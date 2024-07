La gestion de parc informatique intelligente : Timly + Lansweeper, un duo puissant sur le marché

Employés de Cobus utilisant l'application de gestion d'inventaire Timly sur un ordinateur portable et une tablette Vue d'ensemble complète avec le logiciel de gestion d'inventaire Timly Logiciel de gestion d'inventaire Timly utilisé au travail

Timly et Lansweeper unissent leurs forces pour simplifier la gestion de parc informatique, permettant un contrôle centralisé et précis des actifs IT.

Il y a peu d'entreprises qui pourraient affirmer avec confiance, sans l'aide d'outils, 'voici ce que nous avons dans notre entreprise, voici ce que nous devons gérer' et obtenir autant de détails.” — Dennis Werner, responsable de Cobus Systems

ZURICH, SUISSE, July 24, 2024 / EINPresswire.com / -- Simplifier la gestion informatique de demain dès aujourd'hui : Cobus, Lansweeper et Timly innovent ensemble.À mesure que la gestion de parc informatique devient de plus en plus complexe, les entreprises recherchent des solutions innovantes pour maintenir le contrôle et la supervision de leurs actifs et réseaux informatiques. Reconnaissant ce besoin, Cobus Systems a opté pour l'intégration puissante de Lansweeper et Timly afin de transformer leurs processus de gestion de parc informatique.Cobus Systems, acteur majeur allemand dans l'industrie des services gérés informatiques depuis 30 ans, était confronté au défi de gérer un nombre croissant d'actifs informatiques. Comme le souligne Dennis Werner, responsable de Cobus Systems : « Le nombre d'actifs informatiques augmente de manière significative. À un moment donné, il devient impossible de rester totalement en contrôle et d'avoir une supervision complète des actifs que nous possédons. »L'alliance Timly + Lansweeper : Un duo puissant pour la gestion de parc informatiqueTimly, une plateforme leader de gestion d'inventaire , et Lansweeper, spécialiste de la découverte IT et de la gestion des actifs IT, ont combiné leurs forces pour offrir une solution puissante et complète de gestion des actifs IT. Cobus Systems est devenu le premier client de cette nouvelle collaboration, bénéficiant d'un système robuste développé par le partenariat entre Timly et Lansweeper.Face à la croissance exponentielle du nombre d'actifs IT, Cobus Systems avait besoin d'une manière transparente de gérer tous ses actifs IT, ainsi que ceux de ses clients, en un seul endroit. Lansweeper scanne le réseau IT, capturant toutes les données d'actifs nécessaires, qui sont ensuite exportées vers Timly. La plateforme cloud de Timly offre de nombreuses fonctionnalités qui optimisent la gestion des actifs IT : planification, signatures numériques, gestion de la maintenance, un système de ticketing, ainsi que d'autres solutions qui simplifient considérablement les opérations quotidiennes.Une solution de gestion digitale des actifs informatiques pour renforcer les entreprisesLa collaboration entre Lansweeper et Timly permet à Cobus de gagner du temps et de maintenir une supervision précise de leurs actifs, y compris leur emplacement, leur statut et leurs informations détaillées.« Lorsqu'un employé dit 'mon ordinateur est un peu lent, j'ai besoin d'un peu plus de mémoire', ce qui aurait été un défi pour identifier l'appareil en question, à moins de s'y connecter, est désormais un détail. À présent, il nous suffit de regarder dans l' application de gestion d'inventaire Timly pour repérer un emplacement mémoire libre - nous pouvons réorganiser et faire une mise à niveau. », explique Dennis Werner, responsable de Cobus Systems.Disposer d'une supervision complète, fiable et toujours à jour de leurs actifs renforce Cobus chaque jour. Les processus sont renforcés et simplifiés, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. Toutes les informations essentielles et les actions sont centralisées en un seul endroit.La plateforme polyvalente et spécialisée de gestion des actifs de Timly est reconnue comme une solution innovante de premier plan. Associée à Lansweeper, elle offre une capacité inégalée à fournir aux organisations une solution unifiée pour la gestion des actifs IT ainsi que des autres équipements et inventaires de l'entreprise.À propos de Timly :Fondée en 2020 à Zurich, Timly a rapidement étendu sa présence à travers l'Europe et au-delà. Cette plateforme intuitive de gestion d'inventaire s'adresse aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Grâce à Timly, il est possible de gérer et de suivre efficacement un large panel d'équipements tels que machines, outils, véhicules, mobilier et matériel informatique. Initiée par Philipp Baumann et Fitim Mehmeti pour relever les défis complexes de la gestion d'inventaire, l'entreprise compte désormais une équipe dédiée de 30 personnes.