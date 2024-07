ปฏิวัติวงการ CFD ด้วยตัวชี้วัดของ DiNapoli : EBC Financial Group ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

ภาพถ่ายรวมเพื่อเป็นสักขีพยานความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับตัวชี้ัวัดของ DiNapoli มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเทรดด้วยเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง EBC Financial Group's CEO David Barrett (right) and Joe DiNapoli (left) at the strategic partnership signing ceremony, revolutionising CFD trading with DiNapoli’s Leading Indicators ผู้เชี่ยวชาญร่วมไขข้อสงสัยพร้อมบอกเคล็ดลับการเทรดแบบมืออาชีพและพฤติกรรมของตลาด

EBC Financial Group (EBC) รู้สึกเป็นเกรียติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศความสำเร็จใน “ปฏิวัติวงการ CFD ด้วยตัวชี้วัดของ DiNapoli” ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแห่งวงการการเทรด CFD ซึ่งในงานเป็นมีพิธีประกาศความร่วมมือระหว่างนักเทรดระดับตำนานและนักเขียนชื่อดังอย่าง Joe DiNapoli โดยงานนี้ถือเป็นการรวมตัวของแขกผู้มีเกียรติที่มีชื่อเสียงทั้งสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศ, KOL ด้านการเงิน, ผู้ใช้งานระดับ VIP และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินอีกมากมายที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนี้ด้วย.

จุดมุ่งหมายของงานนี้ คือ การประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง EBC Financial Group และ Joe DiNapoli โดยการนำตัวชี้วัดชั้นนำของ DiNapoli เข้ามาใช้งานในการเทรด CFD ซึ่ง EBC มีชื่อเสียงในด้านการดำเนินสั่งซื้อที่รวดเร็ว การเข้าถึงสภาพคล่อง และระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง EBC เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตชั้นนำ จากสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และหมู่เกาะเคย์แมน การตกลงเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ EBC มุ่งหวังที่จะมอบข้อมูลเชิงลึก และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับนักเทรด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการเทรดพร้อมปรับปรุงกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพตลาดในปัจจุบันที่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว.

ข้อมูลเชิงลึกด้านกฎระเบียบ: การเพิ่มเสถียรภาพในตลาดโลก

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group ในสหราชอาณาจักรและหมู่เกาะเคย์แมน ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Ltd และ EBC Financial Group (Cayman) Limited. David ได้กล่าวเปิดงานด้วยข้อมูลเชิงลึกของภาพรวมทางด้านกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของนายหน้าทางการเงิน เขาได้อธิบายถึงบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลในการรักษาเสถียรภาพและความซื่อสัตย์ของระบบในเขตอำนาจศาลต่างๆ และยังพูดถึงวิวัฒนาการที่สำคัญของสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ โดยให้ข้อสังเกตว่าเขตอำนาจศาลที่มีกฎระเบียบไม่เข้มงวด มักจะดึงดูดนายหน้าที่มีมาตราฐานการรักษากฎระเบียบที่ไม่เข้มงวดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินเขตอำนาจศาลปัญหาเหล่านี้ก็ได้รับการแก้ไข และยกระดับบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้น พร้อมการปรับตัวปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้น โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่า “การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิดกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดและน่าเชื่อถือมากขึ้นทั่วโลก” David Barret กล่าว

ประสบการณ์ 56 ปีในตลาดลงทุน

ในงานนี้ Joe DiNapoli นักเทรดที่ระดับตำนานและผู้เขียนหนังสือ “Trading with DiNapoli Levels” ได้ร่วมแบ่งปันความรู้กลยุทธ์การเทรดที่ เขาสั่งสมมานานกว่า 56 ปี โดย Joe DiNapoli มีชื่อเสียงในด้านการคาดการณ์ตลาดอย่างแม่นยำดึงดูดนักลงทุนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านการคาดเดาแนวโน้มของตลาด, การวิเคราะห์ทางเทคนิค และวิวัฒนาการของกลยุทธ์การเทรด หนังสือ DiNapoli Levels ของเขาถูกนำไปแปลถึง 12 ภาษา ถือเป็นยอดหนังสือเทคนิคการเทรดที่มีอิทธิพลต่อนักเทรดทั่วโลกมาตลอดหลายทศวรรษ เทคนิค DiNapoli Levels สามารถคาดเดาเหตุการณ์สำคัญในตลาดได้อย่างแม่นยำ เช่น การล่มสลายของตลาดในปี 1987 และจุดเปลี่ยนสำคัญของดัชนี S&P ในตลาดฟิวเจอร์ส เป็นต้น ในช่วงแบ่งปันเรื่องราวช่วงเวลาสำคัญในอาชีพของเขา Joe DiNapoli กล่าวว่า “ในตอนนั้นผมกำลังตั้งใจฟังเพื่อนร่วมงานของผม และมีความคิดว่ามันน่าจะมีดี ถ้าเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าในวันพรุ่งนี้ราคาทองคำจะมีแรงซื้อที่มากขึ้นหรือดัชนี S&P จะมีแรงขายที่มากขึ้น” การแบ่งปันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตัวชี้วัดที่ใช้คาดการณ์แนวโน้มของตลาด โดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวชี้วัดที่สามารถทำให้นักเทรดนั้นได้เปรียบในการลงทุนมากขึ้น โดยการนำตัวชี้วัดมาใช้คาดการณ์แนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต Joe DiNapoli เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการซื้อขาย โดยกล่าวว่า “การดำเนินการที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตลอด 42 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครในวงการลงทุนให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวชี้วัดเหล่านี้แบบเจาะลึก ถึงแม้พวกเขาจะไม่สอน แต่เราจะเดินหน้าให้ความรู้การใช้เทคนิคนี้ให้กับผู้คนที่สนใจต่อไป” DiNapoli ยังแสดงให้เห็นว่าการใช้ตัวชี้วัดขั้นสูงอย่าง MACD Predictor และ Detrended Oscillator Predictor (DOP) นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเทรดของเขาอย่างไรและยังทำให้เขาสามารถคาดการณ์ระดับจุดซื้อขายที่มากเกินไปได้อย่างแม่นยำ เขาได้มอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้ให้แก่นักเทรด เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการลงทุนและการตัดสินใจ ในตอนท้าย Joe DiNapoli ยังคงย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ตัวชี้วัดนี้ในการลงทุน เพราะนี่คือตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งานกลายเป็นผู้นำในตลาดโลกได้

