PHILIPPINES, July 18 - Press Release

July 17, 2024 Cayetanos, DSWD boost Cebuano livelihoods Taking steps to improve their economic situation, hundreds of Cebuanos from vulnerable sectors in the Cities of Cebu, Carcar, and Toledo recently received livelihood assistance from the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano. During a two-day visit to the province, the Cayetanos' 'Bayanihan Caravan' partnered with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) to distribute a total of P9 million in capital to 600 residents through the Sustainable Livelihood Program (SLP). Both the SLP and the Bayanihan Caravan aim to help underprivileged Filipinos engage in and sustain their livelihoods. On July 11, 2024, the senators' offices visited Carcar City to assist 300 tricycle drivers, fisherfolk, farmers, barangay health workers (BHWs), and other sectors in need. The following day, July 12, 2024, the Bayanihan Caravan reached out to an additional 300 Filipinos in Cebu City and Toledo City to provide capital for their livelihoods. One of the recipients in Cebu City was Mary Grace Amigar, a 34-year-old mother of three who used to earn for her family by selling cooked meals. "Sa ngayon po nahihirapan akong magtinda-tinda kasi may maliit pa akong baby at may estudyanteng nag-aaral," Amigar said. She said she is planning to open up an online shop using the assistance she received from the sibling senators. "Sa matatanggap ko ngayon, balak kong magtinda online ng beauty products. Magluluto din ako tapos ipo-post [at ititinda] ko online," she said. "Palalaguin [ko po ito]. Hustle hard po talaga at sakripisyo para maabot 'yung mga pangarap natin," she added, thanking the two senators. Leonora Alvarez, also from Cebu City, echoed Amigar's gratitude on behalf of her niece who was one of the recipients. "Nagbabalak kami na mag-sari-sari store para kahit papano may araw-araw na pinagkakakitaan habang nag-aaral siya. Ako minsan ang magbabantay para makapag-aral siya kahit nagtitinda," she said. "Lalagyan namin ng mga panindang gulay at pagkain para makadagdag sa kita at mapalago ang kapital," she added. The distribution in Barangays Perellos and Poblacion 3 was conducted in coordination with their local government units led by Carcar City Mayor Patrick Barcenas, Carcar City Councilor Hervy De Dios, Barangay Perrelos Chairman Schubert Veloso, Barangay Poblacion 2 Chairman Michael Wasawas, and Barangay Poblacion 3 Chairman Mario Leonor Cabigas. In addition, the assistance was successfully distributed to recipients in Barangay Basak, San Nicolas, with support from Cebu City 2nd District Rep. Edu Rama represented by his Chief of Staff Atty. Lambert Quizon, Councilors Dondon Hontiveros, Francis Esparis, Joy Pesquera, and Phillip Zafra, along with Barangay Basak Chairman Norman Navarro. Finally, the outreach in Toledo City was coordinated with Mayor Marjorie "Joie" Perales. "I would like to say thank you from the bottom of my heart for all the support that you've given to the people of Toledo. I challenge them (recipients) to use it wisely and productively," Perales said, addressing the sibling senators. Hanapbuhay ng mga Cebuano, pinabuti ng magkapatid na Cayetano at DSWD Muling nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong may pagkakataong umangat sa buhay nang makatanggap ng tulong pangkabuhayan kamakailan ang daan-daang mga residente sa mga lungsod ng Cebu, Carcar, at Toledo mula kina Senador Alan Peter at Pia Cayetano. Sa dalawang araw na pagbisita sa probinsya, nakipagtulungan ang Bayanihan Caravan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang mamahagi ng kabuuang P9 milyong kapital sa 600 Cebuano sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program (SLP). Parehong layunin ng SLP at ng Bayanihan Caravan na bigyan ng kapasidad ang mga pinakanangangailangang Pilipino na magtayo ng sariling negosyo at palaguin ito. Binisita ng opisina ng dalawang senador ang Carcar City nitong July 11, 2024 upang hatiran ng tulong ang 300 mga tricycle driver, mangingisda, magsasaka, barangay health workers (BHW), at iba pang mula sa tinatawag na vulnerable sectors. Kinabukasan, July 12, 2024, hinandugan ng Bayanihan Caravan ang 300 pang Pilipino sa Cebu City at Toledo City ng pangkapital. Isa sa kanila ay ang 34-anyos na si Mary Grace Amigar, isang ina na may tatlong anak. Kumikita siya noon sa pagtitinda ng lutong pagkain. "Sa ngayon po nahihirapan akong magtinda-tinda kasi may maliit pa akong baby at may estudyanteng nag-aaral," kuwento ni Amigar. Aniya, magbubukas siya ng online shop gamit ang natanggap niyang puhunan. "Sa matatanggap ko ngayon, balak kong magtinda online ng beauty products. Magluluto din ako tapos ipo-post [at ititinda] ko online," wika niya. "Palalaguin [ko po ito]. Hustle hard po talaga at sakripisyo para maabot 'yung mga pangarap natin," dagdag niya kasabay ang pasasalamat sa dalawang senador. Nagpasalamat din si Leonora Alvarez ng Cebu City para sa natanggap na puhunan ng kaniyang pamangkin na isang estudyante. "Nagbabalak kami na mag-sari-sari store para kahit papano may araw-araw na pinagkakakitaan habang nag-aaral siya. Ako minsan ang magbabantay para makapag-aral siya kahit nagtitinda," aniya. "Lalagyan namin ng mga panindang gulay at pagkain para makadagdag sa kita at mapalago ang kapital," dagdag niya. Ang aktibidad sa Carcar City ay isinagawa sa pakikipag-ugnayan sa mga local government unit ng Poblacion 2 at 3, sa pangunguna ni Carcar City Mayor Patrick Barcenas, Carcar City Councilor Hervy De Dios, Barangay Perrelos Chairman Schubert Veloso, Barangay Poblacion 2 Chairman Michael Wasawas, at Barangay Poblacion 3 Chairman Mario Leonor Cabigas. Matagumpay namang naipamahagi ang tulong puhunan sa Barangay Basak, San Nicolas, sa tulong nina Cebu City 2nd District Rep. Edu Rama na kinatawan ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Lambert Quizon, Konsehal Dondon Hontiveros, Francis Esparis, Joy Pesquera, at Phillip Zafra, pati na ni Barangay Basak Chairman Norman Navarro. Samantala, naisagawa naman ang Bayanihan Caravan sa Toledo City sa pakikipag-ugnayan kay Mayor Marjorie "Joie" Perales. "I would like to say thank you from the bottom of my heart for all the support that you've given to the people of Toledo. I challenge them (recipients) to use it wisely and productively," mensahe ni Perales sa magkapatid na Cayetano.