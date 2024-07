ALTANORA et SONDA Signent un Partenariat Stratégique pour Promouvoir les Avancées Technologiques en Amérique du Nord

Le PDG d'ALTANORA, Philippe Theriault, et Jean Philippe Le Nagard de SONDA célèbrent leur nouvelle coentreprise

ALTANORA et SONDA s'associent pour accélérer les avancées technologiques en Amérique du Nord, offrant des solutions IT innovantes et un support multilingue 24/7

"L'alliance d'ALTANORA avec SONDA combine notre expertise et nos ressources, créant des opportunités uniques pour les entreprises et favorisant une croissance durable et un succès certain.” — Philippe Theriault

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, July 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- Dans le but de stimuler la croissance technologique en Amérique du Nord, ALTANORA, réputée pour ses services informatiques innovants, et SONDA (SONDA.SN), leader mondial en technologie numérique et en intégration de solutions de classe mondiale avec plus de 5 000 clients, annoncent un partenariat stratégique pour soutenir cette croissance dans la région. Ce partenariat marque un moment décisif dans le parcours de transformation numérique de la région, les deux entreprises étant prêtes à promouvoir des avancées sans précédent dans les solutions et services informatiques.

La collaboration entre ALTANORA et SONDA représente une fusion d'expertise, de ressources et de vision visant à révolutionner la prestation de services technologiques dans divers secteurs. En tirant parti du portefeuille solide d'ALTANORA, qui compte plus de 200 clients, et de la présence étendue de SONDA sur le marché dans 13 pays avec plus de 15 000 employés, l'alliance est prête à offrir une valeur inégalée aux entreprises recherchant des solutions à la fine pointe de la technologie.

Philippe Theriault, PDG d'ALTANORA, a exprimé le même sentiment, soulignant la vision partagée des deux entreprises afin d’offrir des solutions informatiques exceptionnelles. "Notre collaboration avec SONDA inaugure une nouvelle ère d'excellence technologique", a déclaré Theriault. "En combinant notre expertise et nos ressources, nous sommes prêts à débloquer des opportunités inégalées pour les entreprises, les propulsant vers une croissance durable et un succès certain. Les solutions innovantes d'Altanora en matière d'infrastructure de bureau virtuel (VDI), Services Cloud Gérés et de bureau en tant que service (DaaS) joueront un rôle crucial dans ce partenariat."

Jean Philippe Le Nagard, VP Développement Commercial International chez SONDA, a souligné l'importance de cette alliance, déclarant : "Ce partenariat stratégique avec ALTANORA confirme notre engagement à accélérer notre expansion géographique et à renforcer notre présence en Amérique du Nord grâce à notre expertise numérique éprouvée. Ensemble, nous établirons de nouvelles références en matière d'intégration technologique et de changements transformateurs."

La coentreprise entre ALTANORA et SONDA est destinée à catalyser l'innovation dans divers secteurs, y compris un modèle dynamique d'assistance informatique grâce aux services en milieu de travail, la cybersécurité, le support des services SAP, des solutions de classe mondiale pour le commerce de détail, les solutions de transport de masse, la sécurité urbaine et plus encore. En exploitant les forces collectives des deux entreprises, les entreprises peuvent s'attendre à des solutions complètes adaptées à leurs besoins évolutifs.

La coentreprise dispose de spécialistes technologiques et d'infrastructures de centres de données répartis à travers les Amériques pour servir leurs clients déployés à l'échelle mondiale. Cela leur permet de réduire considérablement les coûts de support et de gestion des services informatiques tout en maintenant une qualité et une efficacité élevées.

ALTANORA et SONDA pourront servir leurs clients 24 heures sur 24, en quatre langues : français, anglais, espagnol et portugais. Ce support est assuré par trois centres d'assistance situés au Mexique et au Canada, déjà au service de milliers d'utilisateurs dans ces quatre langues au nom d'entreprises mondiales. Les niveaux de service offerts sont conformes aux normes de qualité nord-américaines et sont améliorés par l'intelligence artificielle.

À propos d'ALTANORA : Présente sur le marché depuis 2006, ALTANORA est devenue l'une des plus grandes organisations de services gérés au Canada, spécialisée dans les solutions liées à l'infrastructure de bureau virtuel (VDI), au cloud, à la sauvegarde et au bureau en tant que service (DaaS). Avec un accent sur les technologies avancées et un service client exceptionnel, ALTANORA s'engage à aider les organisations à prospérer à l'ère numérique. Pour les demandes de presse ou plus d'informations, veuillez visiter notre site web https://www.altanora.com/fr-ca/contact

À propos de SONDA : SONDA est un leader mondial de l'intégration technologique, spécialisé dans le développement de solutions personnalisées pour permettre aux organisations du monde entier de se transformer numériquement et d'offrir une valeur inégalée à leurs clients. Présente dans plus de 13 pays avec une équipe de plus de 15 000 professionnels, SONDA fête ses 50 ans d'activité en 2024. Visitez-nous : https://www.sonda.com/en/home.