DiNapoli Levels เทคนิคที่ใช้งานได้จริง

Lawrence Smart หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค DiNapoli Levels และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรด จากประเทศออสเตรเลีย ได้มาร่วมแบ่งปันการใช้งานของเทคนิค DiNapoli Levels จากมุมมองและประสบการณ์ตรงของตัวเขาเอง โดยร่วมแบ่งปันประสบการณ์เส้นทางการลงทุนตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา Lawrence Smart อธิบายถึงวิธีการที่หลากหลาย เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือการเทรดตามแนวโน้มที่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่มีความแม่นยำสูง เขาได้เน้นถึงความสำคัญของการลดความเสี่ยงในการเทรด โดยเขากล่าวว่า “หากถามว่าเทคนิคนี้ให้อะไรกับผม? มันให้ความชัดเจน ความมั่นใจ และมันลดความเสี่ยงให้กับผม ถ้าคุณคำนึงถึงการเทรดอย่างจริงจัง การลดความเสี่ยงในเทรดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” เขาเน้นถึงประสิทธิภาพของการใช้งานตัวชี้วัดที่เป็นผู้นำในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจ โดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้แม่นยำมากขึ้น Lawrence Smart ยังได้สาธิตการเทรดสกุลเงิน EURUSD โดยใช้เทคนิค DiNapoli Levels ในการระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการซื้อขาย

วิเคราะห์การตอบสนองของญี่ปุ่นต่อการปรับลดของค่าเงินเยน

Pieter van Wyk นักเทรดมืออาชีพ และผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ได้ร่วมวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของญี่ปุ่นในการจัดการกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง เขากล่าวว่า “การกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินในระยะกลาง ปรากฏการณ์นี้กำลังถูกใช้สังเกตกับสถานการณ์เงินเยนในปัจจุบัน” โดยการวิเคราะห์ของ Pieter van Wyk ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลลกระทบต่อการลงทุน และส่งผลกระทบของการปรับนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วย เขาได้พูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบที่สำคัญของการซื้อขายอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าของเงินเยน และความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยจริงระหว่างประเทศส่งผลต่อความแข็งแกร่งของสกุลเงิน เขาได้อธิบายให้เห็นว่าทำอย่างไรถึงจะระบุจุดที่ธนาคารกลางมีบทบาทในการแทรกแซง และการประเมินเสถียรภาพระยะยาวของเงินเยน

ข้อมูลเชิงลึกในการลงทุนจาก คุณมนต์ชัย คงธนภักดี

คุณมนต์ชัย คงธนภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค DiNapoli Levels ในประเทศไทย ได้ร่วมตอบคำถามที่พบบ่อยในการลงทุนแบบมืออาชีพ อีกทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเทรดในตลาด โดยกล่าวว่า "นักเทรดมืออาชีพเขาทำอะไรกัน? พวกเขามีแนวทางในการวิเคราะห์ตลาดอย่างไร? แนวคิดของพวกเขาเป็นอย่างไร? พวกเขาใช้สัญญาณอะไร? และพวกเขารออะไรอยู่?" คุณมนต์ชัยได้ทำการสำรวจแนวคิดและเทคนิคที่ทำให้นักเทรดประสบความสำเร็จ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟังสัญญาณของตลาด และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนของตลาด

EBC ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมความรู้ในด้านการลงทุนให้กับนักลงทุน ซึ่งในงานนี้ไม่เพียงแค่เน้นถึงความสำคัญของเครื่องมือตัวชี้วัดเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ EBC Financial Group โดยการสนับสนุนให้นักเทรดได้รับความรู้ใหม่และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในตลาดการเงิน EBC พร้อมสนับสนุนนักเทรดและผู้ใช้งานทั่วโลกด้วยการมอบนวัตกรรมและบริการที่ยอดเยี่ยมเสมอมา

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็น นายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความ สำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทางการเงิน เรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

กฎระเบียบระหว่างประเทศในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ในออสเตรเลีย และ EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ในหมู่เกาะเคย์แมน

จุดแข็งของ EBC Group คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำ โดยได้นำพาองค์กรผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ อย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่เหตุการณ์ Plaza Accord ไปจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสและในปี 2015 EBC ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับ

ความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ

ด้วยความจริงจังอย่างที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอ บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตร ในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของ ประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบ ความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้ เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์ รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/