Le projet européen ECO-CRUISING FU_TOUR promeut la croisière durable auprès des Millennials et de la Génération Z

Les compagnies de croisière investissent de plus en plus dans des initiatives écologiques afin de réduire leur impact sur l'environnement

BARCELONE, SPAGNE, July 18, 2024 / EINPresswire.com / -- ECO-CRUISING FU_TOUR, le projet cofinancé par l'UE visant à promouvoir l'économie verte et bleue parmi les PME du tourisme en Méditerranée occidentale, a annoncé qu'il concevrait des croisières éco-intelligentes ciblant les Millennials et la Génération Z. Cette initiative répond au fait que les jeunes consommateurs constituent le segment de clientèle qui connaît la croissance la plus rapide pour les compagnies de croisières. Ces dernières années, les croisières -une forme de tourisme historiquement associée aux familles et aux générations plus âgées- ont commencé à attirer les Millennials et la Génération Z, qui considèrent que les croisières offrent un bon rapport qualité-prix. Une étude réalisée en 2021 par Tripadvisor et Accenture a révélé que les Millennials à hauts revenus étaient plus intéressés que jamais par les croisières, 58% des personnes interrogées prévoyant de faire une croisière lors de leur prochain voyage d'agrément.L'objectif principal est de proposer des itinéraires et des solutions innovants pour relever le défi du Net-Zero dans les zones côtières tout en améliorant l'expérience touristique des croisiéristes. Par exemple,la valeur ajoutée de l'accent mis sur l'écotourisme incitera les touristes à profiter d'un tourisme axé sur la nature en utilisant des moyens de transport alternatifs et sans impact sur l'environnement. Cette nouvelle approche les sensibilisera également à l'importance de la préservation de l'environnement et du patrimoine culturel, deux aspects indissociables de l'expérience touristique. Par exemple, plusieurs actions seront développées pour sensibiliser les jeunes touristes à la réduction et au traitement des déchets alimentaires, l'un des défis majeurs du secteur.En outre, le projet encouragera les destinations de croisière qui s'efforcent d'assurer une mobilité locale respectueuse de l'environnement et qui sont liées à la région locale en termes d'excellence culturelle et de production locale de nourriture et d'art. En ce sens, ECO-CRUISING FU_TOUR fait appel à la coopération publique et privée pour redéfinir les destinations de croisière en impliquant toutes les institutions et entreprises. L'idée est de combiner une offre intelligente (numérique) et éco-durable conçue pour développer le potentiel vert et bleu des PME touristiques de la Méditerranée occidentale par le biais d'une coopération transfrontalière afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales dans le nouveau secteur du tourisme de croisière vert.Cette initiative vise à remédier à trois principaux effets négatifs: la congestion continue des villes et des environnements naturels -les flux de visiteurs de croisière peuvent perturber ou congestionner le trafic local et les voies piétonnes- la dégradation du patrimoine culturel, ainsi que les fortes émissions de carbone dans les ports et les zones naturelles. En 2023, 31,7 millions de passagers ont opté pour des vacances en croisière, dont 7 millions en Méditerranée. En outre, les croisières consomment de grandes quantités de carburant, ce qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre et au changement climatique.Vers une transition durable dans l'industrie des croisièresL'initiative lancée par ECO-CRUISING FU_TOUR s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de l'industrie de la croisière à réduire son impact sur l'environnement par la réalisation d'une série d'objectifs durables à atteindre dans les années à venir. Selon le dernier rapport sur le développement durable de la Cruise Lines International Association (CLIA), l'industrie fait des progrès significatifs vers un avenir plus durable, avec une feuille de route visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Pour y parvenir, l'un des principaux défis consiste à accroître les investissements dans la technologie maritime afin de réduire progressivement son empreinte environnementale.Ce n'est pas nouveau, car ces dernières années, de plus en plus de compagnies de croisière ont investi massivement dans le développement de technologies et de pratiques vertes, telles que l'alimentation électrique des navires à partir du littoral (SSE). Il s'agit d'une solution qui permet aux navires d'éteindre leurs moteurs dans les ports, ce qui se traduit par d'importantes réductions des émissions de carbone. La connexion à un système d'approvisionnement en électricité à quai peut réduire les émissions jusqu'à 98% lorsque le navire est au port. En 2022, la CLIA a annoncé que ses compagnies de croisières océaniques membres s'engageaient à ce que tous les navires faisant escale dans des ports capables de fournir de l'ESS soient équipés pour utiliser cette technologie d'ici à 2035 ou utilisent d'autres technologies à faible émission de carbone pour réduire les émissions au port.En outre, selon le rapport de la CLIA, de plus en plus de compagnies de croisière diversifient leurs positions en matière d'énergie en combinant des moteurs multicombustibles, en expérimentant la technologie des piles à combustible, l'énergie éolienne, les solutions solaires et le stockage des batteries pour économiser de l'énergie. Soixante pour cent des navires membres de la CLIA -171 au total- utilisent désormais des systèmes de contrôle de l'efficacité. En fait, les compagnies de croisière adoptent la flexibilité des carburants, y compris le GNL (gaz naturel liquéfié), qui est le carburant le plus propre actuellement disponible à grande échelle. Selon le rapport, l'industrie de la croisière explore les carburants marins durables, y compris les biocarburants avancés et d'autres solutions d'énergie renouvelable, telles que les carburants synthétiques, le méthanol, l'hydrogène, les piles à combustible et les batteries électriques.La flotte de la CLIA, composée de 202 navires (77 % du total), représentant 80 % de la capacité mondiale de transport de passagers, est désormais équipée de systèmes avancés de traitement des eaux usées. Ces systèmes fonctionnent à un niveau supérieur à celui des stations d'épuration terrestres de nombreuses villes côtières. Tous les nouveaux navires de la CLIA sont équipés de systèmes avancés de traitement des eaux usées. Il s'agirait d'un total de 242 navires, représentant 80 % de la flotte et 84 % de la capacité mondiale.