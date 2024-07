Protect yourself, your pets from toxic algae

Denver, July 22, 2024: The state public health department urges Coloradans and visitors to protect themselves, their pets, and the environment from toxic algae blooms this summer.

Toxic algae or harmful algae blooms are made up of what many people call “blue-green algae” or “cyanobacteria.” These organisms naturally occur in Colorado waters but can overgrow in warm, nutrient-rich conditions, producing toxins that can harm people and be fatal to animals.

If there are toxic algae advisory signs posted near a waterbody, stay out and keep pets out. Otherwise, follow the advice, “When in doubt, stay out.” Testing is the only way to confirm that algae is toxic, but in general, harmful blooms:

Resemble thick pea soup or spilled paint on the water’s surface.

Look discolored -- generally green, red, gold, or turquoise but typically not stringy or mustard yellow (the latter is probably pollen).

Have foam, scum, or algae mats.

Result in dead fish or other animals washed up on-shore.

People exposed to toxic algae may develop skin irritation, rashes, digestive system issues, low energy, fever, headache, or sore throat. People who might come in contact with toxic algae should:

Shower or rinse with fresh water immediately.

Contact a healthcare provider if they experience symptoms.

Pets are more likely to drink the affected water. Symptoms can include drooling, diarrhea and vomiting, low energy, loss of appetite, stumbling, and tremors. If your pet is exposed, you should:

Get the pet out of the water immediately.

Keep the pet from licking their fur or paws until they are rinsed.

Rinse the pet with clean, fresh tap water as soon as possible. Thoroughly remove all algae from their fur, skin, and paws.

Watch for symptoms, and contact a veterinarian if your pet shows any symptoms or if you suspect they have swallowed toxic algae. For additional support, contact Poison Control at 1-800-222-1222.

“Everyone can be algae aware,” said Sarah Erickson, water quality scientist at the Colorado Department of Public Health and Environment. “Simple acts such as picking up pet waste, not using excess fertilizer, and not using de-icers that contain urea can help reduce the amount of nutrients entering our waterways and ultimately reduce the risk of algae blooms.”

The division monitors about twenty lakes and reservoirs every summer. Colorado Parks and Wildlife monitor state parks and select state wildlife areas. Lake managers and all Coloradans can report a potential algae bloom but it is not required.

An online dashboard, is updated throughout the season, shows historical trends, and helps raise awareness for future seasons. However, always keep in mind that if your particular waterbody is not listed, it doesn’t mean the water is safe.

Learn more at colorado.gov/toxic-algae.

###

Denver, 22 de julio de 2024: El Departamento estatal de Salud Pública alienta a los habitantes de Colorado a que se protejan a sí mismos, a sus mascotas y al ambiente de la floración de algas tóxicas este verano.

Las algas tóxicas o la floración de algas nocivas se componen de lo que muchas personas llaman algas verde-azuladas o cianobacterias. Estos organismos se producen naturalmente en las aguas de Colorado, pero se multiplican rápidamente en condiciones calientes y ricas en nutrientes lo cual produce toxinas que pueden ser dañinas para las personas y mortales para los animales.

Si hay señalamientos de advertencia sobre las algas tóxicas publicados cerca de un cuerpo de agua, manténgase alejado y a sus mascotas también. De otra manera, siga el consejo: “En caso de duda, no se acerque”. La única manera de confirmar si el alga es tóxica es haciendo una prueba pero en general, la floración de algas nocivas:

Parecen sopa de guisantes espesa o pintura derramada sobre la superficie del agua.

Lucen descoloradas, por lo general verdes, rojas, doradas, o turquesa pero normalmente no son fibrosas o color mostaza (esto probablemente es polen).

Tienen espuma, capas de algas o tapetes microbianos.

Ocasionan que los peces muertos y otros animales sean arrastrados a las orillas.

Las personas expuestas a las algas tóxicas pueden desarrollar irritación en la piel, erupciones, problemas del sistema digestivo, energía baja, fiebre, dolor de cabeza o dolor de garganta. La personas que tienen contacto con las algas tóxicas deben:

Ducharse o enjuagarse con agua potable de inmediato.

Comunicarse con un proveedor de salud médica si experimenta algún síntoma.

Es más probable que las mascotas beben el agua afectada. Los síntomas incluyen babeo, diarrea, vómitos energía baja, pérdida de apetito, tropezones y temblores. Si su mascota ha estado expuesta, debe:

Sacar a su mascota del agua de inmediato.

Evitar que su mascota lama su pelo o patas hasta que la enjuague.

Enjuague a su mascota con agua potable lo antes posible. Remueva toda el alga de su pelo, piel y patas.

Vigile los síntomas y comuníquese con un veterinario si su mascota muestra cualquier síntoma o si sospecha que se ha tragado algas tóxicas. Para recibir apoyo adicional comuníquese con Control de Intoxicación al 1-800-222-1222.

“Todos pueden estar al tanto de las algas”, dijo Sarah Erickson un científica especializada en la calidad del agua en el Departamento estatal de Salud Pública y el Ambiente. “Realizar actos simples como recoger los desechos de las mascotas, no utilizar el fertilizante en exceso y no utilizar descongelantes que contengan urea pueden ayudar a reducir la cantidad de nutrientes que se transportan en nuestras vías fluviales y a la larga reducen el riesgo de la floración de algas nocivas”.

La división monitorea aproximadamente veinte lagos y depósitos de agua cada verano. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado monitorea los parques estatales y ciertas áreas silvestres estatales. Los gestores de lagos y todos los habitantes de Colorado pueden reportar la floración de algas nocivas pero no es requerido.

Un tablero en línea se actualiza a lo largo de la temporada, muestra tendencias históricas y ayuda a crear conciencia para temporadas futuras. Sin embargo, siempre tenga en mente que si hay un cuerpo de agua particular que no esté en la lista, no significa que el agua sea segura.

Obtenga información adicional en colorado.gov/toxic-algae.

###