сражайтесь вместе с Ауграном с 25 июля.Одержите быструю победу с таинственными способностями АугранаПомогите своей команде или нанесите сокрушительный удар по своим врагам с Ауграном, воином с загадочным прошлым и целым рядом интересных возможностей. Новый Герой держится отстраненно на Туманных болотах и хранит много секретов о прошлом. Аугран может сражать противников, призывая духов своих врагов, и проводить души через новый цикл возрождения. Он стремится охранять здоровье и благополучие обитателей Города Туманных болот, ведя потерянные души в следующий путь. Аугран будет доступен в пробном режиме 25 июля, и игроки смогут получить его бесплатно, участвуя в мероприятии с 27 по 28 июля. Ниже приводится описание навыков героя.Резонанс душБазовые атаки Ауграна резонируют с душами его врагов и связываются с ними, каждый раз нанося физический урон. Если враги не могут стряхнуть цепь душ частота ущерба увеличивается, заканчиваясь магическим уроном. Цепь душ поражает на 100% при попадании, другие удары срабатывают также.Навык 1. Тропа проходаАугран создает тропу и направляет волшебные удары в мишени. Создание тропы ускоряется при ударе о стену или границу между жизнью и смертью, а затем наносит магический урон еще большему количеству врагов. На тропе он парит над местностью и получает бонус Movement Speed (Скорость перемещения). Достигая стены в первый раз, тропа превращается в Bridge of Passing, и, находясь на нем, Аугран получает большой бонус к скорости перемещения (Movement Speed), замедляя находящихся рядом врагов. Используя снова свои навыки или когда время заканчивается, он призывает свое оружие и входит в состояние Ясновидца, мгновенно поражая цели, снижая их уровень Здоровья.Навык 2. Бездна СмертиАугран заносит оружие и наносит физический урон, замедляя на некоторое время следующих впереди врагов. Он создает Границу Жизни и Смерти, оставляющую отметку на касающихся ее врагах, и наносит дополнительный урон врагам, касающимся ее ветвей. После применения этого навыка Базовая атака усиливается: врагам наносится дополнительный урон, а Аугран восстанавливает Здоровье. При наличии отмеченных мишеней в диапазоне атаки цепь душ наносит дополнительный урон, а Аугран восстанавливает Здоровье за каждую отмеченную мишень рядом.Навык 3. Проводник душ (высшее достижение)Аугран проявляет свою полную силу и спускается с небес, нанося физический урон и сражая находящихся рядом врагов. Поразив героя-врага, Аугран частично восстанавливает Здоровье и создает духа в помощь. На Земле он входит в состояние Ясновидца и убивает врагов низким уровнем Здоровья во время Базовой атаки. При поражении каждого героя-врага он восстанавливается быстрее (до 100%). Дух перенимает часть нанесенного ему физического урона и выполняет только Базовые атаки, но быстрее получает бонусы Movement Speed (Скорость перемещения) и Attack Speed (Скорость атаки).Игроки также сейчас смогут посмотреть рекомендации по Герою и соответствующие уровни сложности в процессе настройки Героя: простой, средний, сложный и очень сложный.Общие с товарищами по команде преимущества с привилегиями Elite PlayerСовершенствуйте своих героев, чтобы зарабатывать общие привилегии с товарищами по команде и получайте преимущество в битвах! Игроки, которые заработали уровень Grandmaster и входят в национальную рейтинговую таблицу Топ-100 или в Топ-10 по использованию Героев на уровне страны смогут получить дополнительный опыт для всех Героев и бесплатные баллы опыта в свою Arcana, в том числе привилегии по скинам, доступным в Сезоне 6.Привилегиями можно поделиться максимум с 5 друзьями из вашего списка в соцсетях. Так что выбирайте с умом.Ведите свою команду с новой функцией чемпионата.Зарегистрируйте местную команду в новой функции чемпионата и прокладывайте себе путь на вершину! Объединяйтесь и регистрируйтесь со среды по пятницу. Матчи пройдут в субботу. Поднимайтесь в национальных рейтингах, станьте местным героем и достигайте высочайшего признания как лучший из лучших!!Наблюдайте соперничество местных представителей за призовой фонд в размере 3 000 000 долларов США во время турнира Honor of Kings Invitational Midseason x Esports World CupС 1 августа в составе участников чемпионата по киберспорту Honor of Kings Invitational Midseason, Эр-Ридяд, 2024 г., 12 лучших команд сразятся за призовой фонд в размер 3 000 000 долларов США. Во время Midseason пройдут турниры All Gamers Global, Impunity Esports, KAGENDRA, KPL Dream Team, LGD Gaming (Малайзия), Loops, Team Falcons, Team Secret, Team Vitality, Vivo Keyd Stars, Weibo Gaming (Малайзия) и финал команды из Юго-Восточной Азии с EWC SEA Showdown (BOOM Esports vs Rex Regum Qeon) за престижный титул лучшей команды по HOK.Не забудьте забрать свои награды по результатам специальной кампании с призовым фондом 50 000 000-миллионов до 18 августа. Чтобы узнавать новости и подробную информацию о Honor of Kings обязательно подпишитесь на нас в соцсетях:Instagram:@hok_global_esports﻿Facebook: @hokglobalesports﻿Twitter: @HoKEsportsYouTube: @hokglobalesports2022﻿Twitch: @hok_global_esportsСкачайте Honor of Kings в App Store и в Play Store уже сегодня.