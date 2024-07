Serrala übernimmt Payference und erweitert damit seine Cloud-Suite für die Automatisierung von Finanzprozessen

Darüber hinaus stärkt sie unsere Präsenz auf dem US-Markt – ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, der Anbieter Nummer 1 in Nordamerika zu werden.” — Axel Rebien, Serrala CEO

NORDERSTEDT, HAMBURG, GERMANY, July 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Serrala, führender globaler Anbieter von Automatisierungssoftware für das Finanzwesen, hat das US-Unternehmen Payference übernommen, das eine innovative Cloud-Plattform für Cash-Management anbietet. Diese Übernahme erweitert die Serrala-Suite um modernste AR-Automatisierungslösungen und stärkt die Position des Unternehmens als einer der führenden Anbieter auf dem globalen Markt für Finanzsoftware.Payference, mit Hauptsitz im Silicon Valley, hat sich auf cloudbasierte und KI-gestützte AR-Automatisierungslösungen spezialisiert. Durch die Payference IQ Technology™ und ihre intuitive Benutzeroberfläche bietet die Lösung CFOs und Finanzteams einen Echtzeitüberblick über die Liquiditätslage und ermöglicht die Optimierung des Working Capital.Serrala-Kunden werden direkt von den AR-Automatisierungsfunktionen von Payference profitieren, dank der nahtlosen Integration der Payference-Produkte in das Serrala-Portfolio, das bereits die cloudbasierten Lösungen Alevate AP und Alevate Payments umfasst.„Ich freue mich außerordentlich, das Payference-Team in der Serrala-Familie begrüßen zu können“, erklärt Axel Rebien, CEO von Serrala. „Diese Übernahme markiert einen Meilenstein in der Umsetzung unserer Cloud-Vision für das Büro des CFO. Darüber hinaus stärkt sie unsere Präsenz auf dem US-Markt – ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, der Anbieter Nummer 1 in Nordamerika zu werden.“„Die Erweiterung unserer Alevate-Suite um Payference unterstreicht erneut unseren Anspruch, unseren Kunden modernste cloud-native Lösungen zu bieten“, erklärt Rami Chahine, Chief Product & Technology Officer bei Serrala. „Diese Übernahme trägt dazu bei, unsere ehrgeizigen Ziele schneller zu erreichen. Kein anderer Anbieter kann ein so umfangreiches Finanzlösungsportfolio für AR, AP und Payments vorweisen – sowohl in der Cloud als auch innerhalb des SAP-Ökosystems.“Mit 40 Jahren Erfahrung im Bereich Finanzsoftware gepaart mit der innovativen AR-Automatisierungstechnologie von Payference ist Serrala bestens aufgestellt, um seinen Kunden ab dem ersten Tag echten Mehrwert zu liefern.Über SerralaAls Pionier in der Automatisierung von Finanzprozessen blickt Serrala auf eine fast 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück und betreut heute mehr als 2500 Kunden in aller Welt.Mit unserer vielfach prämierten Suite von Anwendungen für die Automatisierung von Finanzprozessen, die modernste Technologien nutzen, um alle Prozesse im Zusammenhang mit dem Working Capital zu automatisieren – von Order-to-Cash über Procure-to-Pay bis Cash und Treasury – eröffnen wir dem Büro des CFO völlig neue technische, strategische und prozessbezogene Möglichkeiten.Wir versetzen Führungskräfte in die Lage, einen qualitätsorientierten, autonomen Finanzmotor zu schaffen, der die Voraussetzungen für eine unübertroffene operative Exzellenz durch die Finanzabteilung schafft. Dadurch wird das Umlaufvermögen kontinuierlich optimiert, stehen Echtzeit-Einblicke zur Verfügung und können Risiken besser verstanden und gemanagt werden, was Ihre Finanzorganisation auf Erfolgskurs bringt.