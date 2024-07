Gestion du matériel et innovation : Un champ des possibles ouvert pour les associations

Employés d'Espoir Autisme Corse utilisant l'application de gestion d'inventaire Timly sur un ordinateur Une vue d'ensemble complète avec le logiciel de gestion d'inventaire Timly La plateforme de gestion d'inventaire Timly, avec GMAO et système de ticketing, plébiscitée par les employés

L'association Espoir Autisme Corse utilise la puissante solution Timly pour gérer son matériel, équipements et véhicules, ainsi que leur maintenance.

'Nous pouvons aussi gérer le parc automobile, chaque collaborateur peut planifier sa réservation de véhicules.' Mme Peretti-Geronimi ajoute : 'La planification du parc automobile, c’est fantastique.'” — Catherine Peretti-Geronimi (Directrice générale d’Espoir Autisme Corse)

ZURICH, SUISSE, July 24, 2024 / EINPresswire.com / -- L'association à but non lucratif Espoir Autisme Corse a adopté Timly, une solution innovante pour la gestion de ses équipements, de sa flotte de véhicules et de leur maintenance.La majorité des entreprises font face à des problèmes de gestion de matériel ; et les associations n’y échappent pas non plus. Faute d’une solution adaptée, cela signifie que le quotidien est plombé par des processus chronophages, du temps et des équipements perdus.Face à cette réalité, Timly a mis au point une plateforme qui permette à toutes les structures, de tous secteurs et tailles confondus, de coordonner une gestion du matériel solide, effaçant les inexactitudes, économisant du temps et des ressources.L’association Espoir Autisme Corse cherchait une solution centrale de gestion d'inventaire En tant qu’association à but non-lucratif gestionnaire d’établissements médico-sociaux, Espoir Autisme Corse gère plusieurs structures (une MAS, une PFR, un SESSAD, un SAMSAH) et se déploie également sur le terrain à travers plusieurs services. Ses activités, multiples et complètes, convergent vers une mission : que toutes les personnes handicapées puissent avoir un accès total et plein à la citoyenneté.Le quotidien d’Espoir Autisme Corse est donc chargé, tout comme son parc matériel. « Nous avons beaucoup d’outils de rééducation. Savoir où ils sont et qui les utilise est hyper important, car ce sont des questions qui reviennent tout le temps », souligne Catherine Peretti-Geronimi (Directrice générale d’Espoir Autisme Corse). Outils de rééducation, véhicules, parc informatique, et plus encore : l’association souhaitait trouver une solution centrale qui lui permette de coordonner l’ensemble de cet inventaire.Plus encore, Catherine Peretti-Geronimi cherchait « Un outil miroir avec le potentiel de nos équipes, qui ressemble à nos équipes sur le terrain ; qui permette de donner un maximum d’autonomie à nos collaborateurs tout en restant dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et de nos procédures pour sécuriser leurs missions de terrain. ».Timly : Une plateforme qui centralise les informations et les actionsC’est en Timly, logiciel GMAO intégrant un système de ticketing , que l’association a trouvé sa solution pour gérer le parc matériel, sa planification et sa maintenance ; son « Outil en capacité de centraliser les idées et de coordonner les réponses. Un outil rapide, intuitif avec des possibilités d’analyses sur mesure. ». La centralisation des informations et actions sur une unique plateforme est un vrai plus pour les équipes : tout est fluide, structuré, rapide. « Si un défaut est constaté, il est immédiatement notifié et nous pouvons prendre le relais pour le gérer. Le collaborateur et la direction sont informés en temps réel de l’avancée de la réparation. On peut également obtenir des statistiques sur le nombre de défauts constatés sur un objet spécifique. »Timly, c’est une solution puissante de gestion du matériel qui redonne de l’espoir : celui d’un quotidien sans temps perdu dans des processus complexes et chronophages de gestion. La nature modulaire de Timly permet à toutes les structures d’adapter la solution logicielle (disponible sous format de web-app) à leurs propres besoin.À propos de Timly :Fondée en 2020 à Zurich, Timly a rapidement étendu sa présence à travers l'Europe et au-delà. Cette plateforme intuitive de gestion d'inventaire s'adresse aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Grâce à Timly, il est possible de gérer et de suivre efficacement un large panel d'équipements tels que machines, outils, véhicules, mobilier et matériel informatique. Initiée par Philipp Baumann et Fitim Mehmeti pour relever les défis complexes de la gestion d'inventaire, l'entreprise compte désormais une équipe dédiée de 30 personnes.