SABESP – FATO RELEVANTE

SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, July 19, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia”), em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 21 de junho de 2024, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Estado de São Paulo, representado por delegação pela Secretaria de Parcerias em Investimentos – SPI, aprovou o preço por ação ordinária de emissão da Companhia de R$67,00, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de sua titularidade, perfazendo o montante total de R$12.844.773.948,00, sem considerar as Ações do Lote Suplementar, e R$14.771.490.000,00, considerando possibilidade de colocação das Ações do Lote Suplementar (“Oferta Brasileira”).A Oferta Brasileira é realizada sob a coordenação de BTG Pactual Investment Banking Ltda., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.Exceto pelo registro da Oferta Global perante a Comissão de Valores Mobiliários e a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América, não houve ou haverá registro da Oferta Global perante qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país que não o Brasil e os Estados Unidos da América.As Ações da Oferta Brasileira passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 19 de julho de 2024, sendo que a liquidação física e financeira das Ações da Oferta Brasileira ocorrerá no dia 22 de julho de 2024.Informações adicionais sobre a Oferta Global poderão ser obtidas no Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira disponível em https://ri.sabesp.com.br/informacoes-financeiras/documentos-de-oferta-de-acoes/ , em tal página, sob o título “Prospecto Definitivo”.Além disso, a Companhia informa que o “Acordo de Investimento, Lock-up e Outras Avenças”, celebrado nesta data entre o Estado de São Paulo, o Investidor de Referência e, na qualidade de interveniente anuente, a Companhia, foi arquivado na sede da Companhia.Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Fato Relevante que não estejam aqui definidos, tem o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira.Este comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser considerado como um anúncio de oferta de ações.